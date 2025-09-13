Ryûtôki : démon en pied avec dragon et lanterne

À la rencontre de l’art bouddhique

Cette statue de démon, classée Trésor national, fait partie des collections du temple Kôfuku-ji de Nara. Cette œuvre où se mêlent humour et réalisme magistral, témoigne de l’exceptionnel talent de Kôben, troisième fils d’Unkei, le légendaire sculpteur bouddhiste.

Ryûtôki signifie démon (ki) avec dragon (ryû) et lanterne (tô). La statue fait partie de la remarquable collection de la salle des trésors nationaux du temple Kôfuku-ji de Nara. Ryûtôki est en dyade avec Tentôki qui porte une lanterne sur son épaule. Notre démon porte la sienne en fragile équilibre sur sa tête et s’applique à ne pas la faire tomber. Tel un malicieux complice, le dragon enroulé autour de son cou jette un œil par-dessus son épaule. Sa main droite, qui agrippe la queue du dragon, est serrée sur son ventre, il lève les yeux vers la lanterne posée sur son crâne dans une pose tout à fait amusante.

Pour cette statue en hinoki (cyprès japonais) le sculpteur a utilisé la technique dite yosegi, qui consiste à assembler plusieurs blocs de bois évidés. Les yeux incrustés de cristal (gyokugan) confèrent un réalisme remarquable au regard du démon. Les crocs qui dépassent de ses babines sont en quartz et ses sourcils ont été ciselés dans des plaques de cuivre. Fait étonnant, le dragon qui serpente autour de lui a une dorsale en cuir, une innovation de la part de l’artiste qui choisit de mêler les matériaux.

En janvier 1717, un incendie ravage le Kôfuku-ji, détruit les « pavillons d’or » (kondô et sai-kondô) ainsi que le portail sud. Cette année-là, des annales indiquent qu’une statue dont la description correspond à celle du Ryûtôki a été épargnée par les flammes. Une inscription trouvée à l’intérieur de la statue précise qu’elle a été créée en 1215 par Kôben, le troisième fils d’Unkei, le plus respecté des sculpteurs bouddhistes de l’époque Kamakura. Des documents datant de 1795 confirment que les deux statues étaient dès l’origine exposées dans le temple, en dyade.

Maître Unkei (1150-1224) était encore en vie quand la statue a été sculptée. Il est probable que le père ait contribué à la création de cette œuvre unique en son genre. Avec son côté irrévérencieux voire burlesque, ce démon illustre bien l’esprit de Kamakura, quand les sculpteurs ont osé s’affranchir des canons de la statuaire bouddhique pour leur donner une dimension plus humaine.

Ryûtôki : démon en pied avec dragon et lanterne

Hauteur : 77,8 centimètres

Date : achevé en 1215, époque Kamakura (1185-1333)

Emplacement : collections du Kôfuku-ji (préfecture de Nara). Salle des trésors nationaux

Classé : Trésor national

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)