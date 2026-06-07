La naissance d’une chanteuse mondiale : « Vivarium : Ado et moi »

La culture pop nippone se mondialise

Les contenus japonais attirent l’attention du monde entier, non seulement dans le domaine de l’animation, mais aussi dans celui de la musique. Parmi eux, Ado, 23 ans, est sans doute la chanteuse japonaise la plus populaire actuellement. Après des débuts fracassants à l’âge de 18 ans, elle a rassemblé 500 000 spectateurs lors de sa tournée mondiale organisée l’an dernier dans 33 grandes villes d’Asie, d’Europe et d’Amérique. À l’heure où les plateformes de streaming permettent à chacun d’écouter facilement de la musique, ses chansons séduisent un public toujours plus large, au Japon comme à l’étranger.

La découverte du « Vocaloid », une passion immédiate

Cet ouvrage, rédigé par l’écrivaine Komatsu Narumi à partir d’entretiens avec Ado elle-même, retrace son parcours, de son enfance à ses débuts de chanteuse, puis à son expansion internationale. Présenté sous la forme d’un roman autobiographique, il s’agit vraisemblablement d’un récit proche de la réalité.

Ses parents entretiennent des relations difficiles et finissent par divorcer. Au collège, Ado se replie sur elle-même, au point de ne plus se rendre en classe. La musique reste alors la seule chose capable de la passionner.

L’ouvrage décrit avec une grande franchise les tourments de son adolescence, lorsqu’elle se demandait : « Qui suis-je vraiment ? » ou encore : « Comment pourrais-je apprendre à m’aimer ? »

D’où vient le nom « Ado » ? Pourquoi a-t-elle fait ses débuts sans montrer son visage, et pourquoi continue-t-elle aujourd’hui encore à rester dans l’ombre ? Que pense-t-elle de ses propres chansons, devenues d’immenses succès les unes après les autres, et des réactions qu’elles ont suscitées autour d’elle ? Elle se livre ici avec une sincérité totale. Loin d’un simple ouvrage consacré à une célébrité, ce livre intéressera non seulement ses fans, mais aussi tous ceux qui ont déjà entendu l’une de ses chansons.

Entrons un peu plus dans le contenu du livre. À l’école primaire, alors qu’elle était une enfant réservée, elle découvre sur l’ordinateur d’une amie des chansons relevant du genre « Vocaloid » ; ou « voca » ; publiées sur le site de vidéos Niconico. Elle se prend aussitôt de passion pour cet univers. Le Vocaloid est une technologie de synthèse vocale : il suffit d’entrer une mélodie et des paroles dans un ordinateur pour qu’un personnage les chante avec une voix artificielle.

À l’âge de 10 ans, elle commence à rêver de devenir une utaite, ces chanteurs qui publient en ligne leurs reprises de chansons Vocaloid. Elle se souvient : « J’aimais chanter, mais je n’étais pas mignonne, je ne savais pas danser, j’étais sombre et réservée. Je pensais qu’il m’était impossible de monter sur scène pour chanter. »

Le placard, son seul refuge

Au collège, elle se crée un espace rien qu’à elle dans le placard de sa chambre et passe ses journées à publier sur la plateforme Niconico des chansons Vocaloid qu’elle interprète elle-même. C’est là que se trouve l’origine d’« Ado ». Elle termine le collège sans être retournée en classe puis, sur les conseils de sa mère, entre dans un centre de formation spécialisé dans la musique, tout en suivant les cours d’un lycée par correspondance.

Sa voix singulière peine d’abord à être reconnue par son entourage. Mais lorsque certaines de ses vidéos publiées en ligne commencent à dépasser les 100 000 vues, elle attire, en août 2019, l’attention du président de son agence actuelle. Celui-ci prend contact avec elle, ouvrant la voie à sa carrière professionnelle de chanteuse en ligne.

En octobre 2020, elle fait des débuts fracassants avec « Usseewa » (« Ferme-la » en français), mais les paroles de la chanson suscitent des réactions partagées. Chaque fois que des journalistes lui demandent, par simple curiosité, si elle dit ce genre de choses dans la vie de tous les jours, elle répond : « Quoi qu’il arrive, je ne pense pas que je dirais cela dans ma vie privée. » Elle confie toutefois que « les éléments qui déclenchent la colère, ou encore l’expression d’un esprit de rébellion cherchant à laisser une trace dans la société, entraient parfaitement en résonance avec ce que je ressentais depuis quelques années ».

« J’étais en quête de mon propre vivarium »

Loin de disparaître après un seul succès, elle continue d’enchaîner les tubes. Ce qui fait soudainement grimper sa notoriété, c’est sa participation, en août 2022, aux chansons du film d’animation One Piece Film - Red. Le thème principal, « Shin Jidai », devient le premier titre japonais à atteindre la première place du classement mondial d’Apple Music, ouvrant à Ado les portes de l’international.

La lecture de cet ouvrage permet de découvrir le vrai visage d’une artiste qui se consacre avec sincérité au chant. Elle n’est pas une simple « Ado » façonnée et manipulée par les adultes de l’industrie du divertissement. Qu’il s’agisse de sa manière de chanter ou de la mise en scène de ses concerts, elle réfléchit toujours par elle-même et refuse de céder aux avis des adultes. Le processus de création de ses chansons, fait de tâtonnements et de luttes, constitue également l’un des grands intérêts du livre.

Enfin, le titre « Vivarium » désigne, selon l’ouvrage, « un petit jardin miniature recréant un environnement dans lequel un être vivant peut se sentir en sécurité ». Ado confie : « Depuis l’enfance, j’ai toujours cherché mon propre vivarium, un lieu où je pourrais respirer sans stress. » Mais aujourd’hui qu’elle est devenue une diva observée dans le monde entier, elle avoue aussi : « J’ai eu le sentiment que si je continuais ainsi, mon cœur et mon nom finiraient par devenir deux choses complètement distinctes » ; « J’ai eu envie de m’arrêter. » C’est sans doute pour cette raison qu’elle a voulu exprimer ses pensées sous la forme d’un roman, avec des mots simples et sincères.

Dans le clip de sa nouvelle chanson « Vivarium », diffusée en même temps que la publication du livre, ce n’est pas une icône animée que l’on aperçoit, mais brièvement le profil d’une personne réelle, qui semble être Ado elle-même. Elle a sans doute déjà en tête de nouvelles évolutions destinées à réjouir ses fans.