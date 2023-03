Comment le Japon est-il devenu officiellement un « pays bouddhiste » ?

Reconnaissance de l’influence culturelle chinoise

À partir du VIe siècle, le Japon a commencé à développer un certain sentiment identitaire en tant qu’État unifié. Il y avait cependant de nombreux débats agités à la cour sur la manière dont cet État devait être dirigé. Fondamentalement, la problématique était la suivante : était-il préférable pour le Japon de devenir un membre de la prestigieuse sphère culturelle et politique chinoise, ou bien de rejeter les influences extérieures afin de tracer son propre chemin avec une approche distinctement japonaise ? Alors que les débats s’enlisaient, la situation a dégénéré en conflit militaire. La guerre a fini par être remportée par l’armée des politiciens soutenant le développement de liens plus étroits avec la Chine. Suite à cette victoire, l’élite du pays a redoublé d’efforts pour importer la culture continentale, et c’est dans ce contexte qu’elle s’est efforcée de bâtir un système gouvernemental sur le modèle chinois.

L’adoption du bouddhisme avait un potentiel particulièrement attirant pour ce nouveau gouvernement : il pourrait lui servir d’outil diplomatique en indiquant à son voisin continental que le Japon avait désormais rejoint la sinosphère. Les dirigeants pensaient alors qu’en devenant un pays bouddhiste comme la Chine, le Japon pourrait se présenter comme un membre légitime de la sphère culturelle chinoise. Ces différentes considérations ont, parmi d’autres, participé à la décision d’importer le bouddhisme en tant que projet d’État.

À quoi le bouddhisme en Chine ressemblait-il donc ? Depuis le premier et le second siècle de l’ère commune, des doctrines bouddhiques diverses et variées sont entrées dans le pays le long de la Route de la soie. De nombreuses écoles du bouddhisme Mahayana avaient grandi, chacune d’entre elles adoptant un point de vue différent sur la façon dont ces diverses traditions représentaient les « véritables enseignements » du Bouddha. À partir du VIe siècle, un mouvement religieux a pris forme afin d’organiser ces multiples enseignements et de les réunir en les intégrant. Tout en reconnaissant les doctrines de natures variées des différentes écoles, le mouvement avait cherché à tirer un sens logique de ces divers enseignements dans le but d’atteindre une compréhension globale du vaste univers bouddhique. Un des exemples les plus importants de ce mouvement était l’école de bouddhisme Mahayana appelée Tiantai, ou « Tendai » en japonais. Les enseignements de l’école Tendai avaient été apportés au Japon par Saichô (767-822) au IXe siècle. À partir de ce mouvement se sont développés la plupart des plus importantes écoles du bouddhisme japonais. Mais nous développerons ce sujet plus en détail dans un prochain article.

Le zen, une nouvelle forme de bouddhisme qui avait grandi en Chine (où elle était appelée « chan »), était une école encore relativement nouvelle et peu importante. Le bouddhisme ésotérique, la forme finale de la religion développée en Inde, n’était également pas encore parvenu à se développer sur le continent. Le zen comme le bouddhisme ésotérique ont prospéré en Chine durant les siècles suivants, avant d’avoir un véritable impact sur le développement de cette religion au Japon, mais tout ceci a eu lieu bien plus tard. À cette époque, alors que le bouddhisme venait d’être importé au Japon, aucune de ces traditions n’était parvenue à établir son influence.

Le défi d’importer une communauté des moines

Comme nous l’avons vu, le Japon a pris la décision d’importer le bouddhisme en tant que projet d’État au VIe siècle. Mais quelle était la signification de l’implantation de cette religion pour l’État ? D’après les interprétations traditionnelles, le bouddhisme est constitué de trois éléments : le Bouddha, le « dharma » ou loi, et le « Sangha », la communauté des moines. Importer le bouddhisme signifiait apporter trois de ces éléments du continent. C’est uniquement lorsque leur présence au Japon serait établie que l’archipel pourrait être reconnu en tant que pays bouddhiste.

Importer les deux premiers éléments (le Bouddha et le dharma) était la partie facile de cette tâche. En demandant d’apporter le « Bouddha », la règle parlait d’images bouddhiques, et le « dharma » représentait les sutras et les autres écrits. Il était donc nécessaire d’apporter des objets bouddhiques au Japon par bateau pour satisfaire ces deux premiers pré-requis. Le troisième élément était bien plus complexe. Un Sangha est une communauté des moines : il fallait donc faire venir un nombre conséquent de religieux depuis le continent.

D’après les règles établies par Shakyamuni, le Bouddha historique, dans le Vinaya Pitaka, un quorum de quatre moines est requis pour constituer un Sangha. Quatre moines hommes pouvaient former un Sangha masculin, tandis que quatre nonnes formeraient un Sangha de femmes. Mais une autre règle établit que les profanes ont besoin de la permission d’au moins dix moines pour adopter la tonsure, ce qui signifiait que pour établir un Sangha sur une base durable au Japon, il était nécessaire de persuader un groupe de religieux de faire un voyage en mer particulièrement périlleux depuis la Chine vers le Japon. C’était là le principal obstacle que l’archipel devait surmonter afin de devenir officiellement un pays bouddhiste.