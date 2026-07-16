Perfume entre en « sommeil cryogénique » : un documentaire revient sur les 25 années du groupe

Films et séries à l’affiche

Après un quart de siècle passé au sommet de la scène pop japonaise, les trois membres de Perfume ont annoncé leur entrée en « sommeil cryogénique », une longue pause dans leur carrière artistique. Un documentaire du réalisateur Sado Taketoshi, portant le même titre, retrace les années de succès du groupe au Japon comme à l’international.

Producteur et réalisateur. Entré à la NHK en 1990, il occupe aujourd’hui le poste de producteur exécutif chez NHK Enterprises. Il a travaillé sur de nombreuses émissions de divertissement, principalement consacrées à la musique. Il a notamment réalisé le premier documentaire consacré à Perfume, We Are Perfume: World Tour Third Document (2015), ainsi que deux œuvres explorant l’univers musical de Hosono Haruomi. Son dernier film, Perfume « Cold Sleep » : 25 Years Document, est sorti en 2026.

Une décision qui a surpris tout le monde



Sado Taketoshi (© 2026 Perfume « Cold Sleep » Film Partners)

Pour son dernier documentaire consacré au célèbre trio féminin Perfume, Sado Taketoshi a commencé à tourner dès 2019, à l’occasion de la participation du groupe au festival américain Coachella. À l’origine, le projet devait prendre la forme d’un nouveau documentaire préparant le vingtième anniversaire du groupe en 2020.

Sado se souvient de cette période : « Plusieurs projets d’envergure étaient prévus pour 2020, mais ils ont été annulés en raison de la pandémie. Le tournage a été interrompu pendant un certain temps. Finalement, nous avons décidé de produire un documentaire centré sur le vingt-cinquième anniversaire de Perfume. »

Formé à Hiroshima en 2000, Perfume figurait alors parmi les groupes les plus populaires de la pop japonaise. La décision des trois artistes de suspendre leurs activités à l’automne 2025, précisément au moment de célébrer leur vingt-cinquième année de carrière, a constitué un rebondissement inattendu au cours du tournage. Sado, qui travaillait déjà étroitement avec elles sur ce nouveau documentaire, n’avait pas été informé à l’avance.

« J’ai tout simplement été sous le choc. Puis, avec le temps, cette surprise a laissé place à une autre réflexion : je me suis rendu compte que ce qui se passait était en réalité quelque chose d’extraordinaire. »

Un trio inchangé

Sado a rencontré Perfume pour la première fois vers 2007, lorsque Polyrhythm est devenu un immense succès après avoir été utilisé dans une campagne commune de la NHK et du Conseil japonais de la publicité, aujourd’hui connu sous le nom d’AC Japan. Depuis, à travers diverses émissions musicales et d’autres projets, il a observé le trio pendant près de vingt ans.

Comment les trois membres ont-elles évolué au fil des années à ses yeux ? Sa première réponse est qu’au fond, elles n’ont pratiquement pas changé.

« Dans leur essence, elles sont exactement les mêmes qu’autrefois. Bien sûr, leur niveau artistique n’a cessé de progresser, et la différence entre leurs débuts et aujourd’hui est impressionnante. Mais cette évolution ne s’est jamais produite sous la forme d’un bond soudain. Elles ont avancé grâce à un travail quotidien constant, se construisant peu à peu au fil du temps. »

Pour Perfume, le succès de Polyrhythm a sans aucun doute marqué un tournant majeur. Pourtant, Sado ne considère pas cet épisode comme l’unique moment déterminant de leur parcours.

« Je pense qu’elles ont pu attirer cette chance parce qu’elles travaillaient déjà avec acharnement depuis leur plus jeune âge. Malgré cela, elles sont toujours restées extrêmement modestes. Je voulais restituer cette atmosphère qui les entoure avec le plus de sincérité possible. »

Â-chan (Nishiwaki Ayaka), Kashiyuka (Kashino Yuka) et Nocchi (Ômoto Ayano) ont conservé les mêmes personnalités qu’à leurs débuts. Dès lors, comment Sado perçoit-il les rôles de chacune au sein du groupe ?

« Elles ne se répartissent pas les rôles. Elles expriment tout ensemble. Leurs personnalités se mêlent naturellement les unes aux autres, et ce qui compte le plus à leurs yeux, c’est toujours ce qu’elles peuvent créer en tant qu’unité. »



« Kashiyuka est très rationnelle et possède un regard toujours calme et objectif sur les choses », explique Sado. « Elle aide souvent les personnes autour d’elle. » (© 2026 Perfume « Cold Sleep » Film Partners)

Une expression artistique construite aux côtés de Mikiko et Nakata Yasutaka

Parmi les figures essentielles du succès de Perfume figure Mikiko, qui assure depuis de nombreuses années les chorégraphies et la mise en scène du groupe. Sa relation avec les trois artistes remonte à leur enfance, lorsqu’elles fréquentaient l’Actors School Hiroshima. Aujourd’hui encore, elles continuent de l’appeler « Mikiko-sensei ».

