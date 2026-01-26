[Haïku] Un effet grosse boule de neige

Voyage à travers le haïku japonais
きみ火をたけよき物見せん雪まるげ 芭蕉
Kimi hi o take / yoki mono misen / yukimaruge
Allume un feu,
que je te montre quelque chose de beau.
… une grosse boule de neige
(Poème de Bashô, probablement écrit en 1686), traduction par Chloé Viatte
Dans ce haïku, Matsuo Bashô utilise kimi pour s’adresser à son disciple qu’il tutoie. Le jeune Sora était de cinq ans son cadet. Samouraï sans maître (rônin), il a accompagné le poète dans le voyage qui a fait l’objet du recueil de haïku intitulé La Sente étroite du Bout-du-Monde.
Une autre source indique que Sora vivait à proximité et qu’il venait le matin chez Bashô, allumait le feu pour préparer les repas ou venait le soir prendre le thé. Sora aimait à vivre reclus mais sa générosité et son allant plaisaient à Bashô.
Dans le poème, Sora se rend à l’ermitage de Bashô alors qu’il fait nuit et qu’il neige. La préface indique que Bashô lui a demandé d’allumer un feu pour faire bouillir l’eau du thé et qu’ils profitent ensemble du paysage enneigé qui s’étend sous leurs yeux.
Ce « quelque chose de beau » annoncé est la grosse boule de neige que Bashô a pris la peine de faire pour son disciple. Le haïku laisse à voir une connivence mais aussi une douce pointe d’humour puisque la chaleur du feu de l’amitié fera également fondre la boule de neige si gentiment préparée.
(Photo de titre : Pixta)