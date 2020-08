Le commandant qui s’était opposé aux opérations d’attaques kamikazes de la guerre du Pacifique

« Absolument pas ! Écouter les gens raconter ces histoires, lire les documents qui s’y rapportent m’épuise. Je ne le referai plus. Quand j’y repense, je trouve que le chemin pour écrire un livre est long et ardu », dit-il en riant jaune. La liste de remerciements en fin de volume pour leur aide pendant son enquête, les documents, les organismes qui l’ont aidé, contient plus de cent noms. La plupart des documents sont introuvables dans le commerce, rien que pour les réunir, cela ne s’est pas fait tout seul.

Que cela ne vous inquiète pas. Quand votre serviteur (Tani Sadafumi) travaillait dans la même équipe que M. Sakai pour Jiji Press, et bien qu’il fût huit ans plus jeune que moi, je suis toujours resté épaté de son talent de rédacteur. Son style simple et fluide ressemble à celui des auteurs de romans de divertissement : les pages se tournent sans que l’on s’en rende compte.

Le commandant Minobe a l’air de passer pour un « stratège inconnu », mais il jouissait en réalité d’une certaine réputation depuis la fin de la guerre parmi les amateurs d’épopées militaires. À son décès en 1997, à l’âge de 81 ans, l’agence Jiji Press a publié une nécrologie sur « l’ancien général d’aviation », son grade après-guerre au sein des Forces Aériennes d’Autodéfense. Le livre de M. Sakai raconte la vie de Minobe Tadashi à partir de l’académie navale et contient de nombreuses informations d’initiés sur la Marine, et des données techniques de haut niveau sur les appareils de l’aviation.

Pour sa part, Minobe mit au point des attaques nocturnes. L’escadrille Fuyô (« escadrille de l’hibiscus rose ») mena sa dernière bataille à partir de l’aérodrome d’Iwagawa sur la péninsule d’Ôsumi, préfecture de Kagoshima, au sud-ouest du pays. Pendant la journée, les appareils étaient cachés et préparés sous la couverture forestière des alentours, en camouflant la piste de décollage en prairie où paissaient des bovins. La nuit venue, l’escadrille attaquait les navires américains qui s’approchaient au sud puis se repliaient. Une goutte d’eau dans l’océan face à la puissance de la Marine américaine, peut-être, mais dans le contexte d’une guerre qui était déjà visiblement perdue, les résultats furent importants. Et la base d’Iwagawa resta secrète jusqu’à la fin de la guerre.

Les attaques-suicides spéciales étaient présentées comme une preuve de courage et de détermination. Mais effectuées par des pilotes mal équipés et mal entraînés, cela ressemblait à de l’improvisation à court terme. Une majorité d’appareils étaient abattus avant d’atteindre le navire ennemi.

Minobe était un militaire de carrière, pas particulièrement impliqué idéologiquement. Il avait été formé dans une académie de la marine de guerre, où il avait des notes plutôt moyennes (97 e sur 160). Il avait formé ses vœux d’affectation pour l’aviation de Marine, car c’était la voie la plus simple pour devenir pilote, même si c’était loin d’être l’unité la plus prestigieuse. Dès cette époque, son pragmatisme est perceptible. Ce n’est que plus tard qu’il développa une opposition rationnelle vis-à-vis de la stratégie des attaques-suicides spéciales (dont le nom officiel en japonais est kamikaze tokubetsu kôgeki-tai).

Une atmosphère « intraitable »

Après-guerre, on a dit tout et n’importe quoi sur les escadrilles d’attaques-suicides spéciales, de belles histoires viriles autant que des horreurs d’inhumanité. Le livre de Sakai Katsuhiko n’est ni l’un ni l’autre. Minobe était un rationaliste, et parce que le livre s’attache à ce personnage, on passe du rire aux larmes, des scènes de joie de vivre à d’autres où l’émotion vous prend à la gorge. Au total, vous avez le portrait d’un véritable soldat.

« Il est très difficile de modifier une ligne stratégique, la plus absurde soit-elle, une fois qu’elle est lancée. Et cela, il suffit d’en avoir eu une fois l’expérience pour le comprendre, quelle que soit le contexte, la structure à laquelle vous appartenez. (…) Il suffit que “l’atmosphère” ait pris, et plus aucun argument logique n’aura d’effet, toutes les décisions seront prises sur cette base de conformité avec l’atmosphère. Ce n’est plus “l’humain” qui décide, c’est “l’atmosphère”, l’ambiance, plus personne n’est responsable de rien. »

Pourquoi Minobe ?

Dans l’ouvrage apparaît aussi la figure d’un supérieur aimable et bon. Mais aussi des personnages qui ne veulent rien comprendre, et une hiérarchie qui manque de la moindre capacité de réflexion scientifique. Ils portent toutefois « l’atmosphère » qui envoya à la mort tant de jeunes hommes. Comment ne pas penser que les racines de cette situation sont toujours là, au Japon comme dans le monde entier ?

Mais la première question demeure : pourquoi avoir choisi de mettre en lumière Minobe ? À cette question, voici ce que l’auteur répond :

« En faisant quelques recherches préliminaires, j’ai découvert que l’opposition à la stratégie des attaques-suicides spéciales n’était pas le fait d’individualités isolées ou atypiques. Mais la plupart ne s’ouvraient qu’à des collègues sûrs, dans des “atmosphères” très confinées. Minobe est le seul qui ait osé exprimer son opinion en réunion d’état-major, et dont la position ait été reconnue comme telle. »

« À tout point de vue, je trouve que c’est un type extraordinaire, et c’est un grand soulagement pour moi que des types comme Minobe aient existé au Japon à cette époque, et que des gens l’aient compris dans une structure essentielle de la Marine de guerre. »

(Photo de titre : le pilote Tsuboi Harutaka et le chasseur de nuit « Comète » de l’escadrille du commandant Minobe Tadashi. C’est une interview de M. Tsuboi en 2015 qui a déclenché l’idée de M. Sakai d’écrire son ouvrage. Photo avec l’aimable autorisation de Tsuboi Harutaka et Jiji Press)