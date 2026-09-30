Ce qui change au Japon à partir d’octobre 2026

Japan Data

À partir du 1er octobre 2026, voici neuf changements qui seront effectués au Japon.

Hausse des frais liés aux démarches d’immigration

Le coût standard d’une prolongation de visa ou d’un changement de statut de résidence, actuellement fixé à 6 000 yens (33 euros), pourra atteindre 75 000 yens (420 euros), en fonction de la durée du séjour. Dans la plupart des cas, les demandes effectuées en ligne bénéficieront d’un tarif réduit. Les frais de demande de résidence permanente passeront quant à eux de 10 000 à 200 000 yens (55 euros à 1 100 euros).

Suppression du « seuil de 1,06 million de yens »

Le « seuil de 1,06 million de yens » (5 900 euros), qui correspond au critère de revenu déterminant l’affiliation à l’assurance retraite des salariés et à l’assurance maladie, sera supprimé. Le critère lié à la taille de l’entreprise, actuellement fixé à « 51 salariés ou plus », sera quant à lui progressivement aboli à partir d’octobre 2027. À terme, toutes les personnes travaillant au moins 20 heures par semaine seront donc couvertes par les assurances sociales.

Exonération des cotisations à la retraite nationale pour les travailleurs indépendants élevant un enfant de moins d’un an

Dans le cadre des mesures de soutien aux travailleurs indépendants et freelances ayant des enfants, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales exonérera les deux parents de leurs cotisations au régime national de retraite (kokumin nenkin) jusqu’au premier anniversaire de leur enfant.

Le père bénéficiera d’une exonération totale pendant les douze mois suivant la naissance. Pour la mère, l’exonération s’étendra sur treize mois, dont le mois précédant l’accouchement.

Baisse du prix de la bière, hausse pour le happôshu et les bières de troisième catégorie

La réforme progressive de la fiscalité des boissons maltées, engagée au cours de l’exercice 2017, entre dans sa dernière phase. Les taxes sur la bière, le happôshu (boisson maltée à faible teneur en malt) et les bières dites de « troisième catégorie » seront harmonisées à 54,25 yens pour 350 millilitres.

La taxe diminuera de 9 yens pour la bière, mais augmentera d’environ 7 yens pour le happôshu et les bières de troisième catégorie. Cette réforme vise à corriger les écarts de fiscalité liés aux différences d’ingrédients et de procédés de fabrication, afin d’instaurer des conditions de concurrence plus équitables. Les boissons telles que les chûhai et les sour verront également leur taxe augmenter de 7 yens, pour atteindre 35 yens, soit le même niveau que le saké et le vin.

Hausse du prix du tabac chauffé

Les 31 références de recharge « Ploom » pour tabac chauffé commercialisées par Japan Tobacco (JT) augmenteront de 40 yens. Cette hausse fait suite à un relèvement de la fiscalité destiné à réduire l’écart de taxation entre le tabac chauffé et les cigarettes classiques. Philip Morris International augmentera également de 20 à 30 yens le prix de ses rechardes destinées aux appareils IQOS.

Fin des aides sur les factures d’électricité et de gaz

Les aides gouvernementales mises en place durant l’été pour alléger les factures d’électricité et de gaz prendront fin en septembre. À partir de la consommation du mois d’octobre, facturée un à deux mois plus tard, les consommateurs ne bénéficieront donc plus de ces subventions, ce qui se traduira dans les faits par une hausse de leurs factures.

Pour les ménages, l’aide sur l’électricité s’élevait à 3,5 yens par kilowattheure pour la consommation de juillet et de septembre, et à 4,5 yens en août. Pour le gaz, elle atteignait 14 yens par mètre cube en juillet et en septembre, contre 18 yens en août.

Hausse des péages sur le réseau autoroutier de la capitale

Pour les voitures particulières, le tarif au kilomètre augmentera d’environ 3 yens, passant de 29,52 à 32,472 yens. Le plafond tarifaire passera quant à lui de 1 950 à 2 130 yens, soit une hausse de 180 yens. Le relèvement moyen des tarifs sera de 8,1 %.

Poste : hausse des tarifs de « Yu-Pack »

Japan Post augmentera en moyenne de 10 % les tarifs de base de son service de colis « Yu-Pack » à partir d’octobre. Pour l’envoi d’un colis de format 60 (dont la somme des trois dimensions ne dépasse pas 60 centimètres) de la région du Kantô vers celle du Kansai (Tokyo vers Osaka), le tarif passera par exemple de 990 à 1 090 yens. Cette hausse vise notamment à répercuter l’augmentation des coûts de main-d’œuvre.

Mesures contre le harcèlement de la clientèle désormais obligatoires

Toutes les entreprises et collectivités locales devront désormais prendre des mesures afin de protéger leurs salariés contre le harcèlement venant de la clientèle (kasu hara), qui englobe notamment les exigences déraisonnables et les comportements abusifs de clients ou de partenaires commerciaux.

Données utilisées

(Photo de titre : PhotoAC)