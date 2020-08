Soirées « dating » au Japon pour personnes timides : des robots brisent la glace lors des rencontres

La société informatique japonaise CyberAgent présente une toute nouvelle façon de faire des rencontres, ou du moins de converser avec celui ou celle qui pourra être votre futur partenaire : des soirées où des robots font la conversation pour des personnes trop timides.

Des rencontres d’un nouveau type

Des soirées « dating » d’un nouveau genre sont organisées au Japon pour les personnes timides ou qui ont du mal à démarrer une conversation.

Lors de ces événements, les couples potentiels sont assis face à face, comme pour n’importe quelle soirée de rencontres, mais détail qui compte : aucun des deux partenaires n’engage la conversation. Ce sont les robots qui font tout le travail. Cette façon d’apprendre à faire connaissance est idéale pour celles et ceux qui ont du mal à communiquer.



Ces deux assistants aident les deux prétendants à faire connaissance.

(Le robot de l’homme) : Qu’est-ce que tu aimes faire, Mari ?

(Le robot de la femme) : Récemment, j’ai commencé à apprendre le piano.



« Qu’est-ce que tu aimes faire ? » Ces robots permettent d’apprendre à se connaître facilement.

L’autre avantage d’un robot, c’est qu’il permet de poser des questions délicates...

(Le robot de la femme) : Quel est votre salaire actuellement ?

(Le robot de l’homme) : Je gagne un montant moyen pour ma tranche d’âge.

Avant la soirée, les participants remplissent un questionnaire en 45 points sur leurs intérêts, ce qu’ils aiment et ce qu’ils détestent. Cela permet au personnel de composer une conversation de trois minutes par couple pour les deux robots, en se concentrant sur les intérêts communs des deux personnes. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi parler lors de leur premier rendez-vous, ces deux robots sont là pour les aider et se chargent de guider la conversation.

Quatre couples se sont formés grâce à ces robots



Les robots assurent une conversation de trois minutes par couple.

Qu’en ont pensé les participants ?

« Les robots nous aident pour poser les premières questions, après c’est à nous de prendre la relève », a déclaré un participant. « Rester poli en rencontrant autant de personnes peut être épuisant, mais ce n’était pas le cas », a observé une participante. Et le résultat final ? Sur les 28 participants, 4 couples se sont formés.

La société CyberAgent espère faire avancer ses recherches pour perfectionner la technologie de conversation automatisée. L’entreprise vise un domaine différent cette fois-ci : les interactions avec les touristes internationaux.

« Les robots sont adorables et mettent tout le monde à l’aise. Lorsque les gens sont timides ou placés dans des situations où ils doivent faire face à des visiteurs internationaux, la conversation peut s’avérer difficile dès le départ, et les interlocuteurs peuvent ne pas se comprendre. Ces petites machines pourraient être la solution », explique Matsue Hideo, conseiller commercial.

(D’après la diffusion sur Prime News Alpha du 12 février 2019)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]