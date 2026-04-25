La statue en pied de Kannon à onze visages

À la rencontre de l’art bouddhique

La statue de Kannon à onze visages du temple Kôgen-ji est un pur chef-d’œuvre de l’histoire de la statuaire japonaise. Ce sublime Kannon, jadis sauvé par des fidèles, continue de veiller tranquillement sur tous les êtres humains.

La première fois que je me suis recueilli devant elle, sa beauté m’a profondément touché. Cette statue en pied de Kannon à onze visages, si chère au cœur des locaux, est classée Trésor national. On peut la contempler au Kôgen-ji, un temple situé à Nagahama, dans la préfecture de Shiga.

Selon les annales du temple, le Kôgen-ji aurait été fondé par Taichô en 736 suite à la grande épidémie de variole ayant dévasté le Japon. Ce moine du shugendô (ascèse en montagne) avait déjà initié le culte du mont Hakusan dans la région de Kaga sur ordre de l’empereur Shômu afin de prier pour la guérison des malades. À l’époque, la graphie de « Kôgen-ji » était différente (jadis les idéogrammes de la lumière [kô] et de l’oeil [gen] étaient utilisés, 光眼寺, alors que de nos jours on écrit plutôt 向源寺). La tradition voudrait que Taichô y ait sculpté ce Kannon à onze visages, mais la réalisation actuelle présente des traits typiques de l’école Tendai (circa 860), il est donc peu probable qu’il puisse être de la main de Taichô.

Toute la statue, des bras jusqu’aux pans de vêtement tombant à ses pieds sur le socle, à l’exception pourtant de sa coiffe, a été sculptée dans un seul bloc en cyprès, par un artiste inconnu.

Ce Kannon à onze visages incarne la compassion, sa main droite tendue paume ouverte s’adresse au regardeur, mais elle se destine aussi à toutes les directions. Au sommet de sa tête, on distingue un bodhisattva couronné, et les trois figures centrales (avec au milieu un petit Amida Nyorai) situées juste en dessous sont elles aussi empreintes de miséricorde.

À la gauche de ces « visages de compassion » (situés donc du côté droit pour le regardeur), se trouvent trois figures courroucées et de l’autre côté, trois figures montrant les crocs. Chez la plupart des Kannon à onze visages, les figures annexes sont toutes de la même taille et sont souvent dans un même plan alors qu’ici on constate que deux grandes figures se retrouvent à l’arrière de chacune des oreilles.

À l’arrière de la tête se trouve par ailleurs le « visage du grand rire face au mal » (bôaku daishô-men), qui rit pour balayer tous les maux. Ce rire qui perce à jour jusqu’au cœur des êtres ignorant la vérité, incarne l’infinie compassion du bodhisattva Kannon qui peut tout englober, même la stupidité du monde.



Le « visage du grand rire face au mal » (bôaku-daishô-men) à l’arrière de la tête de Kannon.

Sa stature imposante (près de deux mètres) est également remarquable. On ne peut s’empêcher d’admirer son élégance : légèrement penché, Kannon tient une fiasque d’eau à main gauche et la paume de sa main droite tendue vers le bas est doucement tournée vers l’avant. Les courbes douces du buste et du ventre, ses grandes boucles d’oreilles de style exotique, ainsi que les pans de son habit fin et moulant, trahissent l’influence de la statuaire de la Chine des Tang (618-907).

Le temple a été détruit par les flammes au moment des guerres de l’époque Sengoku (XVe-XVIe), mais les paroissiens ont sauvé la statue en l’enterrant. Les villageois ont construit ensuite un petit temple et préservé précieusement leur Kannon qui, de nos jours, est conservé dans une réserve qui se trouve juste à côté de la salle Kannon à Dôganji (du nom de la commune où elle est située ; Dôganji n’est pas le nom d’un temple). C’est l’Association pour la préservation et la conservation des trésors nationaux de Takatsuki-chô qui est chargée de sa conservation.

Muda Tomohiro est photographe. « En l’immortalisant, j’ai pris en considération sa forme générale, mais je me suis aussi attaché aux détails et quand j’ai remarqué la trace de coups de ciseau à bois de son lointain créateur, je n’ai pas pu m’empêcher de pousser une exclamation. » « En contemplant cette précieuse statue, on ressent combien la dévotion de tous ceux qui ont contribué à sa création, du commanditaire, au sculpteur, en passant par les fidèles qui se sont recueillis devant elle et l’ont protégée au fil des siècles, a dû être forte, on la sent rayonner de nos jours encore. Cette force m’a tout simplement submergé d’émotion. »

Statue en pied du Bodhisattva Kannon à onze visages (Jûichi-men Kannon ryûzô)

Taille : 1,94 mètre

1,94 mètre Époque : époque de Heian (794-1185)

époque de Heian (794-1185) Emplacement : temple Kôgen-ji

temple Kôgen-ji Classé : Trésor national (sous le nom de Statue en bois du Bodhisattva Kannon à onze visages représentée en pied, conservée dans la salle Kannon)

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)