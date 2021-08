Yamanishi Toshikazu : un ingénieur modèle, en marche vers la gloire olympique

Les athlètes japonais en route vers la victoire olympique

Les sportifs japonais spécialistes de la marche athlétique démontrent des capacités de plus en plus remarquables ces dernières années. L’un d’entre eux est Yamanishi Toshikazu, qui concourt pour le « 20 km Marche » le 5 août. Son parcours semble très atypique, donnant l’impression d’avoir affaire à un étudiant studieux, davantage qu’à un athlète d’élite.

Une performance exceptionnelle malgré l’extrême chaleur

Yamanishi Toshikazu, âgé de 25 ans, est un sportif spécialisé dans la marche athlétique. Il a reçu l’attention des observateurs internationaux lors des Championnats du monde d’athlétisme de 2019 à Doha, au Qatar, lors desquels il a remporté la compétition de marche athlétique de 20 kilomètres avec une performance impressionnante. Autour de la marque du septième kilomètre, il a réussi à rattraper le marcheur en tête, puis l’a rapidement dépassé avant de se positionner loin devant ses concurrents pour le reste de la course.

Les Championnats de Doha ont été marqués par des conditions météorologiques particulièrement difficiles, avec une forte chaleur et beaucoup d’humidité. Bien que la course ait commencé à 23 h 30 afin d’éviter la chaleur brutale de la journée, la température étouffante a tout de même forcé de nombreux compétiteurs à se retirer en milieu de course. Ainsi, les conditions à Doha ont convaincu le Comité international olympique de déplacer les épreuves du marathon de Tokyo 2020 à Sapporo, sur l’île de Hokkaidô, où la météo est plus fraîche que dans la capitale.

Yamanishi a excellé lors de la course malgré l’indice de chaleur très élevé, ce qui lui a permis de pouvoir prétendre à une médaille olympique lors des Jeux de Tokyo, qui étaient alors prévus pour l’année suivante.

Un étudiant modèle aux Jeux olympiques

Alors que les spectateurs commençaient à remarquer Yamanishi pour ses exploits sur la piste de course, ils ont également réalisé qu’il avait un parcours très inhabituel pour un athlète japonais de haut niveau. En effet, il n’avait pas passé ses jeunes années à suivre une des meilleures formations athlétiques du pays, mais il était plutôt parvenu à s’élever au sein de l’environnement académique rigoureux des meilleurs écoles de Kyoto.

Il avait ainsi rejoint l’équipe d’athlétisme du lycée municipal de Kyoto Horikawa, réputé comme l’un des meilleurs de la préfecture. Il avait alors commencé ses entraînements sportifs en tant que coureur, avant de se tourner vers la marche athlétique, fasciné de voir des étudiants plus âgés s’exercer à cette activité. Il s’est familiarisé à ce nouveau sport naturellement, et n’a pas tardé à enchaîner des performances impressionnantes tout au long de son parcours sportif de lycéen.

Quand il lui a fallu choisir une université, avec un grand étonnement, ce n’est pas vers une académie réputée pour ses formations sportives qu’il s’est tourné, mais plutôt vers la prestigieuse université de Kyoto. Il a poussé ses limites encore plus loin en intégrant le département d’ingénierie, plutôt qu’un programme d’arts libéraux qui lui aurait un offert un emploi du temps plus libre avec lequel il aurait eu plus de temps pour ses entraînements de marche athlétique. Il avait cependant confiance en sa décision, grâce aux années qu’il avait passé à trouver le juste équilibre entre sa pratique sportive et son travail scolaire à Horikawa.

En tant que lycéen, Yamanishi avait réussi à remporter la course de 10 000 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme jeunesse de l’IAAF 2013. Mais ses enseignants et ses coachs le poussaient à se concentrer également sur ses études, lui demandant de se retirer des compétitions lorsqu’il était temps pour lui de se préparer pour les examens d’entrée. Il est clair que Yamanishi a un véritable talent pour diviser son attention de manière appropriée, et de se concentrer entièrement sur une tâche lorsque cela lui est nécessaire. Il a également montré ce talent à l’université, excellant dans ses études tout en remportant la course de 20 kilomètres à l’Universiade 2017 de Taipei, à Taiwan.

Un ingénieur avec une médaille d’or ?

En 2018, Yamanishi est sorti diplômé de l’université de Kyoto et a obtenu un emploi d’ingénieur chez le fabricant d’acier japonais Aichi Steel. Tout comme pendant ses années au lycée, il faisait en sorte de ne pas faire interférer sa carrière avec son entraînement, parcourant les routes tôt le matin et le soir après la fin de son travail.

Aujourd’hui, le Japon ne manque pas d’athlètes (notamment parmi ceux qui s’élèvent à un niveau où ils peuvent représenter leur pays à l’international) dans l’enviable position de pouvoir se concentrer à plein temps sur leur entraînement. C’est pourquoi Yamanishi sort tout à fait du lot par sa réussite sur tous les plans, sortant diplômé des meilleures écoles, tenant une carrière d’ingénieur, et remportant des courses de classe mondiale tout à la fois.

La prochaine étape de sa carrière sportive internationale aura lieu lors de la compétition olympique de marche athlétique de 20 kilomètres le 5 août. « Je me suis toujours entraîné avec l’objectif d’obtenir un jour la médaille d’or olympique de cet évènement », déclare-t-il.

Sur une piste remplie de rivaux japonais mais aussi d’un puissant contingent chinois, il ne sera pas aisé de sortir victorieux, mais Yamanishi Toshikazu a confiance en ses capacités.

(Photo de titre : Yamanishi Toshikazu gagne la course des 5 000 mètres homme lors du Championnat national des équipes de l’Industrie du Japon de l’année dernière, avec un nouveau record japonais de 18 : 34 : 88. Le 19 septembre 2020 au stade athlétique de Kumagaya, dans la préfecture de Saitama. Jiji)