Le temps passé est définitivement perdu : « Mujô jinsoku », le carpe diem à la japonaise

Améliorez votre japonais !

Le temps passé est définitivement perdu. L’expression japonaise mujô jinsoku (無常迅速) est là pour nous le rappeler, alors soyons reconnaissants d’être en vie et faisons le meilleur usage de ce temps. Le mangaka Mokutan Angelo nous illustre ce message à travers une mini bande-dessinée.

L’expression mujô jinsoku est composée de deux termes : mujô (無常), « impermanent », « fugace » et de jinsoku (迅速), « rapide ». Elle signifie que les années filent et que la mort survient plus tôt qu’on ne peut le penser, et nous invite à profiter au maximum de ce temps qui nous est donné et qui ne pourra être remplacé.

Les personnages

Noriko : l’héroîne de cette mini-série, une jeune collégienne

Sa grand-mère

Son père

Sa mère



Noriko et ses parents : « Joyeux 70e anniversaire mamie ! »



Le père : « Alors maman, tu vas nous dire ce que tu voulais comme cadeau ? »

La grand-mère : « C’est-à-dire que… »



La grand-mère : « Je veux aller au collège. »

Tous : « Hein ? Tu veux quoi ? »



Le père : « C’est un dépliant pour des cours du soir au collège. Il est écrit “Vous êtes tous les bienvenus”. Chaque mercredi, de 17 h 30 à 21 h. »



Le père : « Hum, mais ça finit plutôt tard. »

Noriko : « Attends mais c’est à mon école. Et si mes amis l’apprennent ? »



La mère : « Alors c’est ça le cadeau que tu veux pour tes 70 ans ? »

La grand-mère : « C’est ça… je regardais la télévision l’autre jour… »



La grand-mère : « Il y avait un artiste étranger, ils ont dit qu’il avait 80 ans et qu’il avait commencé à apprendre à peindre à l’âge de 70 ans. Il avait toujours voulu devenir peintre mais il avait beaucoup d’autres choses à faire et n’avait jamais de temps pour lui. »



La grand-mère : « Quand j’ai vu cette émission, ça m’a fait repenser au fait que j’avais déjà un certain âge mais que je n’étais jamais vraiment allée à l’école. »



La grand-mère : « Mais il n’est jamais trop tard. Je veux apprendre tellement de choses, l’anglais, les mathématiques… »



La mère : « On dirait que tu vas bien t’amuser. »

Noriko : « Vas-y Mamie ! Fais ce que tu veux faire ! »

Le père : « Je peux venir te chercher les soirs après les cours. »



(Un an plus tard… )



La grand-mère : « Et voilà un autre devoir d’anglais terminé ! »

Noriko : « T’en as écrit pas mal ! »



La grand-mère : « C’est tellement passionnant d’apprendre de nouvelles choses ! »

Noriko : « C’est super si tu aimes ça. Mais qu’est-ce que tu as écrit ? »



La grand-mère : « Ah ça ? C’est une lettre ! Tu te souviens de cet artiste étranger dont je t’ai parlé ? On s’écrit maintenant. »

FIN

(Scénario et illustrations de Mokutan Angelo)