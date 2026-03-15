De Nintendo à « The Exit 8 » : l’identité durable des jeux vidéo japonais

L’actualité de l’industrie japonaise du jeu vidéo

Dans les années 1980 et 1990, à l’âge d’or de Nintendo, le Japon occupait une position centrale dans l’industrie mondiale du jeu vidéo. Si le pays apparaît aujourd’hui davantage en retrait sur la scène internationale, la singularité de certaines œuvres récentes comme la série Death Stranding (du célèbre game designer Kojima Hideo) ou le jeu d’horreur indépendant The Exit 8 (qui se déroule dans une station de métro japonaise) lui vaut un regain de reconnaissance à l’étranger.

Croissance et instabilité

Des années 1980 aux années 1990, les jeux japonais, emmenés par la console Nintendo (NES), dominaient largement le marché mondial. À partir des années 2000, cet élan s’est estompé au profit des développeurs occidentaux. Cependant, le marché intérieur nippon représente encore près de 3 000 milliards de yens (16,28 milliards d’euros), et ces dernières années, les caractéristiques propres aux jeux issus du Japon attirent de nouveau l’attention, laissant entrevoir un retour en grâce.

À l’échelle mondiale, l’industrie du jeu vidéo demeure un secteur en forte croissance. Selon le cabinet Newzoo, le marché mondial devrait atteindre 197 milliards de dollars en 2025. Le jeu vidéo n’est donc plus une sous-culture : il s’impose progressivement comme un élément culturel dominant.

Dans le même temps, l’industrie a connu des vagues répétées de licenciements et de restructurations, notamment en Europe et en Amérique du Nord. De nombreuses entreprises avaient accru leurs effectifs durant la crise sanitaire, avec l’essor de la demande en divertissements liée au confinement. Le retour à des niveaux plus « normaux » a rendu certains réajustements inévitables. À cela s’ajoutent les coûts de production vertigineux des superproductions AAA et l’allongement des cycles de développement, qui accentuent l’écart entre succès et échecs. Tandis que certains titres très attendus continuent d’attirer l’attention mondiale (comme Grand Theft Auto VI, dont le budget atteindrait près de 60 milliards de yens, soit 325 millions d’euros), d’autres voient leurs services interrompus peu après leur lancement. L’industrie traverse ainsi une phase paradoxale dans laquelle maturation et instabilité progressent simultanément.

L’Europe, l’Amérique du Nord et la Chine en moteurs du marché

Sur les quelque 30 000 milliards de yens (163 milliards d’euros) que représente le marché mondial, près de la moitié provient des jeux sur smartphones et tablettes, 30 % des consoles de salon et 20 % des jeux PC. Dans le secteur mobile, les entreprises chinoises comme Tencent et NetEase occupent une place prépondérante. S’appuyant sur une esthétique inspirée de l’animation japonaise et sur des structures de développement soutenues par d’importants investissements, elles conçoivent des titres pensés dès l’origine pour des lancements mondiaux simultanés. Genshin Impact, développé par miHoYo, en est un exemple emblématique. Dans le segment des joueurs occasionnels, les acteurs occidentaux dominent également, notamment avec la franchise Candy Crush.

L’Europe et l’Amérique du Nord dominent les jeux PC et les titres en service continu, qui proposent des mises à jour régulières. Les jeux orientés e-sport comme Apex Legends et Valorant ont fait émerger une culture fondée sur la compétition, avec une exploitation sur le long terme. Les jeux de type bac à sable (comme Minecraft, qui laisse le champ libre à l’imagination des joueurs) élargissent aussi la base des créateurs, dans un contexte marqué par l’essor de l’éducation STEAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts/Créativité, Mathématiques) et l’adaptation à l’ère de l’intelligence artificielle.

Au Japon, l’e-sport s’enracine progressivement, mais il repose principalement sur des titres venus de l’étranger. Dans les écoles de programmation pour enfants, Minecraft occupe une place quasi exclusive.

