En prémices du printemps : les fleurs de prunier japonais de A à Z

Le b.a.-ba du Japon

Au Japon, avant la floraison des cerisiers, les fleurs de prunier (ume) égayent de leurs couleurs les mois les plus froids de l’année. Grâce aux lignes qui suivent, vous allez tout savoir des différentes variétés de cet arbre aux fleurs superbes.

Les fleurs de prunier (ume) sont des signes avant-coureurs du printemps, la floraison a lieu alors que le froid sévit encore sur le Japon.

Les pruniers viendraient de Chine et seraient arrivés au Japon via la péninsule coréenne. Le Man’yôshû, un recueil de poèmes du VIIIe siècle, compte plus de 100 poèmes sur le thème des fleurs de prunier, l’ume devait déjà être cultivé et apprécié des aristocrates de l’époque.

Comment distinguer les fleurs de cerisier et de prunier ?

Les pruniers (ume) et les cerisiers (sakura) sont deux espèces appartenant au genre dit Prunus, relevant de la famille des roses. Les pruniers fleurissent en premier, vers février ou mars, et leurs fleurs ressemblent beaucoup à celles des cerisiers, plus tardives. Il en existe de nombreuses variétés et les spécificités sont diverses, il est donc difficile de généraliser, mais le plus simple pour les distinguer est de regarder la forme des pétales ou comment la fleur est fixée à la branche.

Les fleurs d’ume semblent pousser directement sur la branche, alors que les fleurs de sakura sont au bout d’un pétiole.

Les pétales d’ume ont souvent un bord plus arrondi, quand les fleurs de cerisiers sont un peu fendues.



(Pixta)

Au Japon, il existerait plus de 400 variétés de pruniers à fleurs, répartis en trois catégories : yabai (sauvage), hibai (rouge) et bungo (en référence à la province de Bungo, dans l’actuelle préfecture d’Ôita). Très présents dans les parcs et les jardins, leur spectacle vaut la peine d’être admiré.

Pruniers sauvages (yabai)

Ce type est proche de l’espèce sauvage source. Ces arbres descendraient directement des pruniers venus de Chine. Les branches sont fines, les fleurs et feuilles relativement petites, mais leurs fleurs sont très parfumées.

Hatsukari Ce prunier sauvage, connu sous le nom de « prunier précoce (hatsu) » ou « prunier d’hiver », car il fleurit avant le premier jour du printemps, dit risshun dans le calendrier japonais traditionnel (au début du mois de février). Il a de minuscules fleurs blanches ou rose pâle.



(Pixta)

Omoi-no-mama signifie littéralement « à l’envi ». Ce prunier sauvage porte bien son nom : sur les branches d’un même arbre, les fleurs peuvent être blanches, roses, ou de rose et blanc mélés.



(Pixta)

Gosho-beni Ce prunier sauvage très « glamour » a des fleurs doubles (yae) et des étamines nombreuses.



(Pixta)

Dairi Ce prunier sauvage a des pétales blancs au bord rose pâle.



Dairi, ce prunier sauvage appartient à la famille des beni-fude et relève du genre sauvage (yabai). (Pixta)

Pruniers rouges (hibai)

Les fleurs de ce prunier sont le plus souvent rouges ou écarlates. Une couleur que l’on retrouve également à l’intérieur des branches et du tronc. On peut les admirer dans les jardins, ils sont souvent utilisés comme bonsaïs.

Beni-chidori Les fleurs de ce prunier sont simples (hitoe), de taille moyenne et rouge vif (beni).



(Pixta)

Suô-bai En général, le terme de suô désigne une légumineuse originaire d’Indonésie qui donne une teinture rouge foncé. Ce prunier (bai) a été nommé en référence à cette célèbre teinte rouge noirâtre.



(Pixta)

Pruniers « bungo »

Ces pruniers sont nés d’une hybridation entre un prunier et un abricotier. Robustes et vigoureux, ils ont souvent de grandes feuilles et des fleurs roses.

Yôkihi Ce prunier à fleurs doubles et aux pétales gracieux en forme de vagues est appelé ainsi en référence à une princesse chinoise nommée Yang Guifei (Yôkihi en japonais) réputée pour sa beauté sans pareille. Son parfum est doux et raffiné.



(Pixta)

Yae-ageha Les fleurs de prunier à double rangée de pétales (yae) sont, comme leur nom l’indique, aussi belles qu’un papillon ageha à queue d’hirondelle.



(Pixta)

(Photo de titre : avec les monts Suzuka en arrière plan, la pruneraie du parc agricole de la ville d’Inabe, dans la préfecture de Mie. Pixta)