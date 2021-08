Le double rêve de Nakanishi Maya : six mètres au saut en longueur aux Paralympiques et une médaille d’or

« La crise sanitaire m’a plutôt apporté du calme »

— Votre saut de 5,46 mètres le 11 juillet dernier lors des championnats d’athlétisme de la préfecture de Hyôgo vous a offert la victoire, et votre préparation aux Jeux paralympiques semble bien se dérouler.

NAKANISHI MAYA Je ne suis pas en mauvaise forme, mais j’ai toujours besoin d’améliorer ma technique et de faire des ajustements à ma prothèse. C’est ce qui me pose le plus de problèmes en ce moment. Je suis en train de travailler sur des ajustements précis, mais globalement mon entraînement se passe très bien.

— Les Jeux paralympiques de Tokyo vont enfin s’ouvrir dans un avenir très proche, mais comment avez-vous vécu les derniers dix-huit mois ?

N.M. Je pense comme quelqu’un né à l’ère Shôwa (1925-1989). Même si aujourd’hui les messageries en ligne sont la norme, je suis du genre à envoyer des lettres manuscrites ! (rires) Et donc, la crise sanitaire m’a fait à nouveau comprendre à quel point cela compte pour moi de rencontrer directement les gens, d’avoir de vrais contacts.

— La crise sanitaire a évidemment réduit ces occasions, et j’imagine qu’elle a aussi entraîné de nombreux changements dans votre vie d’athlète.

N.M. Je travaillais déjà à distance avec mon coach mental qui habite loin de chez moi. À partir du moment où il m’est devenu impossible de rencontrer mon entraîneur, nous avons mis au point un programme d’entraînement qui minimisait le risque de blessures. Conçu pour maintenir la qualité de l’entraînement, son contenu permettait de limiter la fatigue à un niveau que je pouvais surmonter par mes propres moyens. Avant la crise sanitaire, j’allais souvent faire régler ma prothèse, mais l’état d’urgence a rendu cela impossible, et j’ai passé plus de temps au téléphone avec mon prothésiste. Mais le temps qu’il pouvait me consacrer était limité, et il fallait veiller à parler de manière concentrée.

Les athlètes étrangers ont dû faire face à des confinements cruels. Mais tous ceux que j’ai appelés parce que je m’inquiétais pour eux sont restés très positifs. J’ai beaucoup réfléchi à ce que nous pouvions faire au Japon, pays hôte, pour mieux nous préparer.

— S’entraîner au quotidien en s’adaptant à l’environnement quand on ne sait pas de quoi demain sera fait n’est pas simple, n’est-ce pas ?

N.M. J’ai vécu beaucoup de choses, et il m’est souvent arrivé d’avoir envie de renoncer à l’athlétisme, mais j’ai continué quand même en trouvant des solutions. Je pense que tout cela m’a été utile ces derniers temps. Et ça a aussi été une occasion de réfléchir à ma vie jusqu’à présent. Je passais mon temps en déplacements, et je n’étais jamais resté chez moi aussi longtemps. Ici, il m’est beaucoup plus facile d’alterner entre ma condition d’athlète et ma vie privée, ce qui fait que la crise sanitaire m’a plutôt apporté du calme.

— Du calme, et non de l’impatience ou de l’inquiétude ?

N.M. Avec un regard rétrospectif sur ma vie de sportive, je constate que j’ai toujours dû décider moi-même de mes horaires d’entraînement, en fonction de l’emploi du temps de mon entraîneur ou de mon coach mental, de celui de l’équipe, et en réfléchissant à un menu d’entraînement adapté aux disponibilités du stade. Programmer les interviews, les rencontres avec les gens que je devais voir, trouver quelqu’un pour s’occuper de mon chien pendant mes déplacements… Mes valises n’étaient jamais défaites, et la plupart du temps, je ne dormais pas dans mon lit. Je n’avais jamais le temps de me faire la cuisine comme en ce moment.

Une dernière participation qui doit mener à la victoire

— Pendant la crise sanitaire, vous avez quitté la préfecture d’Ôita qui a longtemps été votre base, avant de vous installer à Osaka. Changer de cadre de vie, pour un athlète, apporte un stress supplémentaire, et il vous a fallu beaucoup de courage pour décider de le faire l’année avant les Jeux paralympiques de Tokyo.

N.M. Oui, cela n’a pas été facile. J’ai déménagé à Osaka juste avant le début du premier état d’urgence, et juste après, il y a eu le décès de plusieurs amis et parents qui vivaient à Ôita. Je n’avais pas d’endroit où les pleurer, et j’étais loin des amis avec qui j’aurais pu parler. Il y eu des moments où je me sentais vraiment mal. Je me disais que même si les Jeux paralympiques avaient lieu comme prévu, la crise sanitaire était loin d’être terminée, et que je ne pourrais probablement pas retourner à Ôita avant les Jeux. Ce désir de retourner là-bas ne m’a pas quittée.

— Vous avez autrefois vécu aux États-Unis, vous avez passé beaucoup de temps en déplacements à l’étranger, ce qui a dû vous apporter de l’expérience en matière d’adaptation à un nouvel environnement. Cette installation à Osaka vous a-t-elle été plus difficile que ce que vous avez vécu jusqu’à présent ?

N.M. Jusqu’à présent, quand je m’en allais, tout le monde me souhaitait bonne chance, je partais dans l’enthousiasme, et je revenais avec fierté. Cette installation à Osaka a été décidée à la hâte, elle était nécessaire pour protéger les personnes âgées de ma famille avec qui je vivais, et j’en ai souffert. J’ai dû partir sans remercier tous les gens de là-bas de leur soutien, et j’ai eu l’impression de les trahir un peu. Maintenant, j’en suis à un point où la seule chose que je puisse faire est gagner. Il faut absolument que je montre que j’ai fait le bon choix.

— Depuis votre installation à Osaka, vous avez dû vous fixer de nouveaux objectifs et vous concentrer sur votre entraînement, n’est-ce pas ?

N.M. En fin de compte, quels que soient les conseils que je reçois, c’est moi qui décide, et je n’ai d’autre choix que d’accepter la responsabilité de mon jugement, quels qu’en aient été les raisons. Je le savais en partant d’Ôita, et mon attitude à partir de ce moment-là était plutôt positive. Il m’arriverait forcément de bonnes choses si j’étais assez attentive aux rencontres que je ferais dans ce nouvel endroit. D’autant plus que comparée aux athlètes à l’étranger, je n’ai pas eu à souffrir de ne pas pouvoir m’entraîner. Et je l’ai fait sans jamais oublier que je devais me donner au maximum.

— Même après l’annonce du report des Jeux à 2021, vous n’avez pas modifié votre objectif originel, être au sommet de vos capacités à l’été 2020, et en septembre dernier, vous avez réalisé lors des championnats du Japon un nouveau record personnel, avec un saut de 5,70 mètres, qui était aussi un nouveau record d’Asie. Jusqu’à quel point cette performance vous a-t-elle encouragée ?

N.M. J’avais d’abord envie de vérifier que ce que j’avais prévu de faire dès le départ était le bon choix, et le report ne m’a pas conduit à renoncer à cet objectif. Pendant cette compétition l’an dernier, j’avais confiance en moi et j’ai réalisé un bon résultat. Il n’y avait pas de spectateurs, mais l’ambiance était bonne, et j’ai eu le sentiment que c’est grâce à la médaille d’or obtenue aux championnats du monde de 2019 que j’ai pu montrer ce que je pouvais, et prouver que j’avais progressé.