Le marché des consoles connaît lui aussi des mutations structurelles. La PlayStation 5, issue d’une lignée née au Japon, a vu son centre de développement se déplacer vers les États-Unis à l’approche de son lancement. Il devient donc difficile de la considérer comme une console principalement conçue par des ingénieurs japonais. Le secteur des consoles domestiques, longtemps symbole de la force japonaise, se concentre désormais autour d’un seul acteur : Nintendo.

La vision de Kojima Hideo

Dans ce contexte, les spécificités des jeux japonais suscitent un intérêt renouvelé. Death Stranding en est une illustration marquante. Le joueur y incarne un messager solitaire traversant un monde dévasté afin de livrer des biens entre des campements isolés, rétablissant progressivement les liens entre les individus. Plutôt que de privilégier l’affrontement, le jeu met au premier plan l’expérience du déplacement, à travers montagnes et rivières, d’un personnage chargé de lourds bagages. Les structures laissées par d’autres joueurs connectés en ligne deviennent essentielles : sans échange direct de paroles, chacun soutient les autres par ses actions.

Le concepteur, Kojima Hideo, met ainsi en scène les thèmes de la division et de la connexion, profondément inscrits dans nos sociétés contemporaines. Lors de la pandémie, l’œuvre a trouvé une résonance particulière, alors que s’imposaient simultanément distance physique et isolement psychologique. Avec Death Stranding 2, il pose désormais cette question cruciale : sommes-nous désormais sur-connectés ? Prise dans son ensemble, la série montre que les jeux peuvent dépasser le cadre du divertissement. Les deux opus reflètent à leur façon les inquiétudes et les espoirs de leur époque, formulant des questions auxquelles notre société à du mal à répondre.

À l’ère des jeux mobiles ou des titres en service continu qui continuent les principaux piliers du marché mondial, cette vision d’auteur, portée par des idées et d’une vision individuelle forte, apporte au médium une légitimité de poids dans son avancée vers la maturité culturelle.

L’essor des indépendants

Les jeux développés par de petites équipes constituent un autre pilier des créations japonaises. The Exit 8, récemment adapté au cinéma, repose sur un principe minimaliste : parcourir inlassablement un même passage souterrain à la recherche d’anomalies discrètes. Le trouble ressenti par le joueur naît d’infimes décalages au sein d’un environnement familier. L’œuvre s’inscrit dans une sensibilité proche de celle de Ring et de Spiral, une horreur feutrée, enracinée dans le quotidien, sans effets excessifs. Cette esthétique contenue commence à être partagée et appréciée au-delà des frontières culturelles.

La consommation des jeux s’est par ailleurs transformée. Avec la montée en puissance des plateformes de streaming et des réseaux sociaux, les jeux ne sont plus seulement joués : ils sont regardés et commentés. Même des œuvres conçues par de petites équipes peuvent désormais franchir les frontières grâce à la force de leur concept et de leur sensibilité originale. C’est précisément pour cette raison que les qualités uniques des jeux japonais attirent un intérêt renouvelé. L’augmentation du tourisme entrant dans l’Archipel et l’intérêt croissant pour la culture japonaise sur les réseaux sociaux participent également à ce regain d’attention.

Contribuer à la diversité culturelle du jeu vidéo

Qu’est-ce qui caractérise les jeux japonais ? D’abord, des personnages profondément liés à la culture du manga et de l’animation. Ce ne sont pas de simples lignes de code, mais des figures dotées d’une personnalité et d’une histoire, avec lesquelles le joueur partage des émotions et tisse une véritable relation. Ensuite, la conception des jeux japonais se caractérise par un esprit d’artisanat qui pousse à polir chaque détail au plus haut degré de perfection. Ces qualités ne relèvent pas uniquement d’une stratégie commerciale : elles s’enracinent dans une tradition culturelle.

La mise en avant des créateurs constitue également un trait distinctif des jeux vidéo nippons. Aux côtés de Kojima Hideo, des figures comme Miyamoto Shigeru (Super Mario Bros., The Legend of Zelda), Miyazaki Hidetaka (Dark Souls, Elden Ring), ou Sakurai Masahiro (Super Smash Bros., Kirby) sont fréquemment associés à leurs œuvres. Même si tous les jeux japonais ne relèvent pas d’une démarche d’auteur, l’idée qu’une œuvre porte une vision identifiable contribue à leur prestige.

