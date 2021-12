Devenir une femme quand on restera toujours un fils : Sari Kaede, la transgenre qui parle de la vraie diversité

En réponse à la confession de Kaede, son père ne refuse ni n’accepte rien. « Que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Cela ne change rien au fait que tu sois mon fils », dit-il. C’était la première fois que les parents et l’enfant parlaient ouvertement de la question du genre, Kaede ne s’attendait pas à de grands résultats, mais elle s’est tout de même sentie frustrée et agacée de voir qu’ils ne pouvaient pas se comprendre.

« J’étais très réticente. Je ne voulais pas que mes parents apparaissent dans le documentaire. Mais le réalisateur m’a expliqué : “Si on ne filme pas la relation des parents avec leur enfant, ce que tu veux dire avec ce film n’a aucune chance de passer”. Alors je leur ai demandé s’ils étaient d’accord. Je pensais qu’ils allaient refuser, mais ils ont dit : “Vraiment ? Un film ?” Et puisqu’ils faisaient ce pas, j’ai commencé à avoir un peu d’espoir qu’ils acceptent mon coming-out… »

Le tourment du père en plan rapproché sur l’écran est presque douloureux à regarder. Et le visage de Kaede qui lui fait face est assailli de pensées non moins complexes. Dire que l’atmosphère est embarrassée est un euphémisme, disons plutôt que l’on atteint un niveau de gêne que l’on rencontre rarement en vrai dans une vie. Rarement le cinéma documentaire aura aussi clairement démontré sa cruauté.

La scène où elle annonce à ses parents, devant eux, qu’elle a changé de sexe, est particulièrement déroutante. Kaede était partie de la maison à la fin de ses études secondaires pour faire des études supérieures dans une université du Kansai, et n’avaient plus beaucoup vu ses parents depuis lors. Elle ne leur avait jamais parlé de son intention de changer de sexe et ce n’est que lorsque ses parents l’ont découverte sur les réseaux sociaux qu’elle a fait son coming-out.

C’est ainsi qu’en septembre 2018, le tournage de Musuko no mama de, joshi ni naru / You decide, réalisé par Sugioka Taiki, a commencé.

L’important bureau d’études Nikken Sekkei lui a ouvert ses portes. Or, la vie quotidienne de Sari Kaede avait déjà commencé à changer peu de temps auparavant, quand, en 2018, une interview sur un site LGBT avait débouché sur une série d’apparitions dans les médias. À partir de ce moment, les demandes d’interventions publiques, les opportunités de partager son expérience et ses opinions se sont succédées.

« Quand vous entrez dans la vie active, que vous prenez un emploi, c’est tout votre relationnel qui change. Si je me lançais dans cette nouvelle vie en tant qu’homme, j’aurais raté l’opportunité de changer, et je l’aurais regretté après. Dans l’entreprise dans laquelle j’ai postulé, le genre n’était pas un point de débat et je m’y suis sentie à l’aise. »

En définitive, son malaise disparut, tant en salle d’étude à l’université que dans l’entreprise où elle faisait son stage, et elle se sentait à l’aise en tant que femme. Quand est venu le moment de rechercher un emploi, elle a postulé auprès d’un bureau d’architecture avec l’idée de réaliser son rêve de devenir architecte. Mais alors que tout le monde aurait choisi d’y aller au plus « neutre et consensuel » possible, elle a décidé de ne pas cacher le fait qu’elle était transgenre.

« Après mon retour, je n’arrêtais pas d’admirer mon sari en me disant qu’un jour, je serai digne de le porter. Alors j’ai travaillé dur sur mon maquillage et mon régime alimentaire. Puis, quand j’ai pensé que j’étais prête, j’ai demandé à un photographe de me prendre en photo. J’étais si heureuse que j’ai décidé de m’appeler Sari. »

Le film Musuko no mama de, joshi ni naru (avec le sous-titre en anglais You decide) est un documentaire extrêmement personnel sur Sari Kaede. Il aura fallu trois ans pour terminer le film, entre le début du tournage et la sortie en salle en juin 2021, et pendant ce temps, Sari est devenue une nouvelle icône transgenre. Elle apparaît dans de nombreux médias et publicités pour des marques de soins capillaires. Son pseudonyme, qu’elle a adopté à l’ouverture de son compte sur un réseau social, vient de « sari », le vêtement traditionnel indien.

