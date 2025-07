Pourquoi l’attaque au gaz sarin du métro de Tokyo n’a-t-elle pas pu être évitée ?

Trente ans après les attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo qui ont tué 14 personnes et blessé des milliers d’autres, un nouvel ouvrage signé par l’ancien directeur de l’enquête policière sur la secte Aum revient en détail sur l’action (et sur l’inaction) des autorités avant et après le drame.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский