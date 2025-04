La statue debout du bodhisattva Mujaku (Asanga)

À la rencontre de l’art bouddhique

Voici l’un des plus beaux exemplaires de la statuaire bouddhique réaliste japonaise. Depuis Kamakura, cette statue d’Asanga (Mujaku en japonais) observe les fidèles de son œil tranquille.

Une physionomie réaliste à couper le souffle, cette statue a tant de présence qu’on a l’impression de se trouver nez à nez avec un être de chair et d’os. Ses yeux en cristal de roche paraissent fixer quelque chose au loin, mais ses pupilles brillantes reflètent une douce clarté.

Le personnage est debout, la jambe droite légèrement avancée, comme s’il allait se mettre en mouvement.

Cette statue en bois est constituée de blocs assemblés (yosegi-zukuri). On peut admirer cet Asanga debout (appelé Mujaku en japonais) au temple Kôfuku-ji de Nara. Le personnage historique d’Asanga vivait dans le nord de l’Inde, à Gandhara, au Ve siècle. Moine et érudit, il fonda avec Vasubandhu son frère (plus connu sous le nom de Seshin en japonais), l’école Yogachara du bouddhisme Mahayana. Cette école professe que ce que nous percevons et appelons réalité n’existe pas car seule la conscience est réelle. On dit que le Bouddha du futur (Maitreya) a livré son enseignement aux deux frères et que c’est pour cette raison que dans la grand salle ronde (Hokuen-dô) située au nord du temple, les deux statues d’Asanga et de Vasubandhu entourent Maitreya (Miroku en japonais, qui est donc le Bouddha du futur et dont la prophétie dit est qu’il rétablira le dharma dans le monde après que la vie et les enseignements de Shakyamuni seront oubliés.)

La grande salle du Hokuen-dô au Kôfuku-ji a été construite dans la première moitié du VIIIe siècle, elle était initialement dédiée au repos de l’âme de l’homme d’État Fujiwara no Fuhito (659-720). Mais l’endroit a pu être placé sous les auspices de Maitreya afin que Fuhito puisse renaître dans le paradis de la Terre Pure. En 1181 pourtant, la guerre Genpei qui vit s’affronter des clans Minamoto et Taira causa l’incendie des temples de Nara. La reconstruction du temple débuta en 1208 et les sources semblent indiquer que le sculpteur Unkei (1150-1223) a été chargé d’en réaliser les nouvelles statues. On pense que le célèbre artiste a supervisé l’équipe de maîtres sculpteurs bouddhistes de l’école Kei-ha et qu’il a notamment coordonné la confection de ces Bodhisattva.

On distingue un fermoir métallique sur l’épaule gauche de la statue. Or, on retrouve ce type d’agrafe servant à fixer l’habit monastique sur des peintures chinoises de la dynastie des Song du Nord (960-1127). Les maîtres de l’école Kei-ha ont sans doute été les premiers à intégrer cet élément dans la statuaire japonaise. Délicatement posé sur sa main gauche, Asanga tient de sa main droite un reliquaire qui semble contenir des sutras ou des reliques. La posture de la statue traduit parfaitement le geste de quelqu’un qui aurait entre ses mains un objet très important. Avec cette œuvre d’art, la statuaire bouddhique japonaise parvient un sommet, jusqu’alors inégalé de réalisme.

Statue d’Asanga debout (Bodhisattva Mujaku en japonais)

Hauteur : 193 cm

Date : période Kamakura (1185-1333)

Lieu : temple Kôfuku-ji (préfecture de Nara) (prière de vérifier que la statue est exposée avant toute visite)

Trésor national

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)