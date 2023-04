Héros de roman et sur écran : les polars de Higashino Keigo et le charme du professeur Yukawa

Higashino Keigo est l’auteur de polar japonais le plus populaire du moment. Ces romans noirs sont traduits dans le monde entier, et les lecteurs francophones ont pu découvrir l’un des ses protagonistes phares, l’impassible professeur Yukawa, dans des livres comme Le dévouement du suspect X, Un Café maison et L’équation de plein été. La qualité des intrigues a permis différentes adaptations à l’écran, avec le rôle de Yukawa endossé par un acteur et chanteur au look bien différent de l’allure du personnage décrite dans les livres.

Un air détaché et impassible

Chaque roman policier a son propre « détective ». Mais au Japon, peu arrivent à la cheville de Yukawa Manabu, le personnage principal de nombreux ouvrages de Higashino Keigo.

Depuis la parution de son premier livre Moeru (« Brûler », non traduit en français) en 1996, jusqu’à aujourd’hui, en passant par Le Dévouement du suspect X (2011), Un Café maison (2012) ou encore L’Équation de plein été (2014, tous édités chez Actes Sud), Yukawa résout mystère après mystère depuis plus de 25 ans. Quelle est la raison d’un tel succès ?

Bien loin d’être un détective professionnel, Yukawa est un scientifique, un physicien pour être plus précis. Reconnu pour son génie depuis ses années à l’université, son personnage apparaît pour la première fois sous les traits d’un professeur assistant au département de physique de l’Université impériale. Sa capacité à résoudre les énigmes grâce à ses connaissances scientifiques et son application méthodique à ne négliger aucun indice lui ont valu le surnom de « Galilée », d’après l’illustre astronome italien.

De nombreuses intrigues débutent par une visite d’un détective, Kusanagi Shunpei, au laboratoire de Yukawa, à l’Université impériale. Coincé, il vient demander de l’aide à « Galilée »pour trouver une piste sur une affaire en cours.

Dans la première œuvre où apparaît Yukawa (Moeru), ce dernier est décrit comme de grande taille, à la peau pâle et portant des lunettes à monture noire, l’allure parfaite d’un intellectuel. Ce look, il le garde depuis ses années sur les bancs de l’université, avec ses cheveux qui tombent sur ses sourcils. Il parle toujours de façon très franche à Kusanagi.

Plutôt que de montrer clairement son intérêt pour une nouvelle enquête, la plupart du temps, Yukawa met Kusanagi à la porte avec des réponses du type « pas d’opinion sur la question », « aucune idée » ou encore « tout est possible ». Mais s’il s’intéresse à une affaire en particulier, alors il donne tout pour en percer le mystère, en se rendant sur les scènes de crime ou en interrogeant des personnes en lien de près ou de loin avec le sujet. Il lui arrive de travailler en tandem avec la police, ou au contraire seul.

Les énigmes que Yukawa entreprend de résoudre peuvent s’avérer extrêmement complexes et impliquer un assassinat planifié avec un canon électro-magnétique, une hôtesse aux dons de clairvoyance pour attirer des clients, ou encore des jumeaux télépathes... Alors que la police se trouve dans une impasse ou est induite en erreur par des faux-fuyants. Yukawa aborde toujours une enquête avec le détachement d’un scientifique et se dévoue corps et âme pour l’élucider.

S’il se comporte de façon totalement indifférente avec la police, « Galilée » a toujours à cœur de découvrir la vérité, et cela ne l’empêche pas de garder son sang-froid en toute circonstance, implacable, et modeste, jusqu’au bout, plutôt que de tirer la couverture à lui et de se vanter d’avoir résolu l’affaire (alors que c’est toujours le cas !). Le décalage entre son apparence externe et son sentiment de passion interne est justement ce qui plaît aux lecteurs.

L’influence des adaptations

Les différentes adaptations sont également à l’origine du succès des polars de Higashino Keigo. Le Dévouement du suspect X, vendu à 3 millions d’exemplaires, a plus tard été porté au petit écran en 2007, avec la série Galilée et l’acteur et chanteur à succès Fukuyama Masaharu dans le rôle de Yukawa.