La présence de Nintendo demeure déterminante. Depuis l’apparition des premières consoles domestiques dans les années 1980, l’entreprise a placé l’expérience de jeu au centre de sa démarche. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur la puissance technologique, elle privilégie la sensation de jeu, la surprise et l’intuitivité. Cette philosophie constitue l’une des sources profondes de la culture vidéoludique japonaise.



Des visiteurs jouent à Mario Kart de Nintendo lors de la Paris Games Week, le plus grand salon français dédié au jeu vidéo, le 30 octobre 2025. (AFP/Jiji)

La présence de Nintendo demeure également déterminante. Depuis l’essor des consoles de salon dans les années 1980 jusqu’à aujourd’hui, l’entreprise a constamment placé l’expérience de jeu au cœur de son développement. Plutôt que de s’en remettre uniquement aux technologies les plus récentes ou à la course à la performance, Nintendo a privilégié des dimensions sensorielles comme le plaisir de manier une manette, l’effet de surprise ou l’intuitivité des commandes. Cette approche est devenue l’une des sources majeures de la culture vidéoludique japonaise. Comme évoqué plus haut, Nintendo est désormais le seul acteur à perpétuer cette continuité culturelle à travers des consoles encore produites au Japon.

À l’inverse, les entreprises occidentales, soutenues par des capitaux considérables, développent avant tout des jeux en service continu et des titres pensés pour l’esport. La Chine et la Corée du Sud occupent également une place centrale dans ce marché grâce à leurs cultures du jeu en ligne et à leurs investissements soutenus dans la technologie. Ces dernières années, l’Arabie saoudite, forte de ses ressources pétrolières, a engagé d’importants investissements et s’affirme comme une nouvelle puissance de l’industrie vidéoludique. Parallèlement, les développeurs du monde entier se livrent désormais à une concurrence intense autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans la création de jeux.

Dans ce contexte, le Japon est reconnu pour la profondeur de ses récits, la richesse de l’expression des personnages, le soin apporté à la finition et l’affirmation d’une véritable signature créative. Autrement dit, la culture mondiale du jeu vidéo conserve une diversité féconde, portée par plusieurs régions, chacune contribuant par des forces qui lui sont propres.

Comment l’IA redessine la culture du jeu

Aujourd’hui, l’industrie devra sans doute réexaminer un modèle fortement centré sur les superproductions. Les jeux en service continu seront eux aussi contraints de proposer de nouvelles formes de valeur à mesure que le marché arrive à maturité. Dans les interstices de ces évolutions, l’importance des titres de taille intermédiaire et des œuvres indépendantes devrait encore s’affirmer. Parallèlement, l’IA générative devrait accélérer l’essor des développeurs individuels. À mesure que se multiplieront des créations indépendantes, comparables à des mangas autoédités ou à des récits autobiographiques, le jeu vidéo renforcera son statut non plus seulement comme produit de consommation, mais comme médium reflétant une culture et des idées.

Dans ce paysage en mutation, les jeux issus du Japon devraient continuer à jouer un rôle essentiel dans la préservation de la diversité culturelle internationale, en affirmant le jeu vidéo comme forme d’expression culturelle à part entière, même si leur poids restera plus limité en termes de marché. La culture centrée sur les personnages, la valorisation des auteurs, l’esprit d’artisanat et l’héritage des consoles domestiques constituent des atouts difficilement substituables. À mesure que le jeu vidéo entre durablement dans une forme de maturité culturelle, les créations japonaises devraient conserver une présence discrète mais constante sur la scène mondiale.

(Photo de titre : Pragmata, prochain jeu de Capcom dont la sortie est prévue en avril 2026, est présenté au Tokyo Game Show 2025, organisé au Makuhari Messe, dans la préfecture de Chiba, en septembre 2025. AFP/Jiji)