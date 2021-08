Quand les défunts se déplacent : les autels bouddhiques « butsudan » s’adaptent aux changements

Traditionnellement, les butsudan sont de couleur noire et or, et sont placés dans une salle dédiée appelée butsuma. Cependant, le propriétaire de « Gallery Memoria », Aratani Shinjirô, déclare que de nos jours, avec de plus en plus de personnes vivant dans des appartements, la demande pour les butsudan atypiques et plus petits s’accroît.

Pourquoi un autel avec urne à la maison plutôt qu’une tombe classique ?

Il y a une autre raison à la popularité des autels bouddhiques modernes.

Les terrains du temple Myôraku-ji (ville de Toyota, préfecture d’Aichi) comprennent près de 20 000 tombes, qui contiennent toutes des cendres transférées depuis d’autres cimetières. Le prêtre en chef explique que le temple a créé un monticule spécial pour héberger les tombes dont plus personne ne venait s’occuper. Tous les ans, les cendres de plus de 200 personnes sont exhumées puis transportées en ce lieu. Avec des familles élargies dont les membres vivent de plus en plus éloignés les uns des autres, l’entretien des tombes peut devenir un véritable fardeau, entraînant donc une hausse des retraits de tombes et des déplacements des cendres.

Durant les dix dernières années, on a compté une augmentation de 40 % des déménagements des tombes et des cendres.

Un autre style de butsudan a ainsi été créé pour le nombre croissant de clients qui ne souhaitent pas placer leurs cendres au sein d’une tombe classique. En réponse à la demande, la boutique propose donc des autels modernes dans lesquels placer les urnes.





La famille Ômura, résidant à Nagoya, est l’une de celles à avoir décidé de s’offrir un butsudan moderne. Leur achat, effectué pour honorer la mémoire de leur père décédé, est placé au sein de la salle de séjour, en face de leur table à manger.

« Sa présence dans le salon nous permet de le voir tous les jours, déclare madame Ômura. Je souhaitais le placer à un endroit où toute la famille passe du temps. »





Madame Ômura répond avec satisfaction que les personnes lui rendant visite chez elle sont impressionnés par l’autel. « Je pense que ça s’intègre bien avec notre décoration, puisqu’il ne ressemble pas du tout à un sanctuaire miniature classique. »

Les autels s’adaptent aux changements des modes de vie, ainsi qu’à la transformation de la façon dont les gens aiment se rappeler de leurs défunts. Avec de plus en plus de temples acceptant les choix de leurs fidèles d’avoir chez eux un butsudan non traditionnel, cette nouvelle tendance semble être vouée à se développer très largement.