Apprendre à accepter les personnes qui ne comprennent pas

La scène du coming-out est le moment fort de la première partie du film. Puis la caméra suit Kaede dans sa vie quotidienne, la décrivant sous divers angles : répétant pour un défilé, sur scène lors d’un concours de beauté, en conférence sur le thème des LGBT, travaillant en tant que conseillère… Dans sa vie professionnelle, Kaede est pleine d’énergie et d’assurance, bien différente de sa maladresse devant son père. Parallèlement, Sugioka Taiki, le réalisateur, est retourné seul voir le père de Kaede pour approfondir la question de la relation du père et du fils. Il essaie de l’interviewer en lui montrant des images de Kaede en train de parler.





Le sens littéral du titre original du film « Devenir une femme quand on restera toujours un fils », reflète ce sentiment du père. Kaede a eu des réticences.

« Franchement, au début, je détestais ce titre (rires). Je le trouvais trompeur. Comme si je me considérais moi-même comme un fils, tout en essayant de devenir une femme, bref, pas du tout comme en réalité. Puis, peu à peu, j’ai fini par comprendre que ce titre pouvait aider les personnes qui avaient vu le film à comprendre la réalité de la situation. Maintenant, je le déteste moins. Mon père et moi ne regardons pas dans la même direction, cela ne veut pas dire que l’un de nous a tort. Chacun de nous pense avoir raison, et nos opinions sont en désaccord. Je pense que c’est très représentatif de la réalité du monde, en fait. »





Depuis qu’elle communique en tant que personne transgenre, Sari Kaede se demande souvent si les gens qui lui disent « Je vous comprends » ne le disent pas seulement pour faire une phrase, sans la comprendre vraiment. Et inversement, on sent une réelle fierté pour son père qui fait face à la caméra sans manières, et reste sur ses positions, fidèle à lui-même et à son identité d’authentique « gars de Kyûshû » : Quand il ne comprend pas, il ne comprend pas, et il ne dit.

« J’ai l’impression que nous sommes en train d’évoluer vers une société où il devient inacceptable de ne pas comprendre les personnes LGBT, et je ne me sens pas très à l’aise avec ça. La notion de diversité doit inclure les personnes qui ne comprennent pas. On considère que ceux qui ne comprennent pas les LGBT sont des intolérants qui s’excluent de la société de la diversité, mais au contraire, ces gens-là, comme mon père, en sont une des composantes ! »





La vie commence après le coming-out

Kaede répond aux questions du réalisateur et livre sans fard ses réflexions sur l’apparence, le genre, les normes de l’état-civil, la prise d’hormones et la décision de se faire faire des injections. Elle révèle qu’elle porte sur elle un certificat médical mentionnant un trouble de l’identité sexuel, au cas où on lui demanderait par exemple de prouver sa légitimité à utiliser les toilettes publiques pour femmes. En revanche, quand on l’interroge sur son passé, sa vie amoureuse ou sa sexualité, elle a tendance à esquiver le sujet.

« Je ne veux pas parler de l’époque où j’étais un garçon, je veux effacer mes souvenirs, c’est instinctif. Ma vie n’a commencé qu’à compter de mon coming-out, dans une certaine mesure. Je ne veux pas parler des brimades parce que j’étais efféminé, ni de mon enfance difficile. Le fait que je m’en suis sortie peut être une source d’inspiration pour certaines personnes, mais mon but n’est pas d’inspirer les gens. Mon orientation sexuelle est certainement accrocheuse et je sais que cela intéresse certains, mais je ne vois aucune raison d’en parler. »

L’objectif visé dans sa décision de parler d’elle en public est très clair dans sa tête, et la réaction la plus positive qu’elle a reçu des spectateurs du film est celle de ceux qui ont le même souci qu’elle et pour qui le film a été source de courage pour faire quelque chose, de se dire qu’elles n’étaient pas seules.

« Quand j’ai fait mon coming-out, mes parents se sont surtout inquiétés de savoir si après avoir changé de sexe je pourrais correceement terminer mes études universitaires, si je pourrais trouver du travail. Et les personnes qui feront leur coming-out dans l’avenir se trouveront confrontées aux mêmes réactions. Mais en ayant connaissance d’un précédent, l’avenir est plus facile à imaginer. Pas seulement celles qui vont faire leur coming-out, celles qui vont l’écouter et le recevoir, ce coming-out, elles aussi sont concernées. Parents, enseignants, cadres d’entreprise, je pense que ce film est une source d’information importantes pour eux aussi. »

Le film

Réalisation : Sugioka Taiki

Producteur exécutif : Steven Haynes

Année : 2021

Durée : 106 minutes

Site officiel : www.youdecide.jp/

Bande-annonce