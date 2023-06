Ultraman, un super-héros national intemporel

La série Ultraman Blazar débutera en juillet 2023, portant à plus de 40 le nombre total de séries et films produits et diffusés en près de 60 ans. Le précédent produit de la licence, le film Shin Ultraman, sorti en 2022, a d’ailleurs connu un succès retentissant, rapportant plus de 4 milliards de yens (26 millions d’euros) au box-office.



Ultraman Blazar. La série sera distribuée simultanément en version doublée en anglais, et en langues locales en Chine, Hong Kong, Taïwan, Thaïlande et Indonésie © Comité de production d’Ultraman Blazar/TV Tokyo



Shin Ultraman, le film, est sorti en 2022. © Comité de production de Shin Ultraman

Des monstres « occupent » l’archipel japonais

L’histoire des « Ultra series » commence avec Ultra Q en janvier 1966, produit par Tsuburaya Productions. Dans Ultra Q, il n’y avait pas de super-héros géant, mais un pilote privé, son assistant et une journaliste photographe qui rencontraient des monstres et des incidents inexplicables. Ultraman est la série suivante, à partir de juillet de la même année.



Les trois personnages principaux d’Ultra Q. Le concept était d’abord celui d’une série sur les phénomènes étranges remarqués par les trois amis, mais a rapidement bifurqué sur une série centrée sur les monstres. © Tsuburaya Productions



Ultraman libère sa technique spéciale, le « Specium Ray ». La série a atteint un taux d’audience de 42,8 %, ce qui en fait le plus grand succès de toutes les séries Ultraman à ce jour. © Tsuburaya Productions

Avant le début de la série, les monstres tels que Godzilla, Radon et Mothra étaient des êtres spéciaux que l’on ne voyait qu’une ou deux fois par an au cinéma. Quand ils sont apparus à la télévision à un rythme hebdomadaire, le succès fut tel qu’un boom de monstres s’en ensuivit parmi les jeunes téléspectateurs.

Plusieurs programmes TV ont attrapé la tendance au vol. Sans compter les grands studios de cinéma qui se sont tous lancés dans la réalisation de films de monstres. C’est ainsi que la culture des monstres et les programmes de super-héros tokusatsu se sont imposés dans la culture enfantine.

Tsuburaya Productions a produit d’autres séries jusqu’en 1968, telles que Ultra Seven, dépassant à plusieurs reprises des taux d’audience de 30 %, ce qui la rendait bien plus populaire que les productions concurrentes.

Le nouveau boom d’Ultraman

Le boom des monstres a commencé à décliner en 1968 et la série a été suspendue après Ultra Seven. Les programmes de télévision pour enfants se concentraient à présent sur des séries sportives, telles L’étoile des Giants et Ashita no Joe. Cependant, même pendant cette période, les épisodes de la série Ultraman produits les années du boom ont été rediffusés à plusieurs reprises, avec des taux d’audience stables.

En 1970, Ultra Fight, une série de compilation de cinq minutes de scènes de combat tirées d’Ultraman et Ultra Seven connut un grand succès. Jusqu’en 1971, 195 épisodes furent diffusés. Puis vint une nouvelle production Le retour d’Ultraman, et l’effervescence se fit de nouveau autour des monstres.



Le Retour d’Ultraman, épisode 6 © Tsuburaya Productions

Le phénomène est en lui-même exceptionnel : il est rare en effet qu’une production de télévision ait suffisamment d’impact pour raviver une popularité qui s’est étiole. Les créateurs du boom des monstres n’avaient pas compris à quel point le personnage d’Ultraman était fermement ancré dans la culture des enfants.