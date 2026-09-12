Classement PISA : les résultats excellents du Japon

Japan Data

Le Japon s’est hissé au tout premier rang des 38 pays membres de l’OCDE. Cependant, d’importantes disparités de niveau liées à la situation socio-économique des familles ainsi qu’un faible enthousiasme envers l’apprentissage de nouvelles connaissances sont apparus en filigrane.

Premier parmi les 38 pays de l’OCDE dans les trois domaines

Lors de l’enquête PISA 2025 (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) auprès d’environ 760 000 élèves de 15 ans répartis dans 91 pays et territoires, le Japon a maintenu un niveau mondial d’excellence : il s’est classé 4e en « compréhension de l’écrit » (3e lors de la précédente édition), 5e en « culture scientifique » (contre 2e) et 5e en « culture mathématique » (rang inchangé).

Menée environ tous les trois ans depuis l’an 2000, cette étude révèle que, si la moyenne des 38 pays membres de l’OCDE est en repli depuis 2015, le Japon est parvenu à maintenir des résultats globalement stables. C’est ainsi la première fois depuis le lancement de l’enquête qu’il décroche la première place parmi les pays de l’OCDE dans l’ensemble des trois domaines. Dans le détail, les scores moyens japonais s’élèvent à 503 points en lecture (-13 points), 536 points en mathématiques (-11 points) et 538 points en sciences (-9 points).

Néanmoins, la proportion d’élèves en difficulté dans les trois matières est en hausse par rapport à l’évaluation précédente. En parallèle, on observe une tendance où la part des élèves obtenant de très bons résultats augmente lorsque les parents possèdent un niveau d’études élevé ou que le foyer jouit d’une situation financière aisée.

Le questionnaire accompagnant l’enquête montre quant à lui que la proportion d’élèves répondant de manière positive aux affirmations telles que « j’aime apprendre de nouvelles choses » ou « j’ai une forte curiosité pour des sujets variés » figure sous la moyenne de l’OCDE. Les capacités à planifier leur méthode d’apprentissage ou à en changer s’ils constatent que leur démarche ne fonctionne pas se situent également sous cette moyenne.

Une faible utilisation de l’IA

S’agissant du temps quotidien consacré aux réseaux sociaux et aux plateformes de vidéos en semaine, le Japon enregistre la durée la plus courte avec une moyenne de 2,3 heures, contre 2,8 heures pour la moyenne des 24 pays évalués. L'« Enquête nationale sur le rendement scolaire et les conditions d’apprentissage » menée au printemps 2026 par le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie auprès d’élèves de sixième et de troisième avait d’ailleurs mis en évidence que des temps de visionnage et de consultation prolongés entraînaient une baisse des résultats aux tests. Il n’est pas exclu que cette sobriété numérique contribue au maintien des solides performances du Japon.

En revanche, la fréquence d’utilisation de l’IA générative durant les cours place le Japon au tout dernier rang des 38 pays membres. Seuls 7,0 % des élèves japonais y recourent « tous les jours ou presque » comme support d’apprentissage, contre une moyenne de 19,1 % à l’échelle de l’OCDE.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)