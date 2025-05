La statue de Seshin Bosatsu

À la rencontre de l’art bouddhique

Debout aux côtés de son frère aîné Mujaku, la statue de Seshin se trouve dans la salle nord du temple Kôfuku-ji, à Kyoto. Ces deux statues font presque deux mètres de haut, Mujaku a les traits d’un vieil homme, quand Seshin a le visage d’une personne dans la force de l’âge.

La statue dégage une telle puissance qu’on sent comme une présence émerger du silence.



La forme irrégulière du visage, l’asymétrie des yeux... quel portrait. On dirait que le visage d’un humain a été sculpté tel quel dans le bois. Un indiscutable chef-d’œuvre.

Cette statue représente Seshin, un moine indien ayant réellement vécu au Ve-VIe siècle et qui, avec son frère Mujaku, aurait fondé l’école du yogācāra. Fidèle aux enseignements du Bouddha historique consignés dans le Theravāda, il critique d’abord le bouddhisme du grand véhicule (mahāyāna) prêché par son frère Mujaku. Pourtant, sous l’influence de son aîné, il finit par se convertir et systématise ensuite la doctrine dite du « seul esprit » qui, immatérialiste et idéaliste, prône que seule la conscience existe. Il laissera de nombreux écrits qui influencerontgrandement ses épigones.

Les deux statues de Mujaku et Seshin font près de 2 mètres, ces chef-d’œuvres constitués de pièces de bois assemblés ont pourtant des structures différentes. Pour Mujaku (ici à droite), la tête et le corps sont sculptés d’un seul bloc, alors que la statue de Seshin est faite de deux morceaux. Le sculpteur Unkei a supervisé la réalisation de Mujaku, alors que Seshin est de la main de Unjo.

La finition est identique pour les deux statues : du tissu a été utilisé pour renforcer la jonction entre les pièces de bois, puis la figure a été recouverte d’une couche de laque mélangée à de la poudre de verre, puis enduite de gofun, un fond blanc permettant de faire ressortir les couleurs.

Leur posture crée une symétrie car Mujaku avance légèrement son pied droit, alors que Seshin avance le gauche. Par ailleurs, contrairement à Seshin son cadet, Mujaku a les traits d’un vieil homme. Ces différences subtiles montrent combien Unkei et des sculpteurs bouddhistes de l’époque Kamakura avaient le souci du détail et combien ils étaient talentueux.

Seshin Bosatsu

Hauteur :1,91 m

Période :époque Kamakura

Emplacement : temple Kôfuku-ji de Kyoto

Classé : trésor national

(Photo de titre : statue de Seshin, collections du temple Kôfuku-ji. Toutes les photos : © Muda Tomohiro)