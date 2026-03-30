[Haïku] Un nuage de fleurs à Edo

Voyage à travers le haïku japonais

Pour célébrer Edo au printemps, Matsuo Bashô joue à associer deux des sites les plus célèbres pour leurs cerisiers en fleur.

花のくもかねはうへのか浅くさか 芭蕉 Hana no kumo / kane wa Ueno ka / Asakusa ka Nuage de fleurs —

Est-ce la cloche

d’Ueno ou d’Asakusa ? (Poème écrit par Bashô en 1687), traduction par Chloé Viatte

Le poète regarde un nuage de fleurs, quand il entend sonner une cloche. Mais de quel temple s’agit-il ? Cela vient-il du Kan’ei-ji à Ueno ou du Sensô-ji à Asakusa ? Qui dit nuage de fleurs, dit bien sûr floraison de cerisiers. Or Ueno et Asakusa, qui ne sont distantes que de deux kilomètres, sont des sites renommés pour leur cerisiers en fleur. Mais vu de Nihonbashi, au centre d’Edo (dans l’actuelle Tokyo), ces deux nuées de pétales semblent ne faire qu’une. De même, il serait bien difficile de dire d’où vient le son de cloche. Dans cette ode tranquille au printemps d’Edo, les yeux comme les oreilles peinent à démêler ce qu’ils perçoivent.

Puisqu’il était sûr de remporter l’adhésion des habitants d’Edo, Bashô écrivait souvent ce haïku sur ces feuilles de papier kaishi (utilisées pour laisser par écrit des poèmes) pour les offrir autour de lui, il a par ailleurs intégré ce poème à plusieurs recueils. Deux exemplaires inattendus de ces kaishi nous sont parvenus. Sur l’un d’eux, Bashô place son haïku en incipit à un chant de nô intitulé « Saigyô-zakura » qui vante la beauté de Kyoto quand les cerisiers sont en fleur et le poète prend même la peine d’y faire figurer l’accompagnement musical.

Alors qui de Kyoto et Edo pouvait se targuer d’avoir les plus beaux cerisiers en fleur ? Pour Bashô, Edo devait tenir le haut du pavé. En cette fin de XVIIe siècle, la floraison des arbres donnait déjà lieu à des festivités donnés parfois en musique, il faudrait imaginer les convives dansant et festoyant joyeusement sous les frondaisons à Ueno ou à Asakusa puis reprenant en choeur les vers « Saigyô-zakura » comme on ferait de nos jours un karaoké en plein air.

(Photo de titre : Pixta)