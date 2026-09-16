Plus de 100 000 centenaires au Japon : un record historique tiré par les femmes

Japan Data

La population de centenaires au Japon a finalement dépassé les 100 000 personnes. Voyons les chiffres en détail ainsi que l’évolution de l’espérance de vie et les régions du pays où les centenaires sont les plus et les moins nombreux.

Près de 88 % de femmes

En se basant sur le registre d’état civil au 1ᵉʳ septembre 2026, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que le nombre de personnes âgées de 100 ans et plus a augmenté de 7 914 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 107 677 individus. C’est la première fois que la barre des 100 000 est franchie depuis le début des statistiques en 1963. Cette hausse constante de la population centenaire se poursuit désormais pour la 56ᵉ année consécutive. Dans le détail, les femmes représentent une écrasante majorité avec 94 298 personnes (soit 87,6 % du total), contre 13 379 hommes.

La doyenne nationale est une femme de 114 ans, Kishimoto Fuyo (résidant à Kyoto), tandis que le doyen est un homme de 112 ans, Katô Hikaru (résidant à Kumamoto).

La loi sur la protection des personnes âgées a été promulguée en 1963. À cette époque, le Japon comptait 153 centenaires, mais ils étaient déjà plus de 1 000 en 1981 et dépassaient les 10 000 en 1998, un chiffre en constante augmentation.

Par préfecture, la proportion de centenaires pour 100 000 habitants s’avère la plus élevée à Shimane avec 186,65 personnes, et la plus faible à Saitama avec 51,27 personnes, révélant un écart de plus de 3,6 fois. La répartition géographique montre un contraste marqué entre l’Ouest et l’Est, la densité de centenaires par habitant tendant à être plus faible dans les zones urbaines, notamment dans la région du Kantô (Tokyo et ses environs).

Ratio de centenaires pour 100 000 habitants

Préfectures où ils sont les plus nombreux

Shimane 186,65 Kôchi 169,52 Tottori 152,48 Kagoshima 148,31 Nagano 146,85

Préfectures où ils sont les moins nombreux

Saitama 51,27 Aichi 57,79 Osaka 60,06 Tokyo 62,40 Chiba 62,89

Source : graphique créé sur la base des données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Données utilisées

Données sur les centenaires (en japonais) du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre © Pixta)