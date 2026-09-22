Femmes cadres et dirigeantes d’entreprises japonaises : une proportion encore très faible

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Peut-on vraiment échapper à l’idée tenace selon laquelle « les tâches ménagères et l’éducation des enfants sont l’affaire des femmes » ? Dans les entreprises, les femmes n’occupent que 11,3 % des postes d’encadrement.

Les conseils de direction restent un monde d’hommes

Selon l’« enquête sur la promotion des femmes dans les entreprises », menée en juillet 2026 par l’institut de recherche Teikoku Databank auprès de 22 350 entreprises dans tout le Japon, la part des femmes parmi les cadres n’a progressé que de 0,2 point sur un an, à 11,3 %. Elle reste très éloignée de l’objectif du gouvernement, qui vise « environ 30 % le plus tôt possible au cours des années 2020 ». Les entreprises dont tous les cadres sont des hommes demeurent le groupe le plus nombreux, à 42,1 %. La part des femmes parmi les dirigeants n’a elle aussi que légèrement progressé, de 0,4 point sur un an, pour atteindre 14,2 %. Toutefois, les entreprises dont tous les dirigeants sont des hommes représentent encore une majorité, à 51,5 %.

Les entreprises qui prévoient une « augmentation » de la part des femmes parmi leurs cadres et leurs dirigeants représentent respectivement 29,6 % et 10,8 %. Parmi celles de « plus de 1 000 salariés », 72,5 % anticipent une hausse de la proportion de femmes cadres, soit 42,9 points de plus que l’ensemble des entreprises. Les grandes entreprises, tenues d’établir un plan d’action pour promouvoir les femmes et d’en publier la proportion, semblent ainsi soumises à une certaine pression.

Le gouvernement s’est également fixé pour objectif que les femmes représentent « 19 % des dirigeants en 2025 et au moins 30 % en 2030 » dans les entreprises cotées sur le marché Prime de la Bourse de Tokyo. La part des entreprises cotées qui prévoient une augmentation du nombre de femmes dirigeantes atteint ainsi 30,9 %, soit 20,1 points de plus que l’ensemble des entreprises.

Parmi les mesures destinées à favoriser l’activité professionnelle des femmes, l’« évaluation fondée sur les résultats, indépendamment du sexe » arrive en tête (64,2 %). Viennent ensuite l’« affectation des salariés indépendamment du sexe » (53,8 %) et l’« encouragement du congé parental et du congé d’aidant pour les femmes » (34,0 %). L’« encouragement du congé parental et du congé d’aidant pour les hommes », auquel le gouvernement accorde une importance particulière, n’est cité que par 20,0 % des entreprises.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)