« La Beauté du geste » : l’histoire vraie d’une boxeuse japonaise sourde de naissance

Le réalisateur Miyake Shô est très apprécié à l’étranger pour certains de ses films tels Playback (2012) et And your bird can sing (2018). Son huitième long métrage, La Beauté du geste, a été tourné en 16 mm, ce qu’il dit avoir toujours voulu faire. Le film a été projeté à Berlin en février 2022, puis dans les festivals internationaux de Londres, de Pusan, et continu d’être invité dans de nombreux autres. Le film est également sorti en France à la fin du mois d’août 2023.



Miyake Shô né en 1984 à Hokkaidô. Parmi ses principaux films : Le Cockpit (2014), And your bird can sing (2018) et Wild tour (2019). Sa participation sur la production des six épisodes de Juon : La Rancune (2020) la première série de films d’horreur japonais de Netflix distribué simultanément dans plus de 190 pays à travers le monde a attiré l’attention sur lui.

Une histoire née d’une personne réelle

Le scénario de La Beauté du geste est basé sur l’autobiographie de Ogasawara Keiko, Makenaide (« Ne te laisse pas battre », publiée en 2011), une femme sourde de naissance devenue boxeuse professionnelle. Miyake Shô a hésité lorsque le producteur l’a approché pour la première fois avec le projet, mais en lisant le livre et en faisant des recherches sur la boxe et la déficience auditive, il a été fasciné par la liberté et la sincérité avec laquelle Ogasawara approche l’existence, et a été pris du désir d’en faire un film.

MIYAKE SHÔ Bien que le film soit basé sur la vie réelle d’Ogasawara Keiko, nous avons changé l’époque, les relations familiales et les noms des personnages. Ce serait évidemment différent s’il s’agissait d’une histoire vieille d’un siècle, mais même si j’avais voulu retrouver la vérité d’une histoire vieille d’à peine dix ans, je ne pense pas que j’aurais été capable de transmettre ce que je voulais dire, parce que j’aurais été trop focalisé sur les différences entre « à cette époque » et « de nos jours ». Pour rendre réellement hommage à ce qu’a vécu cette femme, et qu’elle continue à vivre, j’ai créé une nouvelle histoire. Cela seul me permettait aussi de tirer le maximum des acteurs qui ont travaillé avec moi sur ce film.



Keiko (Kishii Yukino) se consacre à la boxe avec le soutien du propriétaire du club (Miura Tomokazu) que tout le monde appelle « le président ». (© Comité de production du film / COMME DES CINÉMAS)

L’attribution du rôle principal tenu à Kishii Yukino a été décidée dès la phase de pré-production. Au début, elle appréhendait l’idée de devoir apprendre à boxer. Cette inquiétude a été balayée par l’entraînement qu’elle a suivi trois mois avant le tournage. Sous la direction de Matsuura Shinichirô, qui joue également le rôle de l’entraîneur dans le film, elle et le réalisateur se sont entraînés comme de vrais débutants.

KISHII YUKINO Normalement, j’imagine le personnage après avoir lu le scénario, mais cette fois-ci, j’ai commencé à m’entraîner à la boxe avant que le scénario ne soit terminé, et j’ai donc l’impression que Keiko s’est formée au cours de ce processus. Grâce à cela, j’ai pu me superposer au rôle sans aucune idée préconçue.

— Comment avez-vous géré le fait que le modèle est réel ?

K.Y. Je pensais que si j’essayais de ressembler au personnage ou d’imiter ses gestes, ça aurait donné au mieux une imitation, ce qui est assez grossier, en réalité. Pour ma part, j’ai plutôt cherché à montrer la façon dont moi-même je voyais cette femme qui s’appelle Keiko dans le scénario de Miyake. Ainsi, je pense que nous avons tous regardé dans la même direction, en témoignant le plus grand respect à Ogasawara, en se basant sur le fait que nous, nous racontons notre propre histoire.



Kishii Yukino est née en 1992 dans la préfecture de Kanagawa. Elle a fait ses débuts comme actrice en 2009 et a joué au cinéma, au théâtre, des séries pour la télévision, etc. En 2019, elle a remporté le 43e prix de l’Académie japonaise de la meilleure nouvelle actrice pour Ai ga Nanda (« L’amour, c’est quoi ? »). Avec La Beauté du geste, elle a remporté le Prix de la meilleure actrice principale.

— En plus de la boxe, vous vous êtes également formée à la langue des signes. Comment s’est passé le fait de jouer un rôle sans dialogue ?

