La statue en pied du Roi céleste Virudhaka (Zôchô-ten)

À la rencontre de l’art bouddhique

Cette statue du Taima-dera, un temple situé à Nara, représente un Roi céleste dont les traits évoquent l’Asie continentale. Debout dans le silence de la salle, sa présence est forte, on sent sa détermination à protéger l’enseignement bouddhique de toute menace.

Sa physionomie est douce, pourtant on la sent prête au combat et on voit combien sa détermination est farouche…

Cette statue de Virudhaka, ou Zôchô-ten de son nom japonais, se trouve dans le kondô (pavillon doré) du Taima-dera, un temple situé à Katsuragi, dans la préfecture de Nara. Virudhaka est l’un des quatre Rois célestes dont la mission est de garder les points cardinaux. Chargé plus particulièrement de protéger le sud, il porte une barbe luxuriante et ses traits font penser aux guerriers de la Chine occidentale. Son armure est d’un style ancien, antérieur aux Tang (618-907) et rappelle la statuaire bouddhique des Sui (581-618) voire celle des dynasties du Nord et du Sud (439-589). Debout, sa main droite portée vers l’avant, il tient une lance dans la main gauche. La posture n’est pas agressive mais il semble évident qu’aucune menace ne sera tolérée.

Muda Tomohiro est photographe. Dans son enfance, il se rendait souvent au Taima-dera avec son grand-père, car sa famille habitait près du temple. Il se souvient très bien de cette statue de Zôchô-ten se détachant de l’obscurité, nimbée de la faible lueur filtrant par les clayons du portail sud.

Le Taima-dera aurait été fondé en 612 par Maroko, le frère cadet de Shôtoku Taishi, le prince impérial qui fut l’un des tout premiers protecteurs du bouddhisme au Japon. Plus tard, son petit-fils nommé Taima no Kunimi, qui a joué un rôle clé dans la répression de la rébellion Jinshin en 672, aurait déplacé le temple au pied du mont Nijô, à la limite entre Nara et Osaka, c’est alors qu’il aurait pris le nom qu’on lui connaît aujourd’hui.

Pendant la période Asuka (593-710), le kondô (pavillon doré) abritant une statue de Miroku assis (bouddha du Futur, Maitreya) était alors la salle principale du temple. Mais pendant la période Nara (710-94), la salle du mandala a gagné en importance car on y trouvait un mandala représentant le paradis de la Terre Pure, une œuvre aujourd’hui classée Trésor national. Ce mandala aurait été tissé par Chûjô-hime, une noble dame de la cour impériale devenue moniale.

Vers la fin de l’époque Heian (794-1185) avec l’émergence de la croyance dans le mappô qui correspond à la période de déclin de la loi bouddhique avant l’avènement d’une fin des temps, le mandala est devenu une pièce centrale des pratiques religieuses. Chûjô-hime, alors moniale au Taima-dera, aurait tissé le célèbre mandala avant d’entrer au paradis de la Terre pure à l’âge de 29 ans, une histoire que retracent de nombreuses pièces de nô et de bunraku.

La statue de Miroku assis est la plus ancienne statue faite à base d’argile du Japon, c’est une œuvre emblématique de la statuaire bouddhique de la fin Asuka. Ce bouddha du futur est entouré de quatre Rois célestes figurés debout qui ont tous été classés Biens culturels importants. Vaisravana (Tamon-ten appelé aussi Bishamon-ten), date de l’époque Kamakura, mais les trois autres Rois célestes sont les plus anciennes statues du Japon réalisées suivant la technique appelée dakkatsu kanshitsu-zô. Chaque figure a d’abord été modelée dans l’argile, puis ce noyau a été recouvert de plusieurs couches de chanvre imbibé de laque. Une fois la laque séchée, on a retiré le noyau d’argile pour qu’il ne reste qu’une coque de laque vide.

La statue de Zôchô-ten est donc un témoin précieux de l’émergence de cette technique qui allait donner certaines des plus belles statues bouddhiques du Japon du milieu de l’époque Nara. Citons en exemple le magnifique Ashura du Kôfuku-ji à Nara. Les chercheurs pensent que les statues ont pu être rassemblés au Taima-dera mais qu’elles venaient à l’origine de différents temples. En effet les Rois célestes n’ont pas été réalisés avec les mêmes matériaux ni avec les mêmes techniques que le Miroku assis.

Les plus anciennes statues de Rois célestes du Japon se trouvent non loin de là dans le kondô du Hôryû-ji, mais ceux du Taima-dera arrivent en deuxième position (toujours à l’exception de celle du Tamonten) et les archives du temple semblent indiquer qu’elles ont été importées du Royaume de Paekche en Corée.

Statue en pied de Virudhaka (Zôchô-ten)

Hauteur : 2,19 mètres

Date : fin de l’époque Asuka (593-710)

Emplacement : temple Taima-dera, préfecture de Nara

Classé : Bien culturel important

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)