La statue d’un bodhisattva à tête de cheval

À la rencontre de l’art bouddhique

Ce Batô Kannon (bodhisattva à tête de cheval) semble scruter de son regard courroucé les désirs coupables qui nous animent et les malheurs qui s’abattent sur nous. Malgré son air sévère, on ressent pourtant une immense compassion émaner de la statue.

Cette statue de Batô Kannon que l’on peut voir au Daian-ji, un temple de Nara, reste entourée de mystère. La salle Inanaki-dô qui l’abrite a été achevée en 1997. La sculpture a été classée bien culturel important du Japon sous l’intitulé « statue en bois de Senju Kannon représenté en pied (où senju signifie aux mille bras) », mais le temple préfère parler d’un Batô Kannon (à tête de cheval).

La figure de Batô Kannon remonte à un mythe indien. Vishnu, qui est l’un des dieux les plus importants du panthéon hindou, aurait transformé sa tête en cheval pour vaincre un démon. Batô Kannon a donc habituellement pour attribut une coiffe en forme de cheval or ici la statue ne porte qu’un haut chignon (motodori) ne rappelant en rien le cheval.

Le Daian-ji accueillait à ses origines l’école bouddhique dite « Kumagori shôja » qui a été fondée par le prince Shôtoku (574-622). Installé dans la capitale Fujiwara-kyô à l’époque Asuka (592-710), le temple était connu sous le nom de Kudara Dai-ji ou Daikan Dai-ji, avant de devenir en 718 le temple Daian-ji après son transfert dans la nouvelle capitale à Heijô-kyô, dans l’actuelle Nara. Ce temple est le plus ancien à avoir été fondé par la famille impériale, il a accueilli de nombreux moines japonais et étrangers dont les célèbres Saichô et Kûkai. C’est l’un des sept temples principaux de Nara (Nanto Shichidaiji), avec le Tôdai-ji et le Kôfuku-ji. Des fouilles archéologiques ont permis de confirmer que de nombreux pavillons et de magnifiques pagodes s’étalaient à l’époque sur une vaste superficie, mais les édifices actuels datent de la fin du XIXe siècle (fin Edo-début Meiji) et le domaine a considérablement été réduit.

Un seul de ses bras suffit certes à sauver 25 mondes, mais dès l’époque Heian (794-1185) les artistes dotaient les Senju-Kannon de 42 bras, dont deux joints en prière, vingt côté droit et vingt à gauche. Il faut savoir qu’initialement, à l’époque de Nara (710-94), le bodhisattva était vraiment représenté avec près de mille bras. La statue du Daian-ji (sculptée vers 729-749) n’en ayant que six, peut-elle véritablement être dite senju au regard des standards de l’époque et sachant que sen signifie littéralement mille ?

Par ailleurs, Kannon est le bodhisattva symbolisant la compassion, on le représente souvent avec un visage doux et féminin. Seul le Kannon à tête de cheval a cet air courroucé qui le rapproche des Myô-ô utilisant leur force surhumaine pour vaincre le mal. C’est pourquoi la statue a également pu être appelée « Myô-ô à tête de cheval » ou « Myô-ô de la grande force ». La figure hausse les sourcils, découvre ses dents, se mord la lèvre inférieure et arbore un regard menaçant, on dirait qu’elle va pousser un cri de guerre. Ces traits font donc plutôt penser à un Kannon à tête de cheval. Nous tenons peut-être là une forme primitive de Batô Kannon, sculptée avant que le canon de la statuaire n’ait été stabilisé.

Muda Tomohiro est photographe, il se souvient de sa première rencontre avec le Batô Kannon du Inanaki-dô : « Avec ses ornements sur le torse et les serpents enroulés autour des chevilles, il avait beau me fixer de son air courroucé, je ne le trouvais pas du tout effrayant. En prenant la photo, j’ai compris que ce n’était pas à moi que Kannon adressait sa colère, mais que ce courroux était destiné aux démons et aux mauvais esprits qui causent le malheur autour de moi. » Et il a joint les mains et s’est recueilli.

La statue reste mystérieuse mais, tout comme le cheval broute l’herbe, Batô Kannon a certainement exterminé les démons et les malheurs menaçant les êtres vivants et cherché à apaiser les cœurs et les esprits.

Statue appelée « Batô Kannon ryûzô » (Kannon à tête de cheval représenté debout)

Hauteur : 1,73 mètre

Époque : Nara (période Tenpyô 729-49)

Emplacement : temple Daian-ji

Classé : bien culturel important (sous l’appellation « statue en bois de Senju Kannon debout »)

* Cette statue est un hibutsu, elle n’est montrée au public que pendant le mois de mars.

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)