La fabrication des médailles des JO de Tokyo 2020 : la précision de l’artisanat japonais

Un symbole de lumière

Les médailles ont été révélées au grand public le 24 juillet 2019, un an jour pour jour avant la date prévue d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, qui a finalement dû être repoussée.

À l’occasion de cette cérémonie étaient présents le président du CIO, Thomas Bach et le Premier ministre japonais Abe Shinzô, en compagnie de quelques médaillés olympiques.

Les médailles ont un diamètre de 8,5 cm et pèsent chacune 556 g. Leur design évoque la « lumière » et la « brillance ».

Reflétant la lumière dans une multitude de directions, les médailles symbolisent l’énergie des athlètes unie à celle de leurs supporters. Elles arborent un motif circulaire de personnes originaires du monde entier se donnant la main. Un motif qui a la particularité de prendre une allure différente selon l’angle d’exposition de la médaille.

Le diable est dans les détails

Les médailles ont été fabriquées à la Monnaie du Japon, dans la ville d’Osaka. Le site est également célèbre pour ces magnifiques cerisiers en fleurs au printemps. Outre toutes les pièces de monnaie en circulation au Japon, c’est également au sein de cet organisme que sont frappées diverses pièces commémoratives et médailles, sans oublier les trophées du Prix d’honneur de la nation.

La Monnaie du Japon emploie de nombreux artisans qualifiés, experts dans la fabrication de médailles. Et c’etait justement entre leurs mains qu’avaient vu le jour les médailles des Jeux olympiques d’été de Tokyo en 1964, des Jeux olympiques d’hiver de Sapporo en 1972 et des Jeux olympiques d’hiver de Nagano en 1998.

Pour créer les médailles olympiques de Tokyo 2020, les artisans ont d’abord reproduit le motif sur un emporte-pièces. Or, ces emporte-pièces conservent les marques invisibles de la tête de coupe, à la manière de sillons sur un disque. D’un diamètre d’à peine 0,01 millimètre, ces marques doivent être éliminées avec le plus grand soin et à la main à l’aide d’un microscope et d’outils de la plus haute précision.





Il semble complètement absurde que des marques aussi fines puissent faire une quelconque différence. Pourtant, Doteuchi Yasushi, qui fait partie de l’équipe de fabrication des médailles, explique que la présence de ces marques sur le métal une fois passé sous presse modifie légèrement l’aspect des médailles.





Doteuchi Yasushi est né en 1964, année des premiers JO de Tokyo. « C’était peut-être un signe du destin » ironise-t-il. Il a intégré la Monnaie du Japon il y a maintenant 36 ans.

« Reproduire à l’identique selon les souhaits du créateur est un véritable défi, mais les Jeux olympiques sont un événement de grande envergure. Nous n’avons pas le droit à l’erreur » poursuit-il.

L’artisanat japonais à son paroxysme

Une fois l’emporte-pièces prêt pour la presse, le processus d’estampage peut commencer. Les médailles ne sont pas estampées en un seul passage. Pas moins de trois passages sont nécessaires pour obtenir des contours parfaitement nets et pour les détails les plus fins.

Il suffit de comparer deux médailles ; l’une après un seul passage d’estampage et une après trois passages. On voit comment les contours de la déesse Nike, déesse de la victoire, sont plus précis, sur la deuxième médaille.





Pour ce faire, on utilise une technique permettant d’augmenter progressivement la force d’estampage d’une médaille d’or de 330 tonnes métriques à 380 tonnes, puis enfin à 470 tonnes, pour une impression ultra-précise. Cette recherche de la qualité poussée à son paroxysme témoigne de l’attention portée aux détails dans l’artisanat japonais. Légèrement plus dures que l’or ou l’argent, les médailles de bronze nécessitent quatre passages.