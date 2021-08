Okamoto Misugu : à seulement 15 ans, la skateuse n°1 mondiale et grande favorite des JO de Tokyo

Les athlètes japonais en route vers la victoire olympique

Le skateboard est l’une des quatre nouvelles disciplines des Jeux olympiques de Tokyo. Dans la catégorie « Parc », les athlètes effectuent des figures aériennes avec leur planche à roulettes dans un parcours composé de plusieurs modules, tels que des rampes et des bowls. À seulement 15 ans, Okamoto Misugu est la grande favorite pour la médaille d’or.

Membre de l’équipe nationale à 11 ans

Okamoto Misugu est née dans la ville de Takahama (préfecture d’Aichi) et a très tôt eu envie de faire du skateboard en regardant des skateurs accomplir des figures haut dans les airs. Influencée par son frère aîné, elle commence la planche à roulettes à sept ans et manifeste immédiatement un énorme potentiel pour ce sport. Elle se présente aux tournois nationaux et enchaîne d’excellents résultats. Ces performances lui permettent en 2018, alors âgée de seulement 11 ans, de représenter le Japon aux Championnats du monde. Elle termine à la 5e place, mais déjà il était indéniable qu’elle possédait un talent hors du commun.

Dans le skateboard, et en particulier parmi les meilleures athlètes féminines, on trouve de nombreuses sportives du même profil qu’elle : âgées de moins 20 ans, de petits gabarits et très agiles. Mais Misugu se démarquait déjà des autres à un si jeune âge.

Après cette excellente performance, la jeune skateuse est désormais connue sur la scène internationale du skateboard, mais son désir de viser plus haut la pousse à s’améliorer. Elle se décide alors à faire un séjour d’entraînement chez Sasaoka Kensuke, un des meilleurs skateurs japonais. Son frère aîné, Kento, lui aussi skateur professionnel, est un coach à la réputation solide et c’est lui qui se charge d’entraîner Misugu.

Pour Misugu, qui n’avait que 11 ans à ce moment-là, s’éloigner de sa famille pour se consacrer à son sport a été une grande décision, même si les Sasaoka habitaient dans la préfecture voisine de Gifu. Mais sa passion pour le skateboard ne l’a pas fait hésiter une seule seconde.

Le premier « 540 backside » féminin

Les résultats de son entraînement avec les Sasaoka sont clairement visibles dans ses performances suivantes.

En 2019, elle remporte le Dew Tour, qui est l’une des compétitions servant de qualification pour les JO de Tokyo. Lors de ce tournoi, elle surprend ses fans et tous les spectateurs de l’événement en effectuant une figure jamais réussie par une femme jusqu’alors : le « backside 540 », qui consiste à faire une rotation dans les airs d’un tour et demi, le dos tourné.

Elle remporte ensuite de nombreuses victoires internationales, notamment les X Games, un événement majeur pour les sports extrêmes. Elle est actuellement numéro un au classement mondial et a aussi accompli son objectif de se qualifier pour les JO de Tokyo.

Continuer de s’améliorer pour aller chercher la médaille d’or

À seulement 15 ans, Misugu est actuellement numéro un mondiale et la grande favorite du skateboard aux JO, une discipline qui va briller pour la première fois sur la scène olympique. Dans un tel contexte, n’importe quel athlète ressentirait une grosse pression.

Mais pourtant, elle ne semble pas y céder : « Je veux maîtriser plus de techniques et continuer de m’améliorer », dit-elle simplement.

Du haut de ses 141 cm, Misugu impressionne par sa capacité à enchaîner des figures dynamiques. Ce qui la pousse à aller de l’avant, c’est son désir de progresser en accomplissant des figures toujours plus compliquées.

Le 4 août, aux JO de Tokyo, Misugu s’élèvera haut dans le ciel, et si elle parvient à conserver cet état d’esprit, elle devrait atterrir sur la plus haute marche du podium.

(Photo de titre : Okamoto Misugu lors de la finale de la catégorie « Park » du Dew Tour, le 23 mai 2021 à Des Moines, dans l’État de l’Iowa aux États-Unis. AFP/Jiji)