K.Y. Keiko écrit tous les jours ses sentiments et ses émotions dans un carnet, et c’est aussi une habitude que j’ai personnellement depuis longtemps, de noter des choses que je ne veux pas oublier ou des pensées inexprimées. Je ne suis pas une personne bavarde dans ma vie privée et, en premier lieu, je n’ai pas l’impression de digérer mes émotions en parlant. Je ne me suis pas sentie stressée par l’absence de dialogue. J’ai plutôt pensé que ce que je ressentais en tant que Keiko allait passer directement dans le film, que ce serait là parce que je n’avais pas à l’expliquer avec des mots.



Des acteurs sourds interprètent les amis de Keiko. La scène dans laquelle les trois parlent en langue des signes n’est pas sous-titrée, délibérément. (© Comité de production du film / COMME DES CINÉMAS)

Une atmosphère intense mais heureuse sur le plateau

Miura Tomokazu interprète le rôle du propriétaire du club de boxe que fréquente Keiko. Les nombreuses scènes entre Keiko et lui, comme l’entraînement matinal sur les rives du fleuve Arakawa et le shadow boxing côte à côte devant le miroir de la salle, sont toutes extraordinaires et inoubliables.

Comme le dit Miura Tomokazu, le jour de son arrivée sur le plateau, il a vu Kishii dans la salle de sport, c’était la première fois qu’ils devaient travailler ensemble et il a été immédiatement convaincu que le film serait bon.

MIURA TOMOKAZU « Vous la tenez déjà ! C’est Keiko ! » (rires). Elle était déjà parfaitement dans l’atmosphère d’une boxeuse professionnelle. J’ai joué le rôle de celui qui la soutient du regard, mais Keiko était là, alors tout ce que j’avais à faire, c’était de l’observer. J’ai fait un peu de boxe quand j’avais une trentaine d’années, donc je sais ce que c’est, mais ce n’est pas rien d’arriver à ce niveau !



Miura Tomokazu né en 1952 dans la préfecture de Yamanashi, Il a fait ses débuts au cinéma en 1974 avec La danseuse d’Izu, pour lequel il a remporté le 18e prix Blue Ribbon du meilleur espoir. Depuis, il a joué dans un grand nombre de films, de séries télévisées et de publicités.

Kishii Yukino est une actrice dynamique, et quand elle montre des enchaînements complexes, elle a vraiment l’air d’une pro. La scène dans laquelle elle combat avec Matsuura, qui joue son entraîneur à la patte d’ours, est parfaitement convaincant et l’un des moments forts du film.

— Il y a aussi la scène d’entraînement avec le président à la patte d’ours

K.Y. La scène à la patte d’ours avec Matsuura était vraiment excellente : « Allez frappe, j’ai fait ça toute ma vie ! ». Mais avec Miura, là j’étais très nerveuse !

M.T. Non, mais attendez, qu’est-ce que ça veut dire, ça ?

K.Y. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’avoir le président qui se met la patte d’ours pour vous entraîner ! Là, il fallait que je montre que j’étais vraiment douée, pas vrai ? Étais-je vraiment Keiko ? Je le dis maintenant, et c’est ce que Keiko devait avoir dans la tête à ce moment-là. Mais j’étais beaucoup plus nerveuse qu’avec Matsuura et ce n’était pas simple.



Le « président » et Keiko en shadow boxing devant le grand miroir du club de boxe en faisant du shadow boxing. La communication passe. (© Comité de production du film / COMME DES CINÉMAS)

M.T. Dites tout de suite que c’est difficile de se battre contre un partenaire pas doué ! (rires).

K.Y. Ce n’est pas ce que je voulais dire ! Je pensais que cette tension était l’expression directe de la relation entre Keiko et le président.

— Y a-t-il a eu des tensions sur le plateau ?

M.S. En voyant Kishii Yukino, Miura Tomokazu et les autres acteurs se tenir littéralement devant la caméra en y mettant tout leur cœur et toute leur âme, tout le staff s’est dit qu’il n’était pas question de gâcher ça en faisant dans l’à-peu-près, et moi aussi. Tout le monde était très concentré, et l’atmosphère du plateau a tout le temps été heureuse et confortable. Le processus de montage a été très amusant et nous avons regardé le film encore et encore et nous avons beaucoup ri.



Keiko vit avec son frère, qui n’est pas handicapé. (© Comité de production du film / COMME DES CINÉMAS)