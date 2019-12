« La Vérité » de Kore-eda : réunir Deneuve et Binoche pour la première fois, mission accomplie pour le réalisateur japonais

Films à l’affiche

Le réalisateur japonais Kore-eda Hirokazu, lauréat de la Palme d'or à Cannes en 2018, a relevé un défi ambitieux pour son dernier film La Vérité : celui de tourner en France avec deux des plus grandes stars du septième art du pays, à savoir Catherine Deneuve et Juliette Binoche. C'est un cas de figure inhabituel car le film a ensuite été doublé en japonais pour sa sortie dans les salles nippones. Le cinéaste et les doubleuses des deux actrices nous font part de leurs expériences.

Quand un cinéaste japonais réunit deux stars du cinéma français Depuis qu’il a remporté la Palme d’or en 2018 pour Une affaire de famille, Kore-eda Hirokazu semble être au plus haut de sa carrière. Cette année, il a ouvert la 76e Mostra de Venise avec son dernier film, La Vérité (Shinjitsu). Aucun réalisateur japonais n’avait eu cet honneur avant lui. Et le réalisateur ne se repose pas sur ses lauriers : avec La Vérité, entièrement tourné en France, il rassemble pour la première fois Catherine Deneuve et Juliette Binoche.

Tout commence en février 2011, lors d’une visite de Juliette Binoche au Japon. Kore-eda l’avait déjà rencontrée par le passé, mais ils passent cette fois-ci plus de temps à se connaître, se faisant la promesse de tourner un jour ensemble. L’actrice s’imaginait que comme ses films précédents, le réalisateur écrirait un scénario se déroulant au Japon. Mais c’était sans compter sur l’imagination ambitieuse du réalisateur, qui s’était mis en tête de tourner un film en France, avec une équipe et des acteurs français. Il faudra attendre plusieurs années, alors qu’il prenait un avion au retour de son voyage sur l’Hexagone en automne 2015, pour que l’intrigue du film s’impose à lui : une icône du cinéma publie son autobiographie, s’intitulant La Vérité, mais qui s’avère être remplie de mensonges. Le projet était encore au stade d’ébauche, mais Kore-eda imaginait déjà Catherine Deneuve incarnant le personnage principal, Juliette Binoche dans le rôle de sa fille et l’acteur américain Ethan Hawke dans celui de son mari. Le projet est ainsi né avec cette idée initiale très concrète. Le réalisateur prend ensuite contact avec les deux actrices et discute avec elles à ce sujet. L’intrigue s’étoffe peu à peu. Il construit le personnage principal en s’inspirant d’entretiens qu’il a eus avec Deneuve. Quant à Ethan Hawke, après quelques démarches préliminaires, Kore-eda prend un vol pour New York depuis Cannes juste après sa consécration pour Une affaire de famille afin de le rencontrer. Nul doute que cette prestigieuse récompense a contribué au bon déroulement des discussions avec l’acteur américain. Les autres comédiens ont été choisis par casting. Une fois l’équipe de tournage et les acteurs confirmés, la prochaine décision, particulièrement importante pour ce film, a été le lieu où se déroulerait la majeure partie du tournage. Après cherché non sans peine, c’est une maison avec jardin située en plein de cœur de Paris, avec vue sur une ligne de métro aérienne, qui a été choisie. Cette trouvaille rare et miraculeuse était parfaite pour servir de résidence à une star de cinéma. KORE-EDA : J’ai passé une nuit tout seul dans cette maison après avoir ébauché le scénario. Je marchais d’une pièce à l’autre en répétant à voix haute les répliques. Je devais avoir l’air bizarre vu de l’extérieur... En arpentant la maison, j’ai réalisé qu’elle était bien plus grande que ce que je m’étais imaginé. Les répliques n’étaient pas suffisamment longues pour les scènes où les acteurs se déplaçaient du salon à une autre pièce ou quand ils se rendaient à l’extérieur depuis la cuisine. J’ai donc ajusté les dialogues en fonction de l’espace. Mais après qu’il a été traduit en français, le scénario a dû être revu une nouvelle fois parce que la longueur des répliques avait légèrement changé. Ces ajustements étaient très importants et ont pris du temps à finaliser. C’est sur cette partie du projet que j’ai le plus aimé travailler, même si elle a aussi été la plus compliquée.

C’est ainsi que le rêve de Kore-eda de tourner en France s’est progressivement réalisé. Les dialogues, mis à part les répliques entre Hawke et Binoche, sont entièrement en français. Le seul élément qui démarque ce film d’autres productions françaises est le fait qu’il a été écrit et réalisé par un Japonais. Autre point notable, aucun réalisateur avant lui n’était parvenu à réunir Deneuve et Binoche dans un même casting. Malgré tout cela, Kore-eda a tourné son film sans changer ses habitudes. KORE-EDA : Je n’ai jamais pensé imposer mon style ou ma personnalité dans ce film. Je me disais que si cela devait arriver, ce serait de manière naturelle. À aucun moment je me suis senti forcé de tourner un film français. C’est la même chose quand je tourne au Japon : je ne me dis jamais qu’il faut que je fasse un film japonais. Je me suis seulement contenté de me poser exactement les mêmes questions que quand je tourne au Japon : comment faire ressortir le plein potentiel des acteurs ? Comment faire pour qu’ils interagissent et créent ensemble une œuvre convaincante ? Comment tirer profit de la beauté de cette maison ? Là étaient toutes mes réflexions.



