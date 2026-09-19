Les Jeux asiatiques 2026 : tour d’horizon des disciplines originales à découvrir

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Les Jeux asiatiques permettent de découvrir des disciplines qui ne figurent pas au programme des olympiades. Des sports ancrés dans les traditions locales aux pratiques émergentes qui séduisent le monde entier, en passant par les nouveaux domaines intégrant les technologies numériques, la diversité des épreuves est remarquable. Tour d’horizon des disciplines qu’il sera possible d’explorer lors de l’édition d’Aichi-Nagoya, qui s’ouvre le 19 septembre.

Sports traditionnels spécifiques à chaque région d’Asie

L’une des particularités des Jeux asiatiques est la présence de disciplines qui reflètent la culture sportive de chaque région. Pour l’édition 2026, les Jeux d’Aichi-Nagoya, les disciplines suivantes ont été sélectionnées en tenant compte de leur popularité dans les cinq régions définies par le Conseil olympique asiatique (OCA) : les arts martiaux et le taiji quan pour l’Asie de l’Est, le sepak takraw pour l’Asie du Sud-Est, le kabaddi pour l’Asie du Sud, le jûjitsu pour l’Asie de l’Ouest et le kurash pour l’Asie centrale.

Le sepak takraw est souvent qualifié de « volley-ball avec les pieds ». Le ballon mesure 14 centimètres de diamètre et le terrain est de la même taille que celui du badminton.

Le kabaddi est un sport dont l’origine remonterait à la chasse en Inde et qui ressemble au jeu du chat (ou jeu du loup).



Compétition de kabaddi lors des derniers Jeux asiatiques de Hangzhou, en octobre 2023 (© Han Haidan/China News Service/VC, Reuters)



Sepak takraw aux Jeux d’Asie du Sud-Est, en décembre 2025, à Nakhon Pathom, en Thaïlande (© Teera Noisakran/Sipa USA, Reuters Connect)

Des sports de combat riches en spécificités régionales

De nombreux arts martiaux sont spécifiques à certaines régions et portent ce caractère régional en eux. C’est le cas du jûjitsu, du kurash et des arts martiaux mixtes (MMA). Le jûjitsu en particulier trouve ses racines dans les arts martiaux japonais anciens et s’est répandu dans diverses régions du monde, notamment en Asie occidentale. Ce sera la première fois que le Japon participera à la compétition au Jeux asiatiques dans cette discipline.

Le kurash, de son côté, est une discipline ancestrale originaire d’Asie centrale, dont les règles sont simples : la victoire est déterminée par des techniques de projection effectuées à partir d’une position debout.

Le MMA combine des éléments issus de divers arts martiaux, tels que frappes, projections, les préhensions et les techniques au sol. Selon des documents du Comité olympique japonais (JOC), cette discipline serait originaire du Japon. Elle fera son apparition cette année pour la première fois aux Jeux asiatiques.



Jûjitsu aux Jeux mondiaux de Chengdu, en Chine, en août 2025 (Reuters)



Kurash lors des Jeux d’Asie du Sud-Est, en décembre 2019, à San Fernando, aux Philippines (Reuters)



Combat de sélection nationale japonaise de MMA masculin en vue des Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya, en décembre 2025, au gymnase de Komazawa à Tokyo (Kyôdô)

Certains arts martiaux sont sélectionnés dans le cadre d’un quota régional. Le taiji se présente en deux disciplines : la démonstration de taolu et le combat sanda.

Le karaté, qui trouve ses origines dans les arts martiaux d’Okinawa, s’est répandu dans le monde entier. Il comprend les kata, des enchaînements de techniques exécutés face à un adversaire imaginaire, et le kumite, où deux combattants s’affrontent. Le judo et le taekwondo, disciplines olympiques, seront également représentée.



Compétition féminine de taiji quan aux Championnats du monde d’arts martiaux, en octobre 2017, à Kazan, en Russie (Jiji, avec l’aimable autorisation de la Fédération japonaise d’arts martiaux et de taiji quan)



Finale du karaté par équipes masculines (kata) aux Jeux asiatiques de Hangzhou : démonstration du Japon, en octobre 2023, à Hangzhou, en Chine (Jiji)

Les sports numériques, des sports populaires bien que non-retenus pour les Jeux olympiques

Les disciplines sportives faisant appel aux technologies numériques se multiplient également. Après avoir fait l’objet d’une démonstration lors des Jeux asiatiques de 2018, l’e-sport est devenu une discipline officielle à médailles lors des Jeux de 2023, auxquels ont participé 473 athlètes issus de 30 pays et territoires. Lors des Jeux d’Aichi-Nagoya, les médailles seront disputées dans 11 disciplines (13 titres), parmi lesquelles League of Legends, Pokémon Unite et Puyo Puyo.



Le site dédié à l’e-sport lors des Jeux asiatiques de Hangzhou, en septembre 2023 (AFP / Jiji)

Le taekwondo a adopté un format virtuel. Les athlètes, équipés d’un casque de réalité virtuelle et d’un dispositif de suivi de mouvements, combattent en contrôlant un avatar qui évolue en fonction de leurs mouvements. Il s’agit d’une nouvelle forme de compétition individuelle mixte, dans laquelle les athlètes s’affrontent sans contact physique direct.



Championnat du monde virtuel de taekwondo, en novembre 2024, à Singapour (Reuters)

Le baseball, le softball et la crosse, qui feront leur retour aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, seront également au programme, ainsi que le breakdance, discipline officielle aux Jeux de Paris en 2024 mais qui ne figurera pas au programme de ceux de Los Angeles, le padel, un sport de raquette qui combine des techniques du tennis et du squash, et le teqball, un sport acrobatique consistant à renvoyer la balle avec les pieds ou la tête, à la manière du football, sur une table spéciale incurvée.



Tech Ball World Series à Beijing, en septembre 2025 (© VCG/VCG, Reuters Connect)



Des joueurs participant à un tournoi de padel à Hong Kong, en mars 2026 (© SCMP, Reuters Connect)

Données utilisées

(Photo de titre : le MMA, organisé pour la première fois aux Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya. Avec l’aimable autorisation de l’Association japonaise AMMA. © AMMA / JAMMA)