La triade d’Amida du temple Jôraku-ji

À la rencontre de l’art bouddhique

Ce groupe de statues figurant le bouddha Amida Nyorai et ses deux parèdres est empreint de solennité et de grâce.

Pour réaliser ce chef-d’œuvre, Unkei, le grand sculpteur bouddhique a fait le voyage de Nara jusque dans la région du Kantô, à l’est du Japon. Amida Nyorai, le bouddha de la Terre pure, est ici accompagné de deux bodhisattvas : Kannon (Avalokiteshvara), souvent appelé bodhisattva de la miséricorde ou de la compassion et Seishi (Mahasthamaprapta) qui incarne le pouvoir de la sagesse et dont le nom signifie « arrivée d’une grande puissance ». Cette triade date du tout début de l’époque Kamakura (1185-1333), elle a été commandée Wada Yoshimori (1147-1213) qui était un grand général et partisan du shogunat. Les statues se trouvent aujourd’hui au Jôraku-ji, un temple de la ville de Yokosuka, près de la capitale japonaise.

Amida porte un habit monastique laissant son épaule droite à découvert. Sa main droite est levée, l’index et le pouce joints forment un cercle, la main gauche est, elle, baissée dans un geste dit raigô-in. Ce « mudra de l’accueil » est la marque du bouddha Amida quand il accueille l’âme des défunts en Terre Pure.

Les deux bodhisattvas qui l’accompagnent sont représentés debout, le buste en léger pivot. Ils portent de haut chignons sur la tête (motodori) et forment un contraste gracieux avec Amida, assis lui dans une pose solennelle et grave.

Les trois statues en bois de hinoki (une espèce de cyprès) ont été réalisées suivant la technique dite yosegi-zukuri, qui consiste à assembler plusieurs morceaux de bois pour former la partie principale de la figure. Les yeux des trois statues ont été directement sculptés dans le bois (chôgan) alors que la mode était alors à l’incrustation de cristal (gyokugan). Soulignons que les yeux de Fudô Myôô (Achala, l’Immuable) et de Bishamonten (Vaisravana, l’un des quatre Rois célestes), également sculptés par Unkei pour ce temple, sont eux en cristal. Ce choix esthétique, nous laisse à penser que l’artiste a voulu instaurer un distinguo. Unkei devait penser qu’il était inapproprié d’utiliser le gyokugan donnant un éclat « humain » au regard des statues de bouddha et bodhisattvas représentant des entités supérieures. Dans les œuvres postérieures à cette triade d’Amida, Unkei a privilégié les yeux sculptés pour ses bouddhas et bodhisattvas. Toutes classées « Bien culturel important », ces cinq statues datent de 1189, Unkei les à sculptées alors qu’il n’était âgé que d’une trentaine d’années.

Trois ans avant la triade du Jôraku-ji, Unkei avait été chargé par Hôjô Tokimasa de sculpter un ensemble de cinq statues pour le Ganjôju-in (à Izunokuni, dans l’actuelle préfecture de Shizuoka). Amida Nyorai, est là entouré d’une triade de Fudô Myôô avec leurs deux servants et accompagné de Bishamonten. Il semble que la classe des samouraïs de l’époque ait pris l’habitude de révérer ce type d’ensemble.

Muda Tomohiro est photographe. Il dit avoir été toujours intrigué par les statues qu’Unkei a sculptées dans le Kantô, car il trouve qu’elles dégagent une « aura particulière », différente de celles faites à Nara.

« À Nara, toutes les statues ont été sculptées sur la demande de temples alors que dans le Kantô, les commanditaires faisaient souvent partie de la classe des samouraïs. À chaque monde ses valeurs, les statues de Nara expriment la miséricorde et la compassion, quand celles du Kantô dégagent plutôt force et noblesse. »

La puissante majesté de cette triade d’Amida devait apporter réconfort et apaiser l’esprit des fidèles. Même les samouraïs vivant dans un monde de violence peuvent renaître en Terre pure grâce au pouvoir de la foi, semble signifier Unkei.

Le commanditaire de la triade s’appelait donc Wada Yoshimori. Ce fidèle vassal de Minamoto no Yoritomo était l’un de ses principaux généraux. Quand Yoritomo a levé une armée pour défier l’ordre ancien, Yoshimori s’est tout de suite rangé à ses côtés pour combattre. Et, en soutien indéfectible, il a largement contribué à fonder le nouveau pouvoir de Kamakura. Celui qui contrôlait déjà la péninsule de Miura, a pris la tête (bettô) du premier Conseil des vassaux du shogunat et supervisé l’ensemble des Affaires militaires et de la Défense. Mais à la mort du shôgun, le clan Hôjô s’empare du pouvoir et les partisans de Yoritomo sont mis en difficulté. Yoshimori devient l’ennemi des nouveaux puissants, son clan est anéanti suite aux combats ayant opposé les deux camps. Sa foi en Amida, que donnent si bien à voir et à sentir les statues atemporelles d’Unkei, lui aura-t-elle permis de rejoindre la Terre Pure ?

Triade d’Amida

Amida Nyorai assis : 1,41 mètre, Kannon Bosatsu en pied : 1,78 mètre, Seishi Bosatsu en pied : 1,77 mètre.

Date : c. 1189, époque Kamakura (1185-1333)

Emplacement : temple Jôraku-ji, dans la ville de Yokosuka

Classé : Bien culturel important

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)