« Aucune d’entre elles ne fait de compromis : elles se consacrent entièrement à leurs performances », souligne Sado. « Leur relation dépasse désormais largement le simple cadre professeur-élèves. Elles sont extrêmement proches tout en conservant une forte exigence créative. Les trois membres admirent profondément Mikiko-sensei et cherchent constamment à suivre son exemple. De son côté, elle a relevé avec elles de nombreux défis inédits. Je pense qu’elles ont grandi ensemble tout en continuant à se respecter mutuellement. »



Sado ajoute : « Â-chan est exactement comme on l’imagine : joyeuse, pleine d’énergie et toujours prête à entraîner les autres dans son élan. » (© 2026 Perfume « Cold Sleep » Film Partners)

Une autre personnalité incontournable est Nakata Yasutaka, responsable de la production musicale de Perfume depuis Sweet Donuts, le single sorti en 2003 après le déménagement du groupe de Hiroshima à Tokyo.

« Les trois membres lui accordent une confiance absolue. Sans même avoir besoin de beaucoup parler, ses chansons semblent contenir une forme de guidance reflétant ce qu’elles ressentent à un moment donné ainsi que la direction qu’elles devraient emprunter. Je crois qu’ils se comprennent grâce à une forme de communication créative qui dépasse les mots. »

Un groupe unique en son genre

En vingt-cinq années d’activité, Perfume a construit son propre univers à un rythme soutenu. Interrogé sur les raisons de son succès non seulement au Japon mais aussi à l’étranger, Sado met en avant le caractère profondément singulier du groupe.

« À ses débuts, Perfume possédait certains traits d’un groupe d’idoles traditionnel. Mais il y avait aussi les chorégraphies et la mise en scène extrêmement sophistiquées de Mikiko, ainsi que la musique de Nakata, qui séduisaient même les mélomanes les plus exigeants. Plus tard, Rhizomatiks a rejoint l’aventure, renforçant encore la fusion entre technologie et divertissement. Je ne connais aucun autre artiste au monde où autant d’éléments différents s’imbriquent de manière aussi naturelle. »

Le film montre non seulement Perfume sur scène, mais aussi les discussions ayant entouré la décision d’entrer en « sommeil cryogénique ». Face à la caméra, les trois artistes évoquent avec franchise leurs inquiétudes concernant l’avenir de leurs collaborateurs, mais également leurs propres appréhensions à l’idée de s’éloigner de la scène.



« Nocchi est du genre à ne pas trop se compliquer la vie et à aborder les choses avec légèreté, dans le bon sens du terme », explique Sado. (© 2026 Perfume « Cold Sleep » Film Partners)

Que signifie rester Perfume pendant vingt-cinq ans ? À mesure que le film progresse, le spectateur prend conscience du poids immense que le trio a porté pendant toutes ces années.

Comme le résume Sado : « Elles se sont toujours consacrées corps et âme à ce qu’elles aiment et en quoi elles croient. Pour reprendre les mots de Mikiko, ce sont des personnes qui “n’oublient jamais la joie d’être tombées amoureuses de leur art”. Elles ont forcément traversé d’innombrables doutes et incertitudes. Malgré cela, je ne pense pas qu’elles aient jamais cessé d’être Perfume. »

Le choix du « sommeil cryogénique »

Le 31 décembre 2025, Perfume est officiellement entré dans ce que le groupe a baptisé son « sommeil cryogénique ».

Dans un message publié environ trois mois plus tôt, le 21 septembre, les trois artistes expliquaient avoir pris cette décision « afin de préserver les moments où nous pouvons affirmer avec fierté que nous brillons véritablement », mais aussi « pour relever de nouveaux défis en devenant une version encore meilleure et plus élégante de Perfume ».

Qu’est-ce qui les a conduites à ce choix ? Que pensaient réellement les trois membres au cours de cette période ? Quelles ont été leurs déclarations ? Ces interrogations constituent l’un des principaux fils conducteurs du documentaire.

Ayant assisté à l’ensemble du processus, Sado considère cette entrée en sommeil cryogénique comme « une nouvelle aventure ».

« Elles ont relevé toutes sortes de défis au cours de leur carrière. Elles ont enchaîné les succès, participé au Kôhaku uta gassen de la NHK, rempli le Tokyo Dome et développé leur activité à l’international. Mais c’est la première fois qu’elles s’arrêtent véritablement pour prendre le temps de réfléchir à elles-mêmes. Cela représente déjà un immense défi... »

C’est précisément pour cette raison, explique-t-il, qu’il souhaitait que le film transmette « un sentiment d’espoir et d’attente pour l’avenir de Perfume et pour ce que ce sommeil cryogénique pourra engendrer ».

« Je ne sais pas quelle forme elles prendront lorsqu’elles reviendront un jour, et je n’ai aucune idée préconçue de ce qu’elles devraient devenir. Mais une fois ce défi relevé, je suis convaincu qu’elles se lanceront dans une nouvelle aventure. Et lorsque ce moment viendra, j’aimerais de nouveau les observer de près. »

(Photo de titre : de gauche à droite, Nocchi, Â-chan et Kashiyuka de Perfume dans Perfume « Cold Sleep » : 25 Years Document. © 2026 Perfume « Cold Sleep » Film Partners)