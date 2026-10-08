Mercato : les neuf internationaux japonais qui changent de club en Europe et au Japon

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Plusieurs grands joueurs des Samouraï Blue présents à la Coupe du monde ont changé de club pendant l’intersaison européenne. Voyons le profil des neuf footballeurs concernés.

Neuf internationaux japonais changent de club

Pendant l’intersaison du football européen, plusieurs stars de l’équipe nationale masculine du Japon évoluant sur le continent, parmi lesquelles Suzuki Zion et Nakamura Keito, ont rejoint de nouveaux clubs. Voici les neuf joueurs concernés et leurs nouvelles équipes.

Suzuki Zion — Aston Villa FC

Auteur de performances remarquables lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, Suzuki s’est ZIon fait connaître du monde entier et s’est affirmé comme l’un des piliers de la défense japonaise grâce à son sang-froid et à ses arrêts décisifs. Son transfert de Parme à Aston Villa a particulièrement retenu l’attention : il est devenu le premier gardien japonais à évoluer en Premier League anglaise.



Suzuki Zion (© Imago/Sportimage via Reuters Connect)

Date de naissance : 21 août 2002

Clubs : Urawa Reds (Japon) – K Saint-Trond VV (Belgique) – Parme Calcio (Italie) – Aston Villa (Angleterre)

Itakura Kô — Borussia Mönchengladbach

Itakura Kô, qui portait le brassard de capitaine des Samurai Blue lors de la Coupe du monde, a retrouvé son ancien club allemand, le Borussia Mönchengladbach, après une saison passée à l’Ajax Amsterdam.



Itakura Kô (© Imago/Steinsiek.Ch via Reuters Connect)

Date de naissance : 27 janvier 1997

Clubs : Kawasaki Frontale (Japon) – Vegalta Sendai (Japon) – Manchester City (Angleterre) – FC Groningue (Pays-Bas) – Schalke 04 (Allemagne) – Borussia Mönchengladbach (Allemagne) – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) – Borussia Mönchengladbach (Allemagne)

Tomiyasu Takehiro — Crystal Palace FC

Tomiyasu Takehiro a retrouvé la Premier League après une saison à l’Ajax Amsterdam. En rejoignant Crystal Palace, il retrouve son coéquipier en sélection japonaise Kamada Daichi.



Tomiyasu Takehiro (© Imago/Pro Sports Images via Reuters Connect)

Date de naissance : 5 novembre 1998

Clubs : Avispa Fukuoka (Japon) – K Saint-Trond VV (Belgique) – Bologne FC (Italie) – Arsenal (Angleterre) – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) – Crystal Palace (Angleterre)

Sugawara Yukinari — Cagliari

Après une saison au Werder Brême, Sugawara Yukinari a rejoint Cagliari, en Serie A italienne, toujours sous la forme d’un prêt en provenance du club anglais de Southampton.



Sugawara Yukinari (Reuters)

Date de naissance : 28 juin 2000

Clubs : Nagoya Grampus (Japon) – AZ Alkmaar (Pays-Bas) – Southampton FC (Angleterre) – Werder Brême (Allemagne) – Cagliari (Italie)

Nakamura Keito — Olympique lyonnais

Nakamura Keito a franchi un nouveau cap en quittant le Stade de Reims, pensionnaire de deuxième division française, pour rejoindre l’Olympique lyonnais, club historique qui a remporté sept titres consécutifs de champion de France dans les années 2000.



Nakamura Keito (Reuters)

Date de naissance : 28 juillet 2000

Clubs : Gamba Osaka (Japon) – FC Twente (Pays-Bas) – K Saint-Trond VV (Belgique) – FC Juniors (Autriche) – LASK (Autriche) – Stade de Reims (France) – Olympique lyonnais (France)

Maeda Daizen — Ipswich Town FC

Après cinq saisons au Celtic, Maeda a quitté le club écossais pour rejoindre Ipswich Town, tout juste promu en Premier League.



Maeda Daizen (© Imago/Sportimage via Reuters Connect)

Date de naissance : 20 octobre 1997

Clubs : Matsumoto Yamaga FC (Japon) – Mito HollyHock (Japon) – Matsumoto Yamaga FC (Japon) – CS Marítimo (Portugal) – Yokohama F. Marinos (Japon) – Celtic (Écosse) – Ipswich Town FC (Angleterre)

Ueda Ayase — LOSC Lille

Ueda avait commencé la saison aux Pays-Bas avec Feyenoord avant de rejoindre, fin août, le LOSC Lille en Ligue 1. Désireux depuis longtemps de se mesurer à l’un des cinq grands championnats européens, Ueda est désormais attendu au tournant : les amateurs de football veulent voir si le meilleur buteur du championnat néerlandais saura conserver son efficacité à un niveau supérieur.



Ueda Ayase (© Zuma Press Wire via Reuters Connect)

Date de naissance : 28 août 1998

Clubs : Kashima Antlers (Japon) – Cercle Bruges KSV (Belgique) – Feyenoord (Pays-Bas) – LOSC Lille (France)

Ogawa Kôki — FC Machida Zelvia

Après trois saisons au NEC Nimègue, où il a disputé 81 matchs et inscrit 26 buts, Ogawa Kôki a fait son retour en J.League en rejoignant le FC Machida Zelvia.



Ogawa Kôki (Jiji)

Date de naissance : 8 août 1997

Clubs : Yokohama Kôhoku Soccer Club (Japon) – Mamedo FC Junior Youth (Japon) – lycée Tôkô Gakuen (Japon) – Júbilo Iwata (Japon) – Mito HollyHock (Japon) – Júbilo Iwata (Japon) – Yokohama FC (Japon) – NEC Nimègue (Pays-Bas) – FC Machida Zelvia (Japon)

Gotô Keisuke — SC Fribourg

Gotô a quitté le K Saint-Trond VV, où il avait passé une saison en prêt, pour s’engager avec le SC Fribourg, en Bundesliga.



Gotō Keisuke (© Imago/Ulmer/Teamfoto via Reuters Connect)

Date de naissance : 3 juin 2005

Clubs : Júbilo Iwata (Japon) – RSC Anderlecht (Belgique) – K Saint-Trond VV (Belgique) – SC Fribourg (Allemagne)

(Photo de titre : Suzuki Zion, évoluant chez Aston Villa, en plein action le 6 septembre 2026. © David Greaves/Focus Images Ltd/Sipa USA via Reuters Connect.)