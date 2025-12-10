Les séismes les plus violents au Japon depuis 2011

Les séismes les plus violents au Japon depuis 2011Catastrophe
Les séismes de grande ampleur ne sont malheureusement pas rares au Japon. Le dernier s’est produit le soir du 8 décembre 2025 au large de la côte pacifique d’Aomori, au nord-est du pays. Voici une liste des plus importants tremblements de terre depuis 2011, ainsi qu’une explication détaillée des différents degrés d’intensité sismique.
Les séismes de shindo supérieur ou égal à « 6- » depuis la catastrophe du 11 mars 2011
Le shindo est l’échelle d’intensité sismique utilisée au Japon pour mesurer la force d’un séisme à un point donné sur la surface de la terre. La magnitude quant à elle, est indépendante de tout lieu et mesure l’énergie totale relâchée par le tremblement de terre.
|Date (heure)
|Hypocentre
|Magnitude (shindo maximal)
|8 décembre 2025 (23h15)
|Au large de la préfecture d’Aomori
|7,6 (6+)
|3 juillet 2025 (16h13)
|Au large des îles Tokara
|5,5 (6-)
|8 août 2024 (16h43)
|Mer de Hyûganada
|7,1 (6-)
|17 avril 2024 (23h14)
|Détroit de Bungo
|6,6 (6-)
|1er janvier 2024 (16h10)
|Péninsule de Noto
|7,6 (7)
|5 mai 2023 (14h42)
|Péninsule de Noto
|6,5 (6+)
|19 juin 2022 (15h08)
|Péninsule de Noto
|5,2 (6-)
|16 mars 2022 (23h36)*
|Au large de la préfecture de Fukushima
|7,3 (6+)
|13 février 2021 (23h07)*
|Au large de la préfecture de Fukushima
|7,3 (6+)
|18 juin 2019 (22h22)
|Au large de la préfecture de Yamagata
|6,7 (6+)
|21 février 2019 (21h22)
|Iburi, centre-est de Hokkaidô
|5,8 (6-)
|3 janvier 2019 (18h10)
|Ville de Kumamoto
|5,1 (6-)
|6 septembre 2018 (3h07)
|Iburi, centre-est de Hokkaidô
|6,7 (7)
|18 juin 2018 (7h58)
|Nord de la préfecture d’Osaka
|6,1 (6-)
|28 décembre 2016 (21h38)
|Nord de la préfecture d’Ibaraki
|6,3 (6-)
|21 octobre 2016 (14h07)
|Centre de la préfecture de Tottori
|6,6 (6-)
|16 juin 2016 (14h21)
|Baie d’Uchiura, au large de Hokkaidô
|5,3 (6-)
|16 avril 2016 (9h48)
|Ville de Kumamoto
|5,4 (6-)
|16 avril 2016 (3h55)
|Ville d’Aso
|5,8 (6+)
|16 avril 2016 (1h45)
|Ville de Kumamoto
|5,9 (6-)
|16 avril 2016 (1h25)
|Ville de Kumamoto
|7,3 (7)
|15 avril 2016 (3h46)
|Ville de Kumamoto
|6,4 (6+)
|14 avril 2016 (22h07)
|Ville de Kumamoto
|5,8 (6-)
|14 avril 2016 (21h26)
|Ville de Kumamoto
|6,5 (7)
|22 novembre 2014 (22h08)
|Nord de la préfecture de Nagano
|6,7 (6-)
|13 avril 2013 (5h33)
|À proximité de l’île d’Awaji
|6,3 (6-)
|12 avril 2011 (14h07)*
|Centre de la préfecture de Fukushima
|6,4 (6-)
|11 avril 2011 (17h16)*
|Est de la préfecture de Fukushima
|7,0 (6-)
|7 avril 2011 (23h32)*
|Au large de la préfecture de Miyagi
|7,2 (6+)
|15 mars 2011 (22h31)
|Est de la préfecture de Shizuoka
|6,4 (6+)
|12 mars 2011 (5h42)
|Nord de la préfecture de Nagano
|5,3 (6-)
|12 mars 2011 (4h31)
|Nord de la préfecture de Nagano
|5,9 (6-)
|12 mars 2011 (3h59)
|Nord de la préfecture de Nagano
|6,7 (6+)
|11 mars 2011 (15h15)*
|Au large de la préfecture d’Ibaraki
|7,6 (6+)
|11 mars 2011 (14h46)*
|Au large du Sanriku
|9,0 (7)
* Les bandes colorées correspondent aux séismes liés au Grand tremblement de terre de l’Est du Japon. (Source : tableau de Nippon.com, basé sur les données de l’Agence météorologique du Japon)
Explication du niveau de shindo et dégâts subis
|Shindo
|Accélération du sol
|Conséquences provoquées
|7
|> 4,00 m/s²
|La plupart des bâtiments en bois à faible résistance sismique se penchent ou s’effondrent. Les bâtiments en béton à faible résistance sismique peuvent aussi s’effondrer. Ceux à haute résistance sismique tremblent.
|6+
|3,15 à 4,00 m/s²
|Il est impossible de se déplacer sans ramper. Le risque de se faire projeter est réel. Les meubles instables vacillent violemment et tombent dans la plupart des cas. Beaucoup de bâtiments en bois à faible résistance sismique tremblent et s’effondrent. De grosses fissures se créent dans le sol, et des glissements de terrain peuvent se produire.
|6-
|2,50 à 3,15 m/s²
|Il est très difficile de rester debout. Les meubles instables vacillent fortement et tombent dans de nombreux cas. Les portes peuvent se coincer. Les tuiles peuvent tomber et les vitres se briser. Les bâtiments à faible résistance sismique peuvent vaciller, et dans certains cas s’effondrer.
|5+
|1,40 à 2,50 m/s²
|Il est difficile de marcher si l’on ne se raccroche pas. Les vaisselles ou les livres entreposés vacillent très fortement et tombent dans de très nombreux cas. Les meubles instables peuvent tomber.
|5-
|0,80 à 1,40 m/s²
|Les gens cherchent un moyen de se raccrocher. Les vaisselles ou les livres entreposés vacillent et dans certains cas peuvent tomber. Les gros meubles instables peuvent également vaciller.
|4
|0,25 à 0,80 m/s²
|Les objets pendus au mur se balancent fortement. Les chaises mal fixées peuvent tomber.
|3
|0,08 à 0,25 m/s²
|Probabilité forte d’être ressenti dans un lieu fermé.
|2
|0,025 à 0,08 m/s²
|Probabilité moyenne d’être ressenti au calme dans un lieu fermé.
|1
|0,008 à 0,025 m/s²
|Probabilité faible d’être ressenti au calme dans un lieu fermé.
|0
|< 0,008 m/s²
|Secousse imperceptible.
(Source : Agence météorologique du Japon)
(Photo de titre : une route endommagée dans la ville de Tôhoku, dans la préfecture d’Aomori, le 9 décembre 2025, le lendemain du séisme. Kyôdô)