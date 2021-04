« Wakô dôjin » : faire de bonnes actions en toute discrétion

Améliorez votre japonais !

Dissimuler ses talents peut être parfois la clé pour apporter sa contribution à d’autres. C’est le sens de l’expression japonaise wakô dôjin, que le mangaka Mokutan Angelo nous explique à travers une mini bande-dessinée.

Faire preuve de modestie peut évidemment être une bonne chose. L’expression wakô dôjin (和光同塵) est composée des caractères 和 (adoucir) et 光 (lumière), d’une part, et de同, (ne faire plus qu’un) et de 塵 (poussière) d’autre part. L’expression tout entière signifie donc « dissimuler ses talents ou ses connaissances et ne pas se faire remarquer au quotidien ».

Cette expression peut par exemple être utilisée pour faire référence aux moines zen qui n’ont pas pour habitude de faire étalage de leur sagesse ou de leurs bonnes actions, et viennent en aide à autrui tout en sachant être discret.

Les personnages

Noriko : l’héroîne de cette mini-série, membre du groupe en charge du nettoyage de la classe

Inoue : un camarade de classe

Tanaka : un autre membre du groupe en charge du nettoyage de la classe



Une réunion de classe après l’école

Noriko : « Pourquoi est-ce que tu ne nous aides jamais à nettoyer ? »

Inoue : « Nettoyer ? C’est trop fatiguant ! »

Noriko : « Donc il n’y a que toi qui as le droit de te reposer ? Tu me dégoûtes ! »

Inoue : « Ah, tais-toi. Commence pas, hein ! »

Après la reunion…

Mari : « Je t’admire, Noriko. Jamais je ne pourrais dire des choses comme à Inoue. Il me fait trop peur. »

Noriko : « Et comment que je vais lui dire ma façon de penser ! »

Mari : « Comme d’habitude, Tanaka ne fait absolument rien ! »

Ayako : « On se demande à quoi il sert ce type... »

Jour de nettoyage de la classe

Noriko : « Il est où, Inoue ? »

Noriko : « Cette fois-ci, il ne s’en tirera pas comme ça ! »

Noriko : « Tiens, c’est Tanaka. Mais qu’est-ce qu’il fait avec Inoue ? »

Tanaka : « Ouah, le haut de la fenêtre est tout propre. C’est impressionnant. »

Inoue : « Épargne-moi tes compliments, tu veux ? »

Tanaka : « Non, c’est vrai. Je te remercie. Moi, je ne peux pas atteindre cette hauteur. »

« ... »

Tanaka : « Tu pourrais me donner un coup de main pour les étagères demain ? »

Inoue : « Ah, ouais… J’ai pas vraiment le choix, hein ? »

Allez, vas-y, Noriko !

Noriko : « Euh... moi aussi, je peux donner un coup de main ? »

FIN

(Scénario et illustrations de Mokutan Angelo)