Izanagi et Izanami : le mythe de la création du Japon

Les récits venus du Kojiki

Au début du Kojiki (Chronique des faits anciens), compilé en 712, il est relaté que Izanagi et Izanami formèrent l’archipel japonais et donnèrent naissance à de nombreuses divinités dans le monde. Dans cet article, replongeons-nous dans cette légende passionnante.

La première île

Après la première apparition du Ciel et de la Terre, les dieux célestes ordonnèrent à Izanagi et Izanami, les plus jeunes des divinités, d’achever la création du territoire. Ensemble sur le pont flottant qui séparait les deux mondes, ils abaissèrent la lance ornée de joyaux du ciel et la secouèrent tant et tant que le salpêtre qui s’écoulait de son extrémité se solidifia pour former une île. Enfin, ils descendirent sur la nouvelle terre qu’ils venaient de créer.

Ils y érigèrent un grand pilier et un immense palais. Izanagi demanda alors à sa sœur Izanami : « Comment est ton corps ? »

« Il a quelque chose en moins à un endroit », répondit-elle.

« Le mien a quelque chose en plus à un endroit », dit-il. « J’aimerais te donner ce quelque chose pour donner naissance à la terre. Qu’en penses-tu ? »

« Ce serait une bonne idée », dit-elle.

« Alors tournons autour de ce pilier et notre point de rencontre sera le lieu où nous consommerons notre relation. »

Ils firent ensemble le tour du pilier de droite à gauche, et alors lorsqu’ils se rencontrèrent, Izanami s’exclama : « Quel beau garçon ! »

Izanagi dit : « Quelle jolie fille ! » Il ajouta toutefois : « La femme ne devrait pas parler en premier. »

Ils consommèrent tout de même leur relation, mais la progéniture qu’ils eurent ensemble était malformée, comparable à une sangsue. Ils la renvoyèrent alors sur une barque faite de roseaux. L’enfant qui vint ensuite au monde était une île d’écume ; ils le rejetèrent également.

Ils allèrent demander conseil aux dieux célestes, qui procédèrent à une incantation. « La femme n’aurait pas dû parler en premier. Revenez et recommencez. »

La fois suivante, Izanagi prit le premier la parole : « Quelle belle fille ! »

Et Izanami a dit : « Quel beau garçon ! »

Et cette fois, leur union fut fructueuse.

Naissances et morts

Ils donnèrent d’abord naissance à l’île d’Awaji, puis ce fut au tour des îles Shikoku et de Kyûshû, chacune avec leurs quatre faces, et de toutes les autres îles du Japon. Une fois la formation du pays parachevée, Izanami donna naissance à des divinités. Celle du foyer, celle des mers et des rivières, celle du vent et des arbres, celle des landes et des montagnes, celle des bateaux et des céréales.

Vint ensuite celle du feu, Kagutsuchi, qui brûla les parties génitales d’Izanami lors de l’enfantement. Alors qu’elle était à la peine, de nouvelles divinités naquirent de son vomi, de ses excréments et de son urine. Elle succomba et rejoignit Yomi, le royaume des morts. Izanami et Izanagi auront créé en tout quatorze îles et trente-cinq divinités.

Izanagi s’écria : « Ma femme bien-aimée ! Te perdre à cause d’un simple enfant ! » Il rampa autour de son corps, de la tête aux pieds. Ses sanglots interminables donnèrent naissance à une nouvelle divinité. Le corps d’Izanami fut enterré sur le mont Hiba, entre les terres d’Izumo et de Hôki.

Sous le feu de la colère, Izanagi dégaina son épée et trancha la tête de Kagutsuchi. De son sang et de son corps naquirent d’autres divinités. C’est alors qu’Izanagi décida de suivre Izanami pour la retrouver dans le royaume des morts.

(Illustrations © Stuart Ayre)