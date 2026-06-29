[Haïku] Une fleur pour trois saisons

Voyage à travers le haïku japonais

Dans ce haïku de Teitoku, hiver, automne et été se conjuguent aux fleurs de deutzia.

雪月花一度にみする卯木哉 貞徳 Setsugetsuka / ichido ni mi suru / utsugi kana Neige, lune et fleurs

En un coup d’œil se devinent

Aux haies de deutzia (Poème écrit par Teitoku, publié en 1651), traduction par Chloé Viatte

Teitoku (1571-1653) était un poète de waka, de renga et de haïku. Jusqu’à son décès en 1653 à l’âge vénérable de 83 ans, il a rédigé de nombreuses éditions annotées de poésie classique et fondé Teimon, une école de poésie haikai basée à Kyoto, dont les poèmes se caractérisent par un style doux et raffiné, emprunté à la tradition du waka, mais agrémenté de petits touches spirituelles comme on peut le constater dans le haïku ci-dessus.

Le deutzia (utsugi), parfois appelé « fleur de neige japonaise », est un arbuste de la famille des hortensias souvent planté en haies. Ses fleurs (unohana) qui apparaissent au début de l’été, ont motivé de nombreux waka. Les corolles d’un blanc pur, serrées à l’extrémité des tiges, ont attiré les regards et fait penser à des flocons de neige scintillant sous la lune.

Au début du haïku, Teikoku combine trois mots de saison (kigo) : la neige qui fait penser à l’hiver, la lune qui évoque l’automne et le deutzia qui annonce l’été. Une seule fleur ouvre la porte à trois saisons, comme dans les contes traditionnels, quand un personnage peut avoir accès au fantastique et contempler des scènes de toute saison. Pour Teitoku, le deutzia est aussi cette clef qui ouvre la porte à ces mondes hors du temps.

(Photo de titre : Pixta)