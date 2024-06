Yôfuku-ji : les vestiges d’un temple perdu de Kamakura livrent ses secrets

Il est devenu évident que ces deux plus petits pavillons situés de chaque côté du Nikai-dô central étaient l’Amida-dô du côté sud et le Yakushi-dô du côté nord. Les représentations bouddhiques qui étaient autrefois vénérées ici ont été détruites dans l’incendie, avec les structures qui les abritaient. Ce style d’architecture de temple, dans lequel une série de bâtiments se dresse comme un « ensemble » sur les rives d’un lac ornemental, est connu sous le nom de style de la « Terre Pure », d’après la doctrine du Bouddha Amida, qui promet la renaissance dans son paradis occidental à tous les êtres vivants qui invoquent son nom.

Cette même année, les archéologues ont découvert les vestiges d’une grande salle carrée s’étendant sur près de 20 mètres. « L’année suivante, l’équipe a commencé à creuser au sud du bâtiment principal et a découvert les vestiges d’un édifice plus petit », explique Fukuda Makoto, membre de la division des biens culturels du Comité éducatif de la ville de Kamakura et archéologue travaillant pour la recherche sur le site. « En partant de notre intuition selon laquelle il pouvait s’agir là d’une des deux structures similaires qui se dressaient à l’origine de chaque côté du pavillon principal, l’équipe a commencé à faire le tour afin de creuser du côté nord. Ils ont alors effectivement découvert une structure plus petite construite sur un modèle similaire. »

Aujourd’hui, le site du temple est devenu un parc particulièrement agréable à visiter. Mais pendant les siècles qui ont suivi son incendie, le Yôfuku-ji n’existait plus que dans les archives historiques. Le temple avait été achevé en 1194, seulement deux ans après la nomination de Yoritomo comme shôgun. Pourquoi a-t-il donc fait construire le temple en ces lieux ? Et à quoi pouvaient donc bien ressembler les bâtiments d’époque ? Les réponses à ces questions peuvent apporter un éclairage important sur la vie de Yoritomo et fournir des indices sur la personnalité et la vision du monde de cette figure historique majeure du Japon.

Un transept fait saillie depuis les vestiges des fondations du côté sud, touchant le bord de l’étang. Une pancarte le décrit comme un tsuri-dono, un type de petit pavillon en bord de lac dont le nom signifie littéralement « palais de pêche ». Les gens pratiquaient-ils autrefois la pêche à la ligne dans le lac ? Du côté nord des fondations se trouve un ruisseau (yarimizu) près duquel de petits cailloux sont disposés comme pour faire ressortir le doux murmure de l’eau coulant sur la pierre. Cette vue n’aurait pas déplu à Minamoto no Yoritomo (1147–99), originaire de Kyoto, et qui n’avait jamais perdu son affection pour l’élégance et le raffinement de l’ancienne capitale.

À 10 minutes au nord-est de la gare de Kamakura se trouve Kamakura-gû, un sanctuaire shintô. À cinq minutes à pied, on y trouve un parc fleuri, spacieux et bien entretenu couvrant environ 16 000 mètres carrés. Ouvert en juillet 2017, cet espace vert marque l’emplacement de l’ancien temple Yôfuku-ji. Depuis une petite colline traversant le parc, on peut facilement imaginer la disposition des enceintes sacrées : trois plateformes carrées surélevées (appelées kidan) où se dressaient autrefois les trois pavillons principaux, faisant face à un étang en forme de gourde. Aujourd’hui encore, la taille des plateformes donne toujours une impressionnante idée de la splendeur du temple qui se dressait autrefois sur le site.

La crainte des esprits vengeurs

Mais pourquoi Yoritomo était-il si désireux de recréer le paradis occidental sur terre, dans ce temple ? Cela semble avoir été dû en partie à ses craintes concernant ses deux principaux rivaux politiques des années qui ont suivi l’instauration de son gouvernement shogunal à Kamakura. Le premier était son propre frère cadet, Yoshitsune, qui avait éveillé les soupçons de son aîné alors qu’il travaillait à éliminer les derniers résistants du clan rival Taira suite à leur défaite en 1185 à Dan-no-ura. Le second était le chef du clan des Fujiwara du nord, qui avait non seulement protégé Yoshitsune dans sa fuite face à son frère mais posait également une menace potentielle en tant que principal rival au nord-est, dans l’arrière-pays au-delà de Kamakura. Yoritomo a donc dû éliminer ces deux rivaux potentiels.

