Les séismes les plus violents au Japon depuis 2011

Les séismes de shindo supérieur ou égal à « 6- » depuis la catastrophe du 11 mars 2011

Le shindo est l’échelle d’intensité sismique utilisée au Japon pour mesurer la force d’un séisme à un point donné sur la surface de la terre. La magnitude quant à elle, est indépendante de tout lieu et mesure l’énergie totale relâchée par le tremblement de terre.

Date (heure) Hypocentre Magnitude (shindo maximal) 8 décembre 2025 (23h15) Au large de la préfecture d’Aomori 7,6 (6+) 3 juillet 2025 (16h13) Au large des îles Tokara 5,5 (6-) 8 août 2024 (16h43) Mer de Hyûganada 7,1 (6-) 17 avril 2024 (23h14) Détroit de Bungo 6,6 (6-) 1er janvier 2024 (16h10) Péninsule de Noto 7,6 (7) 5 mai 2023 (14h42) Péninsule de Noto 6,5 (6+) 19 juin 2022 (15h08) Péninsule de Noto 5,2 (6-) 16 mars 2022 (23h36)* Au large de la préfecture de Fukushima 7,3 (6+) 13 février 2021 (23h07)* Au large de la préfecture de Fukushima 7,3 (6+) 18 juin 2019 (22h22) Au large de la préfecture de Yamagata 6,7 (6+) 21 février 2019 (21h22) Iburi, centre-est de Hokkaidô 5,8 (6-) 3 janvier 2019 (18h10) Ville de Kumamoto 5,1 (6-) 6 septembre 2018 (3h07) Iburi, centre-est de Hokkaidô 6,7 (7) 18 juin 2018 (7h58) Nord de la préfecture d’Osaka 6,1 (6-) 28 décembre 2016 (21h38) Nord de la préfecture d’Ibaraki 6,3 (6-) 21 octobre 2016 (14h07) Centre de la préfecture de Tottori 6,6 (6-) 16 juin 2016 (14h21) Baie d’Uchiura, au large de Hokkaidô 5,3 (6-) 16 avril 2016 (9h48) Ville de Kumamoto 5,4 (6-) 16 avril 2016 (3h55) Ville d’Aso 5,8 (6+) 16 avril 2016 (1h45) Ville de Kumamoto 5,9 (6-) 16 avril 2016 (1h25) Ville de Kumamoto 7,3 (7) 15 avril 2016 (3h46) Ville de Kumamoto 6,4 (6+) 14 avril 2016 (22h07) Ville de Kumamoto 5,8 (6-) 14 avril 2016 (21h26) Ville de Kumamoto 6,5 (7) 22 novembre 2014 (22h08) Nord de la préfecture de Nagano 6,7 (6-) 13 avril 2013 (5h33) À proximité de l’île d’Awaji 6,3 (6-) 12 avril 2011 (14h07)* Centre de la préfecture de Fukushima 6,4 (6-) 11 avril 2011 (17h16)* Est de la préfecture de Fukushima 7,0 (6-) 7 avril 2011 (23h32)* Au large de la préfecture de Miyagi 7,2 (6+) 15 mars 2011 (22h31) Est de la préfecture de Shizuoka 6,4 (6+) 12 mars 2011 (5h42) Nord de la préfecture de Nagano 5,3 (6-) 12 mars 2011 (4h31) Nord de la préfecture de Nagano 5,9 (6-) 12 mars 2011 (3h59) Nord de la préfecture de Nagano 6,7 (6+) 11 mars 2011 (15h15)* Au large de la préfecture d’Ibaraki 7,6 (6+) 11 mars 2011 (14h46)* Au large du Sanriku 9,0 (7)

* Les bandes colorées correspondent aux séismes liés au Grand tremblement de terre de l’Est du Japon. (Source : tableau de Nippon.com, basé sur les données de l’Agence météorologique du Japon)