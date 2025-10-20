Chanoma : pause gourmande dans un écrin de verdure au cœur d’Ikebukuro

Une pause-café dans une maison traditionnelle japonaise

Ikebukuro est l’une des gares les plus fréquentées du Japon, voire du monde. Et pourtant, à seulement quelques minutes de marche se trouve Chanoma, un paisible café proposant de savoureuses gourmandises dans une atmosphère entourée de verdure.

Souvenirs d’un Ikebukuro d’antan

À quelques pas de l’effervescence de la sortie ouest de la gare d’Ikebukuro, au détour d’une ruelle étroite, je m’arrête net. Entourée de hauts bâtiments grisonnants, se trouve une oasis verdoyante, abritant un café installé dans une vieille maison de style traditionnel. La bâtisse en bois de plain-pied, d’environ 80 ans, inspire un calme d’une autre époque, accueillant chaque nouveau visiteur avec un sentiment de découverte.

La maison a été construite après la Seconde Guerre mondiale par le grand-père de l’actuel propriétaire, Fukano Hiroyuki, mais sa famille vit dans ce quartier depuis l’époque d’Edo (1603-1868).

Le portail en bois de l’entrée est un précieux vestige architectural datant du milieu du XIXe siècle. Il a survécu au Grand tremblement de terre du Kantô ainsi qu’aux bombes incendiaires de la guerre. Le franchir me transporte dans l’univers du café.



La toiture saillante du portail, indice témoignant de son ancienneté

Le premier détail que l’on remarque en entrant est le doma, un élément typique des maisons anciennes : une grande pièce de travail au sol en terre battue, bordée de tables et de bancs, juste après l’entrée principale. Une fois dans la maison, où Fukano a autrefois réellement vécu, on accède aux traditionnelles pièces japonaises (washitsu) avec tatamis, ainsi qu’à un couloir extérieur couvert, l’engawa.



Le doma est lumineux et aéré. Une pièce washitsu en tatami se trouve sur la droite.

Le doma et le washitsu sont tous deux ouverts aux clients du café et offrent une vue imprenable sur le jardin luxuriant à travers de grandes baies vitrées. Le doma vous baignera dans une lumière filtrée par les branches des arbres mais si souhaitez profiter de la pénombre caractéristique des maisons japonaises, retirez vos chaussures pour vous installer dans le washitsu. Soleil ou ombre : laissez votre humeur du jour guider votre choix.



L’assise au sol dans la pièce japonaise nous invite à se prélasser.

Les pièces washitsu mettent en valeur des éléments d’origine soigneusement préservés, comme les portes coulissantes fusuma ornées de nuages dorés et de fleurs de prunier, ou encore les cloisons shôji munies de panneaux de verre en bas, permettant d’admirer la neige en hiver. L’une des pièces comprend une alcôve tokonoma et un foyer. Autrefois salle de thé de la maison, cet espace évite toute décoration voyante au profit d’une atmosphère plus sobre et apaisante.



Le tokonoma décoré d’un rouleau suspendu et d’un arrangement floral ikebana

Les ingrédients au centre de l’attention

À Chanoma, le client commande directement au comptoir. Le dessert le plus populaire du café est de loin la terrine nôkô-matcha. Elle est préparée avec du thé provenant de l’illustre maison Aoiseicha, située à Nishio dans la préfecture d’Aichi, et offre une richesse particulièrement aromatique au matcha. Elle est servie avec une crème fouettée parfumée au hôjicha, un thé grillé, pour une expérience gustative à la fois profonde et délicate.



La terrine au nôko-matcha et un hôjicha latte

Je vous conseille tout particulièrement de déguster la terrine avec un hôjicha latte, qui balancera la douceur naturelle du lait et du thé grillé. Avec un sourire espiègle, le responsable de la boutique, Katô Hiroshi, explique : « Nous utilisons du hôjicha torréfié à partir des premières récoltes, ce qui donne des feuilles riches en umami et en douceur. Nous voulons que les clients puissent profiter de la saveur naturelle des ingrédients. »

La version chaude est bien-sûr délicieuse, mais en été la boire glacée est un pur bonheur.

Nishi Ike Valley : une nouvelle communauté au pied des gratte-ciel

Chanoma a ouvert ses portes en décembre 2021.

« Je veux tisser davantage de liens avec des personnes dont je connais le visage. Faire de ce lieu un espace dédié à la communauté, où les gens peuvent se rencontrer et partager », confie Fukano.

C’est cette volonté qui l’a poussé à réaménager le terrain dont il est propriétaire, et à encourager l’ouverture de commerces tels que Chanoma. Grâce à lui, ce quartier résidentiel discret s’est transformé en un lieu de vie commerçant et accueillant, entouré de verdure, baptisé Nishi Ike Valley.

