Nagahara Wakana et Matsumoto Mayu : un duo de « géantes » pour la médaille olympique au badminton

Les athlètes japonais en route vers la victoire olympique

Les rêves de gloire olympique du badminton japonais se sont enfin réalisés aux Jeux de Rio, quatre ans après l’obtention de la première médaille(argent) de son histoire en 2012 aux Jeux de Londres. Les attentes sont donc aujourd’hui très fortes, et tous les espoirs de Tokyo 2020 se concentrent sur « Naga-Matsu », le duo formé par Nagahara Wakana et Matsumoto Mayu, qui a remporté les Championnats du monde de badminton en 2018 et 2019. Avec une amitié née sur les bancs de l’école, les voici en quarts de finale le 29 juillet pour le plus grand événement sportif de la planète.

Toujours ensemble de l’école aux compétitions mondiales

Nagahara Wakana (24 ans) et Matsumoto Mayu (25 ans) sont toutes deux nées sur l’île de Hokkaidô, au nord du Japon, et se sont tournées vers le badminton dès l’enfance. Après être sorties diplômées du lycée au même moment en 2014, les deux sportives ont commencé à travailler ensemble dans une banque. C’est à cette période qu’elles se mises en équipe au badminton et à rafler les premières places des tournois : le duo « Naga-Matsu » était né.

Elles se sont positionnées troisièmes aux championnats nationaux de badminton de 2017, et ont été sélectionnées pour l’équipe nationale A l’année suivante. Bien qu’elles fassent partie de la plus haute catégorie de ce sport, elles essayaient alors de rattraper le niveau de leurs camarades d’équipe Matsutomo Misaki et Takahashi Ayaka – « le duo Taka-Matsu » – qui avaient pris l’or en 2016 aux Jeux olympiques d’été de Rio de Janeiro.

Leur fascinante ascension a commencé peu après.

Lors des Championnats du monde de 2018, Nagahara et Matsumoto n’étaient pas initialement qualifiées, mais elles ont finalement été promues en tant que quatrième paire japonaise du tournoi lorsque l’équipe d’un autre pays s’est retirée. Elles ont alors crée la surprise en gagnant leurs deux premiers matches, avant d’affronter Takahashi et Matsutomo lors du troisième round, gagnant 2 à 0 en deux manches consécutives.

Leurs coéquipières japonaises comme plus grandes rivales

Leur dynamique était inarrêtable. Après avoir remporté les quarts de finale et les demi-finales, elles ont fait face à Fukushima Yuki et Hirota Sayaka lors de la finale (photo de titre). Celles-ci avaient remporté l’argent lors des Championnats du monde de l’année précédente, et Nagahara et Matsumoto les avaient affronté six fois auparavant, sans remporter une seule victoire. Loin de se laisser décourager, elles ont réussi à remporter le Championnat avec un score de 2 à 1. C’était la première victoire japonaise au Championnat du monde en double dames depuis 41 ans.

Leur victoire n’étais pas due au hasard. Elles ont à nouveau remporté le Championnat du monde l’année suivante, puis l’Open d’Angleterre en mars 2021. Sortir victorieux ce type de tournoi, avec une tradition vieille de plusieurs décennies, et la réputation d’accueillir les plus grands sportifs du monde, a une signification énorme.

Le duo féminin « le plus grand »

Le duo Naga-Matsu se tient désormais incontestablement au sommet des classements mondiaux. Rétrospectivement, son arrivée soudaine à ce niveau ne peut pas être considérée comme un accident.

Les deux athlètes ont commencé à former une paire au sein de l’équipe sportive de leur banque parce que leur coach avait perçu l’avantage conséquent de leur taille. Nagahara mesure 170 centimètres, et Matsumoto 177. Les mettre ensemble a permis de former une combinaison « géante » sans précédent au sein du badminton féminin au Japon.

Le raisonnement de leur coach était le bon : l’utilisation agressive de cet avantage physique lors de leurs puissants smashes vers le bas leur a extrêmement bien servi lors des compétitions internationales.

Cette paire a révélé d’autres avantages. Nagahara a une approche prudente et stratégique, tandis que Matsumoto se déplace avec vitesse et détermination. Ce contraste crée une synergie dans leur jeu qui les renforce encore plus en tant qu’équipe.

Dans les matches suivant, elles seront confrontées à de puissantes opposantes venues de Chine et de Corée du Sud (ce dernier match se déroule le 29 juillet à 17 h), et bien sûr, à Fukushima et Hirota. Sans jamais se décourager face au challenge, le duo Naga-Matsu est prête à conquérir le terrain, des rêves d’or olympique scintillants dans leurs prunelles.

(Photo de titre : Nagahara Wakana et Matsumoto Mayu lors de leur match victorieux contre Fukushima Yuki et Hirota Sayaka à l’Open d’Angleterre, le 21 mars 2021 à Birmingham en Grande-Bretagne . Jiji)