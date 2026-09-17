Désastres naturels : les toilettes sont la première source d’inquiétude des Japonais

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En cas de désastre naturel, les toilettes sont la première source d’inquiétude des Japonais, selon ce sondage, mais la plupart n’ont pas préparé de toilettes d’urgence. Beaucoup ne savent pas non plus qu’il ne faut pas tirer la chasse d’eau après un séisme majeur.

Une enquête menée en juillet 2026 par Taiko Pharmaceutical auprès de 1 095 personnes âgées de 20 à 69 ans dans tout le Japon révèle que la première « source d’inquiétude en cas de catastrophe » est « l’impossibilité d’utiliser les toilettes », citée par 66,1 % des répondants. Cette préoccupation devance celles liées à l’eau potable et à la nourriture.

En revanche, les trois fournitures d’urgence les plus souvent stockées à domicile sont l’« eau potable » (76,3 %), les « provisions d’urgence » (66,5 %) et les « lampes de poche » (62,9 %). Les « toilettes d’urgence » ne sont citées que par 41,3 % des personnes interrogées. Il apparaît donc que, si les toilettes constituent une préoccupation, les préparatifs restent insuffisants.

Il est généralement recommandé de prévoir cinq utilisations de toilettes d’urgence par personne et par jour pendant au moins une semaine, soit 35 utilisations, puis de multiplier cette quantité par le nombre de membres du foyer.

Parmi les personnes qui stockent des toilettes d’urgence à leur domicile en prévision d’une catastrophe, 36,6 % déclarent avoir préparé « environ 5 à 20 utilisations », la réponse la plus fréquente, devant « moins de 5 utilisations » (19,9 %). Plus de la moitié ne disposent donc même pas d’une réserve suffisante pour une seule personne.

Juste après un séisme majeur, on a tendance à penser que « tant que l’eau n’est pas coupée, l’absence de toilettes d’urgence ne pose aucun problème ». Or, si les canalisations d’évacuation sont endommagées, les eaux usées peuvent refluer ou fuir et se répandre dans les étages inférieurs. Il convient donc de ne pas tirer la chasse d’eau tant que la sécurité des canalisations n’a pas été vérifiée. Pourtant, seules 54,1 % des personnes interrogées savent qu’« il vaut mieux ne pas la tirer ».

Enfin, même si l’on dispose de toilettes d’urgence, une mauvaise gestion après utilisation peut laisser s’échapper des odeurs ou présenter un risque d’infection. Il est donc conseillé d’ouvrir l’emballage en temps normal afin de vérifier le mode d’emploi et la procédure d’élimination après usage : le moment venu, il sera ainsi plus facile de réagir calmement.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)