Pourquoi appeler ce coin d’Ikebukuro une « vallée » ? Ce nom fait référence au contraste entre les immeubles imposants qui bordent la grande avenue devant la gare, et les nombreuses structures plus basses de ce quartier, formant une sorte de vallée verdoyante nichée au creux des montagnes urbaines. Cela reflète aussi son désir de faire de ce lieu un point de convergence, où de nombreuses « affluents » se rejoignent pour former un même cours d’eau — un espace où se rassemblent des personnes et des structures diverses pour créer quelque chose de nouveau.



Ce café dissimulé à l’abri des arbres est sans aucun doute une oasis au sein de la métropole nippone.

La conception de Chanoma a été réalisée par le studio de Sudô Tsuyoshi.

Son concept visait à créer une harmonie entre les espaces physiques. Pour cela, le mur qui entourait autrefois le jardin a été retiré, et une partie du sol pavé a été enlevée pour y planter des arbustes. Cela a permis de gommer les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, afin de créer une atmosphère plus agréable et naturelle, où chacun peut trouver sa place.

La foire de Nishi Ike Valley 2023, organisée sur le parking en face de Chanoma, a attiré plus de 200 enfants venus profiter des jeux de festival, des stands de nourriture, ainsi que de la glace pilée kakigôri. D’autres événements, comme le Nishi Ike Valley Day, proposent des marchés avec des produits préparés dans la cuisine partagée du complexe, ainsi que diverses activités ludiques et conviviales.

Lors d’un entretien réalisé quelques années plus tôt, Fukano exprimait clairement son souhait :

« J’aimerais que les habitants des immeubles voisins descendent pour s’amuser dans la rue, et entendre les voix des enfants. »

En mai 2025 s’est achevée la construction d’un nouvel immeuble résidentiel au sein de Nishi Ike Valley. Le rez-de-chaussée accueille déjà plusieurs locataires, dont des restaurants, une salle de sport et un espace de travail partagé. Avec cet espace de vie ouvert au public reliant les habitants aux visiteurs de passage, le rêve de Fukano semble désormais à portée de main.

Un jardin pour chaque saison

Chanoma a été le premier établissement à ouvrir, épicentre du projet Nishi Ike Valley, il attire la curiosité de beaucoup. Plus qu’un espace commercial parfaitement lisse, il incarne pleinement le concept de Nishi Ike Valley, à savoir « une maison en ville où l’on profite de l’espace ».

Au printemps, le jardin voit fleurir les cerisiers, et les pruniers ume quant à eux commencent à mûrir au début de l’été. L’automne,lui, fait apparaître les châtaignes et les yuzu. Lors de la conception du jardin, Fukano explique : « Nous avons mis l’accent sur des plantes fruitières, au feuillage caduc, et qui attirent les papillons pour qu’ils y pondent leurs œufs. »

Il y a des jardiniers pour entretenir les arbres mais aussi des habitants dévoués qui viennent arroser les plantes tôt le matin, d’autres encore qui balayent les feuilles dans la rue. Ce jardin demande de nombreuses mains pour s’en occuper, et a ainsi donné naissance à une petite communauté.

« Travailler dans cet environnement me fait du bien. Arroser les plantes chaque jour me permet d’observer de près leur vitalité et de ressentir le passage des saisons », confie Katô.

Un jour, des visiteurs étrangers séjournant dans un hôtel d’Ikebukuro sont venus trois jours de suite à Chanoma. Chaque matin, ils amenaient de nouveaux amis, expliquant à chacun que la visite du café était devenue leur nouveau rituel matinal.



L’atmosphère japonaise charme particulièrement les visiteurs étrangers.

Pour profiter au maximum de la quiétude du lieu, je vous conseille d’éviter les week-ends et de venir plutôt le matin en semaine. Les alentours de Chanoma permettent d’apprécier des fruits et des fleurs différents à chaque saison. C’est un endroit de plénitude, où l’on a envie de revenir encore et encore…

Chanoma

Adresse : 5-12-3 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

: 5-12-3 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo Horaires : 10 h 00 – 18 h 30 (dernières commandes à 18 h 00)

: 10 h 00 – 18 h 30 (dernières commandes à 18 h 00) Fermé : le mardi

: le mardi Accès : à 6 minutes à pied de la station Kanamechô (ligne Yûrakuchô, Tokyo Metro) à 8 minutes à pied de la gare JR d’Ikebukuro

: à 6 minutes à pied de la station Kanamechô (ligne Yûrakuchô, Tokyo Metro) à 8 minutes à pied de la gare JR d’Ikebukuro Site web : https://www.instagram.com/chanoma11/

(Toutes les photos : © Kawaguchi Yōko)