Les Jeux asiatiques 2026 : tour d’horizon des disciplines originales à découvrir

Les Jeux asiatiques 2026 : tour d’horizon des disciplines originales à découvrirSport
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Sports traditionnels spécifiques à chaque région d’Asie
L’une des particularités des Jeux asiatiques est la présence de disciplines qui reflètent la culture sportive de chaque région. Pour l’édition 2026, les Jeux d’Aichi-Nagoya, les disciplines suivantes ont été sélectionnées en tenant compte de leur popularité dans les cinq régions définies par le Conseil olympique asiatique (OCA) : les arts martiaux et le taiji quan pour l’Asie de l’Est, le sepak takraw pour l’Asie du Sud-Est, le kabaddi pour l’Asie du Sud, le jûjitsu pour l’Asie de l’Ouest et le kurash pour l’Asie centrale.
Le sepak takraw est souvent qualifié de « volley-ball avec les pieds ». Le ballon mesure 14 centimètres de diamètre et le terrain est de la même taille que celui du badminton.
Le kabaddi est un sport dont l’origine remonterait à la chasse en Inde et qui ressemble au jeu du chat (ou jeu du loup).
Des sports de combat riches en spécificités régionales
De nombreux arts martiaux sont spécifiques à certaines régions et portent ce caractère régional en eux. C’est le cas du jûjitsu, du kurash et des arts martiaux mixtes (MMA). Le jûjitsu en particulier trouve ses racines dans les arts martiaux japonais anciens et s’est répandu dans diverses régions du monde, notamment en Asie occidentale. Ce sera la première fois que le Japon participera à la compétition au Jeux asiatiques dans cette discipline.
Le kurash, de son côté, est une discipline ancestrale originaire d’Asie centrale, dont les règles sont simples : la victoire est déterminée par des techniques de projection effectuées à partir d’une position debout.
Le MMA combine des éléments issus de divers arts martiaux, tels que frappes, projections, les préhensions et les techniques au sol. Selon des documents du Comité olympique japonais (JOC), cette discipline serait originaire du Japon. Elle fera son apparition cette année pour la première fois aux Jeux asiatiques.
Certains arts martiaux sont sélectionnés dans le cadre d’un quota régional. Le taiji se présente en deux disciplines : la démonstration de taolu et le combat sanda.
Le karaté, qui trouve ses origines dans les arts martiaux d’Okinawa, s’est répandu dans le monde entier. Il comprend les kata, des enchaînements de techniques exécutés face à un adversaire imaginaire, et le kumite, où deux combattants s’affrontent. Le judo et le taekwondo, disciplines olympiques, seront également représentée.
Les sports numériques, des sports populaires bien que non-retenus pour les Jeux olympiques
Les disciplines sportives faisant appel aux technologies numériques se multiplient également. Après avoir fait l’objet d’une démonstration lors des Jeux asiatiques de 2018, l’e-sport est devenu une discipline officielle à médailles lors des Jeux de 2023, auxquels ont participé 473 athlètes issus de 30 pays et territoires. Lors des Jeux d’Aichi-Nagoya, les médailles seront disputées dans 11 disciplines (13 titres), parmi lesquelles League of Legends, Pokémon Unite et Puyo Puyo.
Le taekwondo a adopté un format virtuel. Les athlètes, équipés d’un casque de réalité virtuelle et d’un dispositif de suivi de mouvements, combattent en contrôlant un avatar qui évolue en fonction de leurs mouvements. Il s’agit d’une nouvelle forme de compétition individuelle mixte, dans laquelle les athlètes s’affrontent sans contact physique direct.
Le baseball, le softball et la crosse, qui feront leur retour aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, seront également au programme, ainsi que le breakdance, discipline officielle aux Jeux de Paris en 2024 mais qui ne figurera pas au programme de ceux de Los Angeles, le padel, un sport de raquette qui combine des techniques du tennis et du squash, et le teqball, un sport acrobatique consistant à renvoyer la balle avec les pieds ou la tête, à la manière du football, sur une table spéciale incurvée.
Données utilisées
(Photo de titre : le MMA, organisé pour la première fois aux Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya. Avec l’aimable autorisation de l’Association japonaise AMMA. © AMMA / JAMMA)
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