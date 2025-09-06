La gravure rupestre du bodhisattva Maitreya

À la rencontre de l’art bouddhique

Au Japon, la plus grande représentation rupestre d’un Bouddha est gravée dans une paroi rocheuse faisant face au Ôno-dera, un temple de la préfecture de Nara. Depuis le début du XIIIe siècle, ce Maitreya majestueux regarde défiler d’un œil bienveillant les visiteurs de passage à Murô, un village et son célèbre temple nichés dans les montagnes.

Ôno-dera, ce petit temple à la longue histoire, fait partie du complexe religieux du Murô-ji de l’école Shingon. Situé sur les rives de la Udagawa, la rivière qui traverse le village d’Uda, il est à environ une heure de train de la ville de Nara. La principale curiosité d’Ôno-dera est à l’extérieur de l’enceinte du temple : un gigantesque bodhisattva Miroku (Maitreya, le Bouddha du futur) est gravé en bas relief dans le roc, sur le pan de falaise faisant face au temple, de l’autre côté de l’Udagawa aux eaux claires.

Il y a plus de 800 ans, des sculpteurs et des tailleurs de pierre ont installé leurs échafaudages de fortune faits de bois et de bambou pour creuser dans le roc une mandorle de plus de 13 mètres de haut. Ils ont ensuite arasé la paroi et gravé une silhouette pour donner vie à un Maitreya haut de 11,5 mètres. Même s’il est moins grand que le célèbre Grand Bouddha du Tôdai-ji à Nara qui fait 15 mètres de haut, c’est le plus grand Bouddha rupestre (magai-butsu) du Japon. Debout, son habit lui couvre les épaules, sa tête penche vers la droite, ses yeux longs et étroits portent un regard plein de compassion sur tous les êtres vivants. Sur le piédestal, chacun de ses pieds repose sur un lotus dans une posture appelée « fumiwari renge-za » car chaque pied foule (fumiwari) un lotus (renge) différent.

Ôno-dera aurait été fondé à l’époque Asuka par En no Ozuno (634-701?) le fondateur du shugendô, un ascétisme syncrétique de pratiques ésotériques. Pendant Heian, le célèbre moine bouddhiste Kûkai (774-835), fondateur du courant bouddhique Shingon, aurait fait construire les édifices principaux du site qu’il renomme Jison’in Miroku-ji (Temples de Maitreya et de la Compassion). Ôno-dera et Murô-ji auraient été tous deux été fondés par les mêmes éminences religieuses et seraient pareillement liés à Kûkai, il est probable que les deux temples aient été en liens étroits depuis l’Antiquité. Les visiteurs de passage au Murô-ji se rendent souvent au Ôno-dera, qui, situé à seulement 3,5 kilomètres, est surnommé « grand portail occidental de Murô-ji ».

Le Maitreya gravé sur la falaise date du début de l’époque Kamakura. L’œuvre serait la concrétisation du vœu de Gaen (1138-1223), un éminent moine du temple Kôfuku-ji officiant à Nara. La figure, achevée en 1207, aurait été inspirée d’une statue révérée au temple Kasagi-dera à Kyoto datant de l’époque Asuka qui était l’œuvre de Sôkei, l’un des plus célèbres sculpteurs de l’école Kei. Des tailleurs de pierre de la Chine des Song, venus au Japon pour aider à reconstruire le Tôdai-ji très endommagé par les guerres de Genpei ayant opposé les Taira aux Minamoto (1180-85), ont contribué à édifier le site. La cérémonie officielle dite d’« ouverture des yeux » de la statue a eu lieu le 7e jour du 3e mois 1209. L’empereur retiré Go-Toba aurait participé aux célébrations.

Jusqu’à Heian, les artistes bouddhistes japonais ont gravé les figures en bas-relief dans la pierre et à partir de Kamakura, les ronde-bosses ont commencé de se généraliser. Ce bouddha datant du début Kamakura, avec ses lignes claires et élégantes, a été préservé et cet exemple tardif en est un témoignage extrêmement important. Les lignes fluides montrent l’influence d’un nouveau style importé de la Chine des Song dont les techniques innovantes permettaient de reproduire de manière réaliste des mouvements souples et naturels. Cette œuvre magistrale qui surplombe le cours de la rivière et couvre un pan rocheux, loin de toute habitation humaine est impressionnante, quel émerveillement elle a dû susciter chez ceux qui l’ont découverte au moment de sa création !

Gravure rupestre du bodhisattva Maitreya

Hauteur : 11,5 mètres

Date : achevée en 1207 (début Kamakura)

Emplacement : Ôno-dera (temple situé à Uda, dans la préfecture de Nara)

Site historique classé

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)