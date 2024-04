Saler un aliment sans ajouter de sel ? Les possibilités du « goût électrique » honoré par l’Ig Nobel

Modifier rapidement le goût des aliments par une stimulation électrique

Bientôt seront commercialisés des produits appelés « Electric Salt » qui améliorent, sans aucun assaisonnement ajouté, le goût de plats peu salés. Cela est possible grâce à la circulation dans des bols et des couverts d’un courant faible n’ayant aucun impact sur le corps humain, qui fait ressentir plus intensément le goût salé. Cette idée devrait contribuer à prévenir les problèmes de santé dus à une alimentation trop riche en sel, sans demander aux personnes affectées de modifier les saveurs qu’elles apprécient.

Les travaux de recherche fondamentale qui ont servi de point de départ à cette technologie ont été choisis pour recevoir le « prix Ig Nobel de diététique » en septembre 2023.

Miyashita Hōmei, professeur à l’université Meiji, explique : « Ces recherches ont débuté en 2010. Pour être tout à fait honnête, notre première surprise a été de constater que nos travaux ont été honorés 13 ans plus tard. »



La cérémonie de remise des prix Ig Nobel au MIT Museum, aux États-Unis, en novembre 2023.

Nakamura Hiromi, professeur associée à l’Université de Tokyo, revient sur ce qui l’a poussée à se lancer dans ces recherches : « À l’époque, j’étais étudiante et je travaillais dans le laboratoire de M. Miyashita. Je m’intéressais à une interface permettant de se servir de la langue pour manipuler des appareils électroniques, par exemple un ordinateur. Ce type de système destiné aux personnes ne pouvant se servir de leurs mains était en cours de développement. J’avais discuté avec le professeur Miyashita de mon désir de mener des études afin de traduire par le goût le feedback indiquant si tout avait ou non bien fonctionné, et c’est dans ce cadre que nous avons eu l’idée de ce “ goût électrique ” ».



Nakamura Hiromi (photo aves son aimable autorisation)

Les goûts que nous percevons sont dus à des stimuli transmis à notre cerveau sous la forme de signaux électriques, lorsque les papilles gustatives de notre langue détectent le sucré, l’acide, ou le salé. En réalité, le goût ne se limite pas à ce que nous mangeons, et il peut aussi être perçu en faisant circuler de l’électricité dans la langue.

Des recherches avaient déjà été conduites à propos de ce goût électrique, et les résultats obtenus utilisés principalement dans le domaine médical, notamment dans un certain test qui permet d’évaluer la gravité d’une perte de goût. Mais les deux chercheurs ont orienté leurs recherches vers la création d’une nouvelle expérience gustative.

Nakamura explique : « En multipliant les expérimentations, nous avons trouvé que l’on pouvait modifier très rapidement le goût des aliments par une stimulation électrique. Nous nous sommes dit que, plutôt que limiter cette découverte au “feedback de la langue”, nous pourrions sans doute apporter des satisfactions à un plus grand nombre de personnes si nous mettions l’accent sur le changement du goût des aliments, et c’est ce que nous avons fait ».

La publication sur ces travaux date de 2010, année où Miyashita et Nakamura ont entamé leurs recherches dans ce domaine. Elle expliquait qu’il était possible grâce à une paille ou des baguettes dans lesquelles circulait un courant faible de modifier la sensation du goût. C’est cette trouvaille qu’ont récompensé les organisateurs de l’Ig Nobel 2023.

Les deux chercheurs ont été les premiers à proposer un système dans lequel le courant ne touche pas directement la langue mais lui est envoyé par l’intermédiaire des aliments.

« Plus tard, nous avons constaté qu’avec une méthode passant par l’intermédiaire des aliments, l’effet de la stimulation électrique est plus fort que la stimulation vis-à-vis du récepteur du goût. Des ions chargés négativement et positivement qui se trouvent dans l’aliment s’agitent, et un phénomène plus complexe se produit. En l’observant, nous nous sommes dit que cela conduirait à une découverte importante sur la maîtrise du goût. Et que cela allait changer l’avenir de l’alimentation », continue Miyashita.

« Nul besoin de rajouter du sel, il suffit d’ajouter de l’électricité »

Miyashita a poursuivi son travail sur cette « graine de découverte », et en 2019, il a lancé un projet de recherche conjointe sur le goût électrique avec Kirin, le fabricant de produits alimentaires.

On sait que les Japonais ont une consommation extrêmement élevée de sodium. Et si un nombre croissant d’entre eux entreprennent de la faire baisser pour améliorer leur santé, il est très fréquent qu’ils ressentent une perte de saveur. Miyashita Hômei et Kirin ont décidé de concevoir ensemble une méthode permettant de consommer moins de sel sans perte de goût en utilisant le goût électrique.

Les recherches ont progressé, et en 2022 a été mise au point une nouvelle technologie qui utilise le goût électrique pour augmenter de 50 % le goût salé de produits à teneur réduite en sel. Les produits qui en sont équipés sont ceux de la ligne « Electric Salt ».



Bol « Electric Salt » et cuillère à sel « Electric Salt » (photo fournie par Kirin Holdings)

Les produits « Electric Salt » existent sous la forme de bol et de cuillère. On place par exemple des râmen à teneur réduite en sodium dans le bol. En les dégustant après avoir appuyé sur la touche « marche » du récipient, impossible de ne pas constater un fort goût salé. Les nouilles sont au final délicieuses !

Comment cela est-il possible ? Le principe fondamental est que l’on ressent ce goût salé plus intensément car les ions de sodium présents dans les aliments se rassemblent sur la langue lorsque que l’on fait circuler du courant dans le bol. Ces ions, qui créent la sensation salée, sont chargés positivement. Voici pourquoi le courant électrique peut les faire bouger.

« Nul besoin de rajouter du sel, il suffit d’ajouter de l’électricité. Le goût est modifié autant que si on avait secoué une salière au-dessus du plat ! Je m’en sers moi-même car le bol activé donne plus de saveur aux aliments qu’il contient », explique Miyashita.