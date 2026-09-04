Importations de pétrole brut au Japon : le volume repart à la hausse grâce aux États-Unis

Japan Data

Après avoir reculé depuis la dégradation de la situation en Iran, le volume des importations de pétrole brut s’est rétabli en juillet à un niveau comparable à celui de l’année précédente, pour la première fois en quatre mois. Cette reprise s’explique par la forte hausse des importations de substitution en provenance des États-Unis, en remplacement de celles du Moyen-Orient. Mais les coûts de transport sont élevés, contraignant le Japon à « payer le prix fort ».

La part du pétrole américain bondit à près de 40 %

Selon les statistiques commerciales de juillet, le volume des importations de pétrole brut a augmenté de 5,5 % sur un an, à 12,106 millions de kilolitres. Il repasse ainsi en territoire positif pour la première fois en quatre mois, depuis mars. Les importations de pétrole brut, qui avaient chuté après le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran fin février, ont enfin commencé à se redresser.

Le principal facteur est l’essor des approvisionnements de substitution en provenance des États-Unis pour remplacer ceux du Moyen-Orient. Selon les statistiques commerciales, les importations en provenance des États-Unis ont bondi en juillet à 4,393 millions de kilolitres, soit 9,14 fois leur niveau du même mois de l’année précédente. Elles représentent désormais 36,3 % du total des importations de pétrole brut et se rapprochent rapidement des 59,3 % du pétrole moyen-oriental. Avant la dégradation de la situation en Iran, le Moyen-Orient fournissait plus de 90 % des importations.

Afin de compenser le recul des importations de brut du Moyen-Orient, la Première ministre Takaichi Sanae avait déjà indiqué vouloir renforcer les approvisionnements de substitution. Sur le seul mois de juillet, le Japon a finalement réussi à retrouver un volume comparable à celui de l’année précédente. Le problème reste toutefois le coût élevé de ces achats : la valeur des importations de pétrole brut en juillet a bondi de 87,8 % sur un an, à 1 408,9 milliards de yens (7,6 milliards d’euros). Le prix unitaire, obtenu en divisant cette valeur par le volume importé, a augmenté de 78 % sur un an.

Pour acheminer le pétrole des États-Unis jusqu’au Japon, les pétroliers doivent parcourir des distances plus longues pendant davantage de jours, ce qui alourdit les coûts. En juillet, le prix unitaire du brut américain était presque identique à celui du brut moyen-oriental, mais d’avril à juin, il avait été supérieur d’environ 10 % en moyenne. Quant au pétrole du Moyen-Orient, même si les cours du brut de Dubaï se sont apaisés, la persistance des tensions autour du détroit d’Ormuz continue de gonfler les surcoûts liés au fret des pétroliers et aux primes d’assurance.

Les acteurs du marché estiment que « les prix du brut américain et moyen-oriental se sont trouvés par hasard au même niveau en juillet, mais que le brut américain devrait redevenir plus cher à partir d’août ».

Données utilisées

Statistiques commerciales de juillet (en japonais), du ministère des Finances.

(Photo de titre : Pixta)