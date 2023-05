« Ichigyô sanmai » : concentration totale sur une seule chose à la fois

Améliorez votre japonais !

Un pur moment de grâce, réunissant les circonstances idéales, peut survenir de la façon la plus attendue qui soit, en faisant une expérience spéciale. Voici la signification de l’expression ichigyô zanmai (一行三昧), qu’un mangaka illustre ici en bande-dessinée.

Vous avez quelque chose à faire, comme ranger une pièce ou effectuer un quelconque travail manuel. Au départ vous sentez cette tâche contraignante et laborieuse, certes, mais à mesure que vous vous concentrez dessus, vous perdez petit à petit toute notion du temps. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous avez terminé, ou presque. Ce que vous aviez à faire… n’est plus à faire.

L’expression ichigyô zanmai (一行三味) signifie concentration totale (三昧 ; sanmai) sur une seule tâche (一行 ; ichigyô). Le terme japonais sanmai vient du sanskrit samadhi, un concept présent dans de nombreuses méditations traditionnelles.

Que vous le fassiez de votre propre chef ou non, chasser des pensées inutiles de son esprit, ou même n’importe quelle pensée quelle qu’elle soit, permet une totale immersion, mens et corpore, dans la tâche qui vous attend. En repensant au moment présent, vous vous rendez compte à quel point l’expérience que vous avez vécue est unique et précieuse.

Les personnages

Noriko : une collégienne



Un dimanche matin à la gare

« Le train a été annulé en raison d’une défaillance technique… »

« C’est ça ! Tous les trains sont annulés. Aucune chance que j’arrive à l’heure. Alors amusez-vous sans moi. »

« Ah… c’est bien ma veine… tout le monde passe un bon moment au parc d’attraction et moi je suis coincée sur ce fichu quai ! »

Il commence à pleuvoir...

Il pleut de plus en plus. « Non mais je rêve ou quoi ? »

« Au moins, je suis assise à l’intérieur, c’est déjà pas mal. Il pleut des cordes dehors ! »

« Et bien sûr, je n’ai pas de parapluie... Suis-je bête, je vais vérifier les prévisions météo. »

« Il ne manquait plus que ça ! Plus de batterie ! »

« Bon, je vais lire le livre pour l’école, en espérant que je ne vais pas m’endormir dessus. »

Noriko commence à lire.

Le son de la pluie...

...absorbe tous les autres bruits.

Le vent souffle...

Croa, croa, croa...

Le vent souffle toujours...

« Ah !! »

...

Et soudain, le livre de Noriko se trouve éclairé par un rayon de lumière...

« Ah ? »

« Tiens, un arc-en-ciel. »

FIN