Pour Deneuve, un personnage froid et hautain

La Vérité suit l’histoire de Fabienne (Catherine Deneuve), une célèbre actrice à la longue carrière qui publie son autobiographie. Pour l’occasion, sa fille Lumir (Juliette Binoche), qui habite aux États-Unis, revient en France avec sa famille. Lumir travaille comme scénariste à New York et son mari Hank (Ethan Hawke) est un acteur jouant dans des séries télévisées. Leur fille Charlotte rencontre sa grand-mère pour la première fois de sa vie. Lumir découvre que l’autobiographie comporte de nombreux mensonges qui ravivent d’anciens conflits mère-fille. En parallèle, Fabienne doit jouer dans un nouveau film avec une jeune actrice prometteuse, Manon (Manon Clavel), comparée à Sarah, une actrice décédée dans des conditions tragiques et qui a été une amie proche et rivale de Fabienne.

La Vérité est un drame à l’intrigue finement ciselée qui se déploie autour des dialogues entre les personnages. Au centre de l’histoire, il y a Fabienne, incarnée par la grande Catherine Deneuve. Fabienne est une véritable diva qui n’a d’intérêt que pour son métier – et elle-même –, et qui se comporte sans se préoccuper des sentiments de ceux qui l’entourent. Elle n’est sauvée que par les traits d’humour qui accompagnent ses propos, sans quoi le public n’aurait que peu d’empathie pour elle. Miyamoto Nobuko et Miyazaki Aoi, qui ont doublé respectivement les voix de Fabienne et Lumir dans la version japonaise, discutent du rôle de Fabienne avec Kore-eda. — Au début du film, il y a une scène où un journaliste interview Fabienne lors de la publication de son autobiographie. Les spectateurs comprennent d’emblée qu’elle est une grande actrice. Comment vous êtes-vous servi de vos entretiens avec Deneuve pour construire ce rôle ? KORE-EDA : Dans le film, le journaliste demande à Fabienne quelle actrice lui a le plus fortement transmis son ADN, ce à quoi elle répond : « En France, je ne vois vraiment pas qui... ». Cette scène est directement tirée de nos discussions. Dans la réalité, je lui ai ensuite demandé s’il y avait quelqu’un à l’étranger, ce à quoi elle a répondu : « Kate Winslet et Naomi Watts ». MIYAZAKI : C’est bien de la grande Catherine Deneuve de pouvoir sortir des noms comme ça... Moi je ne suis absolument pas dans la même position qu’elle, alors je n’y ai jamais pensé. KORE-EDA : Seule une actrice unique comme Deneuve, au sommet du cinéma français depuis près de 60 ans et ayant une confiance totale en elle-même, serait capable de donner une telle réponse.

— Fabienne estime que tant qu’elle donne des prestations convaincantes en tant qu’actrice, elle peut se permettre de mal se comporter en tant que mère ou amie. Que pensez-vous de cette manière de voir les choses ? MIYAMOTO : Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir certaines personnes qui pensent comme elle ? Je la comprends, même si je suis différente (rires). Je tente de me faire discrète dans la vie de tous les jours. Avant d’être actrice, je me considère comme une simple personne. C’est en pensant comme cela que je peux me donner entièrement dans mon travail d’actrice. MIYAZAKI : C’est un genre de personne que je n’avais jamais rencontré auparavant. Il y en a peu comme cela au Japon. MIYAMOTO : En effet, je n’en ai jamais rencontré non plus. KORE-EDA : Je me demande comment une telle personne pourrait vivre au Japon (rires). MIYAMOTO : Le personnage de Fabienne doit être très marqué, sans quoi le film serait moins intéressant. J’aimerais bien traiter les gens autour de moi comme elle le fait (rires). Même si je sais que je n’en serais jamais capable. Sa fille et son entourage souffrent vraiment dans le film ! — Fabienne et Lumir ont une relation mère-fille très houleuse. Quelle a été votre expérience de doublage, en particulier pour les scènes où elles s’échangent des répliques acerbes ? MIYAZAKI : Il y a une définitivement une différence culturelle. Personne ne parle de manière aussi franche et directe au Japon. Je n’ai jamais connu ce genre de relation parent-enfant, aussi bien personnellement qu’autour de moi. Personnellement, c’était une façon complètement nouvelle et surprenante de communiquer, même si j’étais un peu surprise à l’idée qu’il existe des gens aussi directs dans leur manière de parler.

— Quels aspects du film ont été influencés par le fait de tourner avec des Français ? KORE-EDA : Certains éléments de l’histoire proviennent de discussions avec les acteurs et le reste de l’équipe, qui m’expliquaient comment un Français se comporterait dans une situation ou une autre. Au Japon par exemple, un couple en visite chez l’une de leurs familles s’abstiendrait de dormir dans le même lit. Mais on m’a dit que c’était complètement normal en France, donc j’ai modifié la scène. À un moment donné, Fabienne demande même à sa fille : « Alors, combien de fois vous l’avez fait la nuit dernière ? ». C’est un dialogue que je ne pourrais pas écrire si on était au Japon !