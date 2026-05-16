La statue en pied du Bouddha historique à la naissance

À la rencontre de l’art bouddhique

Le Bouddha historique représenté à la naissance est la seule statue de ce type à avoir été classée trésor national. Cette figure majestueuse du temple Tôdai-ji semble nous montrer que Shakyamuni était bel et bien né pour sauver le monde.

Cette statue de Shakyamuni à la naissance du Tôdai-ji est tout simplement adorable.

Le 8 avril, on célèbre la naissance de Shakyamuni, ou Siddhartha Gautama, le Bouddha historique et fondateur du bouddhisme. Une cérémonie somptueuse appelée Hana-matsuri (ou Kanbutsu-e) est donnée dans les temples de tout le Japon. La légende voudrait que le Bouddha soit né du flanc droit de sa mère, la reine Māyā, qu’il ait alors fait sept pas avant de pointer le ciel de sa main droite et la terre de sa main gauche en déclarant : « Seul digne d’honneurs, sous et sur les cieux » (Tenjô tenge yuiga dokuson). La fête du Kanbutsu-e est célébrée au Japon depuis l’époque d’Asuka (593-710), mais c’est à l’époque d’Edo (1603-1868) que s’est répandue la coutume qui a encore cours de nos jours, de fêter sa naissance en aspergeant de thé doux (amacha) une statuette le représentant.

Au temple Tôdai-ji, cette cérémonie est plutôt connue sous le nom de Busshô-e (qui signifie littéralement « Fête de la naissance du Bouddha »). On installe pour l’occasion devant la salle du Grand Bouddha un petit autel portatif décoré de fleurs colorées de camélias et d’andromèdes (asebi) en l’honneur du Shakyamuni. Mais, comme il serait inconcevable de verser du thé sur un trésor national, c’est une réplique de la statue qui est utilisée. L’original, ainsi que le plateau en bronze doré servant à recueillir le thé, sont conservés au musée du Tôdai-ji.

Les yeux mi-clos, il esquisse un sourire, ses joues rebondies et ses bras potelés montrent bien qu’il s’agit encore d’un nourrisson. En revanche, sa chevelure en rahotsu (avec des boucles ressemblant à de petits coquillages), est l’apanage des êtres ayant connu l’éveil. Sa physionomie respire la sérénité.

Ses origines restent incertaines et on ignore quel artiste a réalisé ce chef-d’œuvre emblématique de l’époque Tenpyô (729-49) mais la statue présente des similitudes avec les Bodhisattva Onjô de la lanterne octogonale érigée en 752 pour la cérémonie dite d’ouverture des yeux du Grand Bouddha. Son doux visage ainsi que les courbes fluides du corps donnent à penser que les deux œuvres ont été réalisées à la même époque.



Sur quatre des huit faces de la lanterne figurent des reliefs représentant des bodhisattvas jouant d’un instrument, notamment des flûtes, droite ou traversière.

Mais finalement peu importe qui a pu être l’auteur de ce Shakyamuni à la naissance ou quand il a été sculpté. Son regard serein transcende les époques et continue de nous interroger tranquillement. « Qu’est-ce donc que Bouddha ?» semble-t-il nous lancer à nous aussi qui vivons au XXIe siècle, une question qui touche les cœurs.

En général, les statues représentant Shakyamuni à la naissance sont plutôt de petite taille. La plus ancienne du Japon (VIIe) se trouve au Shôgen-ji, elle fait moins de 10 cm quand celle du Tôdai-ji en fait 47,5 cm, ce qui fait d’elle la plus grande du Japon ancien. « Elle tranche d’avec les autres statues qui donnent plus à voir le côté infantile et charmant », explique le photographe Muda Tomohiro. « Ce Shakyamuni à la naissance exprime plutôt la confiance. On sent qu’il sait être né pour sauver le monde. »

Statue en pied de Bouddha à la naissance (Tanjô Shaka-butsu ryûzô)

Taille : 47,5 cm

47,5 cm Époque : VIII e siècle, période de Nara (710 et 794 )

VIII siècle, période de Nara (710 et 794 ) Emplacement : temple Tôdai-ji

temple Tôdai-ji Classé : Trésor national (sous le nom de « Statue en bronze et du Bouddha Shaka à la naissance représenté en pied »)

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)