La culture de l’anthropomorphisme, un ancrage profond au Japon

Prenons l’exemple de la ville d’Okegawa, dans la préfecture de Saitama. Sur la tête du personnage qui la représente est fiché une fleur appelée la carthame des teinturiers, la fleur de la ville. La figure du personnage et son accoutrement sont ceux d’un voyageur de l’époque d’Edo, qui rappelle la période où le lieu servait de station relais sur l’ancienne route qui reliait Edo (l’ancienne Tokyo) à Kyoto, avec des éléments qui évoquent l’histoire d’Okegawa et ses spécificités géographiques.

Le site Worldflags fait le buzz en présentant les drapeaux de tous les pays du monde comme autant de personnages humains, offrant des informations sur l’histoire et la culture du pays en question. Le concept du site repose sur l’anthropomorphisation des drapeaux nationaux, dans le but d’approfondir l’intercompréhension entre les citoyens du monde entier et de donner plus d’impact aux événements mondiaux comme les Jeux olympiques.

L’attitude créative des amateurs se répand

Bien entendu, cette méthode n’est pas spécifique au Japon. À l’origine, donner des particularités humaines à des choses non humaines relevait de la « métaphore », dans la louange comme dans la satire. À l’époque moderne, plus précisément, l’anthropomorphisme se trouve utilisé à des fins éducatives et publicitaires, en sus de ses fonctions parodiques et satiriques.

Une chose est sûre, au Japon, l’anthropomorphisme est d’année en année de plus en plus utilisé pour la conception de personnages. Cette popularité trouve son origine dans la montée en puissance de « la culture des fans », symbolisée par l’évolution du marché du manga depuis les années 1990. Les communautés de fans d’un auteur ou d’une œuvre particulière ont ainsi commencé à créer des personnages qui n’existaient pas dans l’œuvre originale, jusqu’à aboutir à de véritables créations secondaires, avec des histoires, ou des épisodes se développant dans des situations totalement nouvelles par rapport à la véritable histoire.

Dès la fin des années 1980 sont apparus des dôjinshi (revues de fans) avec des personnages de mangas très populaires pour les enfants comme Anpanman ou Doraemon, rendus humains et surtout ikemen, et même impliqués dans des épisodes relevant du genre BL (boy’s love). En fait, le concept de la création de second ordre à partir des séries populaires remonte bien avant. Dès la deuxième moitié des années 70, des pages dans les magazines de mangas et d’animes, ou les revues des fan-clubs étaient réservées pour les fans qui envoyaient leurs dessins, et les transformations des figures originales obtenaient particulièrement du succès.

Le développement d’Internet, des ordinateurs personnels puis des smartphones a bien évidemment favorisé les modifications de formes. Grâce aux sites personnels, aux blogs et aux réseaux sociaux, les créations secondaires, issues de séries à succès, se sont émancipées des communautés de fans somme toute réduites pour atteindre un public encore plus large, qui s’étend dans le monde entier. Cela a donné naissance à un phénomène de création de personnages avec lesquels un grand nombre de gens pouvaient sympathiser, plutôt que de créer une série originale ex-nihilo. Des objets courants de la vie quotidienne jusqu’aux phénomènes invisibles, dès les années 2000, tout pouvait faire l’objet d’une anthropomorphisation.

Dans cette optique, par exemple, représenter un cafard sous les traits d’une jolie fille est encore facile à concevoir ! Aujourd’hui, c’est un truisme de dire que tout peut-être anthropomorphisé, autrement dit, la question de ce mode d’expression a quitté le domaine de sa réalité potentielle, pour entrer dans celle de son appréciation qualitative.

Des expressions anthropomorphiques pour servir au commerce

À partir des années 1990, diverses organisations à différents échelons, les gouvernements, les institutions locales, les bibliothèques, la police, les organisations publiques, les entreprises, les universités, les associations professionnelles ou les associations de commerçants ont commencé à créer des personnages afin d’en faire les vecteurs de leur communication. Cela a donné le phénomène des mascottes, dont l’influence sur le développement dit des yuru kyara a été massif.

Le but visé est de tirer les mascottes hors de la culture enfantine dont elles sont issues, pour les rendre efficaces dans la communication au niveau de la société entière, c’est-à-dire pour les rendre parlantes pour tout le monde. Par exemple, les forces japonaises d’auto-défense (FAD) utilisent de façon très active des yuru kyara très doux et bienveillants dans leur stratégie d’image. De nombreuses bases locales possèdent maintenant leur propre personnage. Non seulement elles espèrent ainsi adoucir l’image de forces armées et de rigueur militaire, mais elles espèrent obtenir des résultats sur leur recrutement.

C’est par exemple le cas des « Trois sœurs Mekakko », personnages androïdes de trois jolies filles du Quartier Général de coopération régionale de Yamaguchi. Le concept des personnages est construit sur la mode d’un type de personnages de cosplay, « la jolie fille en Mobile Suit » (MS), inspirée par certains personnages de la série Gundam dans les années 1980.





L’anthropomorphisme dans l’histoire culturelle

De très nombreuses histoires ont été composées à partir d’animaux anthropomorphes au Japon depuis le Moyen-Âge. En introduction de cet article, j’ai parlé du trésor national du rouleau « Caricatures de bêtes et d’oiseaux », mais je pourrais parler également d’autres œuvres picturales : il suffit de définir une catégorie, le zodiaque, les fruits de mer, le saké, Le Dit du Genji, etc. Vous pouvez être sûr que la culture a déjà anthropomorphisé les éléments de cette catégorie pour en créer de nouvelles, et poursuivre la création de la culture sur ce principe ludique. Dans la société pré-moderne, enfants et adultes acceptaient ce processus de création.

Je crois qu’à partir d’éléments contemporains, parmi lesquelles le succès de la culture pop (mangas, anime...) et de la puissance de diffusion d’internet, nous sommes en train d’assister à une renaissance de ce sentiment familier que les Japonais possédaient avec ce processus de création expressive qu’est l’anthropomorphisme.

(Photo de titre : les samouraïs de WorldFlags. De gauche à droite : Japon, Chine, États-Unis et Émirats Arabes Unis. © WORLDFLAGS)