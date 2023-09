L’histoire de la légende de Tachiarai

Les bus qui partent de la gare de Kamakura à destination de Tachiarai m’ont toujours intrigué. Tachiarai, ou « lavage d’épée »… cette expression me fait frissonner. À l’arrêt du même nom, devant la porte principale du Kamakura Reien, un cimetière situé à l’est de la ville, une entrée mène vers l’ancienne route Kanazawa-kaidô. Au bout, une étroite et abrupte descente d’escalier en pierre. Ensuite, après avoir traversé un quartier résidentiel, un petit ruisseau. Et plus loin dans la clairière se trouve un point d’eau appelé Tachiarai-mizu, « l’eau de lavage des épées ». C’est ici que le samouraï Kajiwara Kagetoki aurait lavé la lame de son épée encore souillée du sang de sa victime : Kazusanosuke Hirotsune.

Les intentions de Yoritomo percées à jour

Kagetoki était initialement un guerrier issu du clan Taira. D’aucuns ne connaissaient ses qualités d’homme compatissant, il excellait dans les arts littéraires et militaires et avait servi dans la capitale impériale. Mais alors pourquoi était-il perçu par beaucoup comme un personnage peu recommandable ? En 1180, lors de la bataille d’Ishibashiyama, premier affrontement entre les clans Minamoto et Taira, près de l’actuelle ville d’Odawara, Kagetoki aurait eu pitié de Yoritomo et l’aurait laissé s’échapper. Sa mort aurait peut-être changé le cours de l’histoire. S’il avait tué Yoritomo à ce moment-là, il n’y aurait peut-être jamais eu de shogunat Kamakura…



Le site de la bataille d’Ishibashiyama (©Jiji)

Vaincu, Yoritomo s’enfuit du cap Manazuru à bord d’un bateau en passant par la baie de Sagami, en direction de la péninsule de Bôsô (aujourd’hui dans la préfecture de Chiba). Là, il bénéficie du soutien de Hirotsune et de ses 20 000 soldats, lui conférant la prestance militaire dont il a besoin pour s’emparer de Kamakura cette année-là. Coup de théâtre, trois ans plus tard, il ordonne l’assassinat de Hirotsune, ce qui laisse supposer qu’il ne lui faisait que peu confiance.

Après la bataille d’Ishibashiyama, Kagetoki est promu par Yoritomo au poste prestigieux de chef du Samurai-dokoro (Bureau des samouraïs). Il avait pour principale responsabilité de protéger Yoshitsune, qui avait réussi à repousser le clan Taira jusque dans les provinces de l’extrême ouest. Kagetoki révéla à Yoritomo que Yoshitsune avait reçu sans autorisation un titre de la cour impériale. Et ce n’était bien sûr pas là la seule façon dont il avait agi pour assurer ses succès de guerreAsaina présente des signes évidents de l’endroit où la roche a été taillée pour creuser le passage.. Yoshitsune y fait référence dans sa Lettre de Koshigoe, où il écrit qu’il a été « l’objet de calomnies ».

Mais les actes de Kagetoki ne se limitent pas à de simples rapports : il aurait également incité Yoritomo à traquer et à assassiner Yoshitsune. Le roman historique Enkan de Nagai Michiko, qui a reçu le prix Naoki (l’une des plus prestigieuses récompenses littéraires japonaises), contient une scène où Kagetoki reconnaît le comportement équivoque de Yoritomo, typique de la noblesse. Il affirme alors ses réels desseins et encourage Yoritomo à tuer Yoshitsune. Mais pourquoi Kagetoki a-t-il pris la peine de mettre en doute Yoritomo et d’endosser le rôle du méchant ? Avec son livre, Nagai Michiko laisse alors entendre que Yoritomo se mettait rarement à nu et que ses décisions lui étaient le plus souvent dictées par les autres, surtout si elles risquaient d’être critiquées. Et cela, Kagetoki en était parfaitement conscient et s’est donc fait le porte-parole de Yoritomo. Pourquoi se rebeller si cela permettait à Yoritomo de renforcer sa position de dirigeant des provinces de l’est du pays ? Mais son projet de créer une société dirigée par l’armée le rendait de plus en plus arrogant.

Yoritomo meurt en 1199, coup dur pour Kagetoki qui perd son principal soutien. Commence alors pour lui une période difficile. Il est considéré comme un colporteur de rumeurs et est dénoncé par 66 des vassaux du shogun, ce qui entraînera sa chute. Même s’il a joué un rôle clé tant sous Yoritomo que sous son successeur Yoriie, il est démis de sa fonction de membre du conseil des 13 officiels. Sa descente aux enfers s’achève avec son assassinat à Suruga en 1200. Mais le déséquilibre causé par son absence parmi les 13 officiels sera très bénéfique au clan Hôjô pour prendre le dessus.

Actes de Kajiwara Kagetoki en allégeance à Minamoto no Yoritomo

1180 Minamoto no Yoritomo forme une armée. Kajiwara Kagetoki laisse Yoritomo s’échapper lors de la bataille Ishibashiyama. Yoritomo s’enfuit par bateau vers Awa, obtient le soutien militaire de Kazusanosuke Hirotsune et pénètre à Kamakura. 1183 Yoritomo ordonne à Kagetoki d’assassiner Hirotsune (légende de Tachiarai). Kagetoki devient chef du Samurai-dokoro (Bureau des samouraïs) et accompagne Yoshitsune en tant que tuteur dans l’assujettissement du clan Taira. 1184 Bataille de Ichinotani. 1185 Bataille de Dan-no-ura. Yoshitsune rédige la Lettre de Koshigoe au temple Manpuku-ji, par l’intermédiaire de laquelle il demande la permission d’entrer à Kamakura. 1189 Yoshitsune est poursuivi jusqu’à sa mort ; sa tête est restituée au temple Manpuku-ji pour y être identifiée. 1192 Yoritomo reçoit le titre de sei-i taishôgun (shogun). 1199 Yoritomo meurt suite à une chute de cheval. Chute de Kagetoki après avoir été dénoncé par les vassaux du shogun. 1200 Kagetoki est assassiné à Suruga.



Tombe de Kajiwara Kagetoki au temple Manpuku-ji (celui situé à Tokyo). ©Jiji

Tachiarai-mizu : depuis la sortie est de la gare de Kamakura, prendre la ligne 4 du bus Keihin Kyûkô en direction de Kanazawa Hakkei. Descendre à l’entrée principale du cimetière Kamakura Reien, Tachiarai (nom de l’arrêt en japonais : Kamakura-Reien-Seimon-Mae / Tachiarai). Longer le ruisseau Tachiarai pendant quelques minutes.

Passage d’Asaina : un monument en pierre au-delà du Tachiarai-mizu indique l’entrée du passage. Continuer dans cette direction.

(Reportage et texte de Mochida Jôji, de Nippon.com. Photo de titre : le point d’eau Tachiarai-mizu, où Kajiwara Kagetoki aurait lavé la lame de son épée après avoir occis Kazusanosuke Hirotsune. Toutes les photos sont de Nippon.com, sauf mentions contraires.)