Dans les livres, le professeur Yukawa dégage un certain attrait grâce à sa forte individualité, en même temps qu’il est souvent décrit comme asocial et obsédé par la science. Loin d’un personnage ouvert et facile à vivre ! Et pour ancrer cette image d’un homme bien loin des codes de la mode, constatons sa tasse à café tachée, qu’il dit avoir récupéré gratuitement quelque part, associée à sa blouse blanche qu’il porte la plupart du temps...

Le constraste est donc plutôt cocasse avec Fukuyama Masaharu, qui est connu pour apparence et son style. Certains fans de Yukawa avaient même ouvertement exprimé leur mécontentement au sujet du choix de l’acteur.



Fukuyama Masaharu au Festival de Venise en septembre 2017, où était en lice le film The Third Murder de Kore-eda Hirokazu. (AFP/Jiji)

Mais cette série a remporté l’énorme succès que nous lui connaissons aujourd’hui, avec des taux d’audience moyens supérieurs à 20 %. Le visage de Fukuyama Masaharu s’est ainsi naturellement superposé à celui du professeur Yukawa. En 2008, une version sur grand écran, sortie sous le nom de Suspect X, remportera également un grand succès. Suivront une deuxième saison de la série et de nombreux épisodes spéciaux, ainsi que deux autres films, L’Équation de plein été et Silent Parade, en 2022.

Après avoir vu la série et les films, beaucoup de fans ont voulu découvrir les livres, ajoutant ainsi davantage encore au succès des œuvres de Higashino Keigo.

La frontière réelle entre héros de roman et héros sur écran

Ces adaptations au petit comme au grand écran ont fini par influencer l’auteur lui-même. Higashino Keigo confie dans une conversation publiée dans le magazine mensuel Bungei Shunjû avoir maintenant le célèbre acteur à l’esprit lorsqu’il écrit.

« Le personnage de Yukawa évolue petit à petit, à mesure qu’il vieillit », dit-il. « Si bien que j’ai fini par dépeindre le personnage un peu comme Fukuyama Masaharu l’interprète, tout du moins tel que je le vois. » Cependant, l’auteur insiste sur le fait que cette évolution est plus naturelle que voulue. « Je ne ressens pas le besoin de changer du tout au tout mon personnage et de lui faire faire quelque chose d’insensé. »

Higashino fait remarquer que le film et les différentes adaptations ont amené les lecteurs à imaginer Fukuyama en Yukawa. Dans le même article, l’auteur ne mâche pas ses mots. Pour lui, « ce serait ridicule de ne pas s’attendre à un tel comportement de la part des lecteurs. ». C’est pourquoi, il s’efforce « de s’adapter et d’écrire quelque chose qui sera facile à lire pour eux ». « Il ne me viendrait jamais à l’idée d’écrire quelque chose qui y irait à l’encontre de l’image dégagée par Fukuyama Masaharu » explique-t-il.

Et cela marche dans les deux sens. L’acteur est lui aussi pleinement conscient de cette association. « J’ai lu tous les romans, je pense que j’ai vraiment de la chance » confie-t-il dans le même article. Il explique que lorsqu’il commence à jouer Yukawa pour un nouveau livre, il est pleinement conscient que c’est lui qui se cache sous les traits du professeur. « C’est comme si je contemplais ma dernière réincarnation », ironise-t-il.

Higashino Keigo ne délimite pas de frontière réelle entre ses romans et leurs adaptations. Non, bien au contraire, il s’est immiscé dans le monde des séries et films, rendant la limite entre les deux univers de plus en plus floue. Il y a eu bien d’autres cas similaires où les traits d’acteurs réels ont fini par se superposer à des personnages littéraires, tels que James Bond ou encore le détective Kindaichi Kôsuke (héros des polars de Yokomizo Seishi, comme Le Village aux huit tombes ou La Ritournelle du démon).

Quelle tournure va prendre les romans policiers de l’actuel maître du polar japonais ? Même à 50 ou 60 ans, le professeur Yukawa nous réserve à coup sûr des aventures passionnantes. Avec déjà dix livres parus, Higashino Keigo ne compte à coup sûr pas s’en arrêter là.

(En 2010, Higashino Keigo avait reçu le Prix polar du meilleur roman international pour La maison où je suis mort autrefois lors du Festival Polar de Cognac.)

(Photo de titre : Higashino Keigo après la nomination de son livre Le Dévouement du suspect X pour le Prix Edgar-Allan-Poe en 2012. Kyôdô)