« Il ne fait aucun doute que Yoritomo était préoccupé par les esprits vengeurs de Yoshitsune et du clan Fujiwara du nord. La direction du ushi-tora, ou bœuf-tigre, vers le nord-est (également connue sous le nom de « Porte du Démon ») était considérée comme l’endroit depuis lequel les esprits maléfiques entraient et sortaient. En construisant le Yôfuku-ji au nord-est du palais du shôgun, Yoritomo espérait garder leurs fantômes loin de lui-même et de son entourage », déclare Fukuda. Et le style d’architecture de la Terre Pure était destiné à apaiser les esprits de Yoshitsune et de Yasuhira, le dernier seigneur du clan des Fujiwara du nord : « Regardez autour de vous ! Vous êtes dans un véritable paradis sur terre, d’une beauté et d’une sérénité sans équivalent. Restez ici et ne venez surtout pas me déranger dans mon palais ! ».



Un cylindre à sutra en cuivre issu du monticule de sutras. Ces récipients étaient utilisés pour préserver les sutras bouddhistes, mais apparemment, aucun n’a été trouvé à l’intérieur de celui-ci (probablement à cause de son érosion au fil des siècles). (Avec l’aimable autorisation du Conseil éducatif de Kamakura.)

Les images de synthèse redonnent vie au temple perdu

Le temple original aurait été presque entièrement construit en bois, et puisqu’il a été détruit dans l’incendie, il est difficile d’imaginer à quoi le site ressemblait au temps de sa splendeur. Récemment, une équipe dirigée par Nagasawa Kaya et Inoue Michiya de l’Institut technologique de Shônan a réussi à redonner vie au temple avec des vues en 3D.



Une image générée par ordinateur montre le côté sud du Yôfuku-ji. (Images de synthèse fournies par le laboratoire de recherche Nagasawa et Inoue de l’Institut technologique de Shônan.)

Pour créer des images capables de ramener le temple à la vie virtuelle, l’équipe a dû se fier aux quelques indices qui subsistaient encore. On sait par exemple que les bâtiments de l’époque n’avaient pas de gouttières sur leurs toits. Au lieu de cela, la pluie s’écoulait au niveau du sol sous l’avant-toit. La position de cette gouttière pouvait encore être discernée dans les fondations, ce qui a donné à l’équipe quelques indices essentiels quant à la taille et à l’étendue des toits d’origine. D’autre part, certains éclats de bois trouvés dans le lac auraient fait partie du pont, et leur courbure a donc été utilisée pour recréer l’image de cette structure voûtée enjambant le lac devant les trois salles du temple.



La pluie serait autrefois tombée dans cet espace aujourd’hui rempli de pierres de pavage.



Les visiteurs peuvent utiliser un smartphone pour voir la reconstruction en image de synthèse du temple.



La salle Phénix du Byôdô-in, célèbre temple de la ville de Uji, est un autre célèbre exemple du style architectural de la Terre Pure. (© Jiji)

Le professeur Nagasawa ne cache pas sa surprise devant ce que ces restitutions 3D révèlent : « Sans une technologie extrêmement précise, il est impossible de construire un bâtiment comme celui-ci », dit-il. C’est en effet une véritable prouesse architecturale pour l’époque. Les galeries autour du pavillon principal s’étendent en ligne droite sur 130 mètres, tandis que l’axe du pont qui enjambait autrefois le lac depuis le centre du temple est parfaitement aligné avec le pavillon principal du Nikai-dô.



Le professeur Nagasawa Kaya (à gauche) s’entretient avec Fukuda Makoto. Ils font tous deux partie de la division des propriétés culturelles du gouvernement municipal de Kamakura. Le morceau de bois dans les mains de Fukuda est vraisemblablement une partie d’une représentation bouddhique.

Accès au temple Yôfuku-ji

Yôfukuji-ato (parc historique) : Depuis la gare de Kamakura, prendre le bus Daitô-no-Miya jusqu’au terminus. Le site se trouve à 5 minutes de marche au nord-est, et l’entrée est gratuite.

(Reportage et texte de Mochida Jôji, de Nippon.com. Photo de titre : les ruines du Yôfuku-ji telles qu’elles peuvent être admirées depuis la colline au sud du site. Les fondations surélevées des trois pavillons principaux sont clairement visibles : depuis l’avant, on distingue l’Amida-dô, le Nikai-dô et le Yakushi-dô. Ces trois structures faisaient autrefois face à un lac ornemental. Avec l’aimable autorisation du musée de l’histoire et de la culture de Kamakura. Toutes les photos sont de Nippon.com, sauf mentions contraires)