Typhons au Japon : gare au mois de septembre !

Japan Data

Si les typhons touchent généralement le Japon de la fin du printemps à l’automne, c’est en septembre que le risque de dégâts importants est de loin le plus élevé.

Trois typhons en moyenne frappe le Japon chaque année

Le terme japonais taifû (typhon) désigne un système basse pression, généralement cyclonique, qui se développe au-dessus des eaux tropicales de l’océan Pacifique avant de se diriger vers le Japon ou d’autres régions d’Asie de l’Est, avec des vents sous-marins ou de surface continus atteignant en moyenne au moins 17 mètres par seconde sur une période de 10 minutes.

Les typhons sont mus par des vents de haute altitude ayant tendance à se diriger vers le nord sous l’influence de la rotation de la Terre. La plupart des typhons menaçant l’archipel japonais sont portés par les vents d’ouest se déplaçant à grande vitesse vers le nord-est. (Dans cet article, on utilise la définition japonaise et non les standards internationaux pour qui, la vitesse des vents des phénomènes appelés typhons est moins élevée. Au Japon, la hiérarchie est plus fine, le terme de taifû décrit un phénomène météorologique plus fort que les dépressions et autres tempêtes tropicales).

Le nombre peut varier, mais chaque année, il se forme environ 26 typhons (moyenne pour la période allant de 1951 à 2025), dont 3 touchent l’archipel nippon.

Les typhons se développent grâce à l’énergie libérée par la vapeur d’eau quand elle s’élève de la surface de l’océan et se condense en gouttelettes à l’intérieur des nuages sous l’effet de la chaleur. C’est pourquoi la plupart des typhons se forment et touchent le Japon en été (entre juillet et octobre), quand la température du Pacifique est plus élevée. C’est également à cette période que les inondations, les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles liées à des phénomènes météorologiques causent les plus grands dégâts.

En septembre surtout, si de forts fronts pluvieux stationnent près de l’archipel nippon et que de l’air humide s’immisce dans ces fronts à cause d’un typhon, cela peut aggraver l’activité cyclonique ainsi que les dégâts collatéraux.

De fortes tempêtes ont coûté la vie à des milliers de personnes au Japon jusqu’à une époque aussi récente que les années 1950. Ébranlé par les ravages catastrophiques causés par les typons et les intempéries de cette période, le gouvernement japonais a commencé à déployer des mesures à l’échelle nationale qui ont, depuis lors, permis d’atténuer les dégâts liés aux crues et aux marées de tempête.

Les typhons majeurs au Japon

Date où le typhon a touché terre Morts/Disparus *21 septembre 1934: typhon Muroto 3 036 *17 septembre 1945: typhon Ida (Makurazaki) 3 756 *15 septembre 1947: typhon Kathleen 1 930 *26 septembre 1954: typhon Marie (Tôyamaru) 1 761 *26 septembre 1958: typhon Ida (Kanogawa) 1 269 *26 septembre 1959: typhon Vera (Isewan) 5 098 *19 septembre 1990: typhon Flo 40 *27 septembre 1991: typhon Mireille 62 *3 septembre 1993: typhon Yancy 48 *7 septembre 2004: typhon Songda 46 20 octobre 2004: typhon Tokage 98 *3 septembre 2011: tempête tropicale Talas 98 16 octobre 2013: typhon Wipha 43 12 octobre 2019: typhon Hagibis 110

Source : graphique créé par Nippon.com en se basant sur les données de l’Agence météorologique du Japon. Les astérisques (*) indiquent les typhons qui ont touché terre au mois de septembre. L’Agence météorologique du Japon met en évidence les tempêtes dont le bilan total des morts et des disparus dépasse 1 000 personnes pour l’ère Shôwa (1926-1989), et plus de 40 personnes à partir de l’ère Heisei (depuis 1989).

Données utilisées

(Photo de titre : des bâtiments détruits après des pluies diluviennes à Asakura, préfecture de Fukuoka, le 6 juillet 2017. Jiji)